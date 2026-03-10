ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में भ्रूण लेकर पहुंचने के मामले में कार्रवाई, सुरक्षा में लगे ASI समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कुल मिलाकर 6 दरवाजे हैं. हर गेट पर कड़ी सिक्योरिटी है और यहां वर्किंग ऑवर में हमेशा एक चार की गार्ड रहती है. हाईकोर्ट में कुल मिलाकर 35 पुलिसकर्मी हमेशा मौजूद रहते हैं. इनमें 1 एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी, 3 इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी और बाकी सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं. यहां केवल एक गेट ऐसा है जिससे आम लोगों को जाने की अनुमति है. इसमें भी पहले गेट पास बनवाना पड़ता है और उसके बाद ही अंदर जाने की अनुमति मिलती है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भ्रूण लेकर पहुंचे एक व्यक्ति के कारण हाईकोर्ट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए थे. हाईकोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही के आरोप में एसपी ने वहां तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है. सुरक्षाकर्मियों ने इस व्यक्ति को गेट पर नहीं रोका था और ना ही उसकी सही ढंग से जांच की थी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार की दोपहर लगभग 1 बजे उस समय हड़कंप मच गया था जब दयाशंकर पांडे नाम का फरियादी अपने थैले में मृत भ्रूण को लेकर हाईकोर्ट के अंदर पहुंच गया था.

दूसरी बार चेकिंग में भी हुई लापरवाही, 4 सस्पेंड

हाईकोर्ट में अंदर जाने के बाद जब बिल्डिंग के भीतर प्रवेश किया जाता है तब एक बार फिर चेकिंग होती है. ऐसी स्थिति में दयाशंकर पांडे नाम का व्यक्ति अपने थैले में भ्रूण लेकर कैसे भीतर आ गया. जब इसकी जांच की गई तो 4 पुलिसकर्मियों की लापरवाही पाई गई. एसपी संपत उपाध्याय ने कार्रवाई करते हुए चारों को सस्पेंड कर दिया. एसपी ने सब इंस्पेक्टर मुन्ना अहिरवार, हेड कांस्टेबल ब्रह्म दत्त खत्री, प्रतीक सोनकर और अरुण उपाध्याय को निलंबित कर दिया है.

हाईकोर्ट सुनवाई में भ्रूण लेकर पहुंचा था याचिकाकर्ता

रीवा के रहने वाले दयाशंकर पांडे ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. जिसमें उसने आरोप लगाया था कि "उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और उसे मारने की कोशिश की जा रही है. वह जब भी अपनी बात लेकर पुलिस के पास पहुंचता है, पुलिस उसकी बात गंभीरता से नहीं लेती." इसलिए उसने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका लगाकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी. इसी मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में सुनवाई थी.

दयाशंकर पांडे ने अपने बयान में कहा था कि "उसे मारने की कोशिश की जा रही है उसकी गाड़ी में ठोकर मारी गई. इस दौरान उसकी गर्भवती पत्नी उसके साथ बैठी थी. गिरने की वजह से गर्भ में पल रहा 4 माह का बच्चा मर गया. उसी का भ्रूण लेकर दयाशंकर पांडे हाईकोर्ट पहुंचा था. दयाशंकर पांडे का कहना था कि मैं इसलिए भ्रूण लेकर आया कि देखिए यह हत्या का सबूत है. अबकी बार हो सकता है कि मेरी जान चली जाए."