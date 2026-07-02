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मजबूत और ठोस कारणों के बिना गवाह को दोबारा जिरह के लिए नहीं बुला सकते: जबलपुर हाईकोर्ट

जबलपुर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी द्वारा दायर की गई दोबारा क्रॉस-एग्जामिनेशन की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 311 का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं हो सकता.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 10:59 PM IST

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जबलपुर: हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मजबूत और ठोस कारणों के बिना गवाह को दोबारा जिरह के नहीं बुलाया जा सकता है. सीआरपीसी की धारा 311 का उपयोग मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता है. एकलपीठ ने उक्त आदेश के साथ ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन निरस्त किये जाने के आदेश को उचित ठहराते हुए याचिका को निरस्त कर दिया.

दोबारा क्रॉस-एग्जामिनेशन की याचिका खारिज

छतरपुर निवासी गोली उर्फ करण अहिरवार की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसके खिलाफ जिला न्यायालय में बलात्कार के अपराध में ट्रायल लंबित है. न्यायालय में शिकायतकर्ता के बयान दर्ज हैं तथा क्रॉस-एग्जामिनेशन के बाद उसे डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. डीएनए रिपोर्ट के संबंध में क्रॉस-एग्जामिनेशन करने के लिए शिकायतकर्ता को दोबारा बुलाए जाने की मांग करते हुए ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन किया था. ट्रायल कोर्ट द्वारा आवेदन खारिज किये जाने के कारण उक्त याचिका हाई कोर्ट में दायर की गयी, ताकि उसे अपना बचाव तथा बेगुनाही साबित करने का पूरा मौका मिले.

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सरकार की तरफ से बताया गया कि पीड़ित के बयान दर्ज किये जा चुके हैं और विस्तार से क्रॉस -एग्जामिनेशन हो गया है. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के वैज्ञानिक अधिकारी से भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष पूछताछ की जा चूकी है. सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शक्ति का इस्तेमाल किसी पार्टी को अपने केस की कमियों को पूरा करने की इजाज़त नहीं देती है.

एकलपीठ का आदेश

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि "डीएनए रिपोर्ट वैज्ञानिक जांच पर आधारित एक विशेषज्ञ की राय है. यह रिपोर्ट न तो शिकायतकर्ता महिला ने तैयार की है और न ही उसे रिपोर्ट के बारे में कोई खास वैज्ञानिक जानकारी है. डीएनए विशेषज्ञ से आरोपी पक्ष के द्वारा क्रॉस-एग्जामिनेशन किया जा चुका है. आवेदक ने यह भी नहीं बताया है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए कोर्ट की मदद करने पीड़िता से कौन से वैज्ञानिक या खास सवाल पूछे जाएंगे. अभियोजन पक्ष के सबूत दर्ज होने के बाद डीएनए रिपोर्ट मिलने पर आरोपी को यह अधिकार नहीं मिल जाता कि वह जिरह के लिए शिकायतकर्ता को दोबारा बुलाने की मांग कर सके." एकलपीठ ने सुनवाई के बाद याचिका खारिज कर दी

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