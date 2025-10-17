ETV Bharat / state

कफ सिरप कांड में गिरफ्तार डॉक्टर को जमानत मिलेगी या नहीं? जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई

जहरीले कफ सिरप कांड में गिरफ्तार डॉक्टर ने हाई कोर्ट में दायर जमानत याचिका में खुद को बेकसूर बताया है. याचिका पर सुनवाई जारी.

कफ सिरप कांड में गिरफ्तार डॉक्टर पहुंचा हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 1:37 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में हड़कंप मचाने वाले जहरीले कफ सिरप कांड में मोहन यादव सरकार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं, इस मामले में कफ सिरप लिखने वाले छिंदवाड़ा के गिरफ्तार डॉ. प्रवीण सोनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दिया है. इस डॉक्टर की स्थानीय अदालत ने जमानत याचिका रद्द कर दी थी.

आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका लिस्टेड

मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई 24 मासूमों की मौत के मामले में गिरफ्तार डॉ. प्रवीण सोनी ने जमानत के लिये हाई कोर्ट की शरण ली है. आरोपी डॉक्टर की जमानत पर आपत्ति पेश करते हुए 11 आवेदन पेश किये गये हैं. हाई कोर्ट जस्टिस जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष गुरुवार जमानत याचिका लिस्ट थी. समय अभाव के कारण नंबर नहीं आने के कारण याचिका पर सुनवाई टल गई. बहुत जल्द इस याचिका पर सुनवाई होगी.

जहरीले कफ सिरप से 24 बच्चों की मौत

कफ सिरप कांड में अभी तक 24 बच्चों की मृत्यु हो गयी है. छिंदवाडा में 22 बच्चों तथा बैतूल में दो बच्चों की मौत हुई. छिंडवाड़ा के परासिया में बीमार बच्चों के लिए डॉ. प्रवीण सोनी ने ही जहरीला कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था. छिंदवाड़ा जिले के परासिया थाना पुलिस ने कप सिरप की निर्माण कंपनी श्रीसन फार्मेसी के संचालक रंगनाथन, डॉ. प्रवीण सोनी व अन्य के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उन्हे गिरफ्तार किया था.

जमानत देने के पक्ष में क्या-क्या तर्क दिए

जिला न्यायालय ने प्रकरण को गंभीर मानते हुए आरोपी डॉक्टर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आरोपी डॉक्टर ने जमानत के लिए हाई कोर्ट की शरण ली है. जमानत याचिका में कहा गया है "डॉक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के लिए मेडिकल बोर्ड की अनुमति आवश्यक है. पुलिस ने बिना अनुमति प्रकरण दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया है."

याचिका में कहा गया है "उन्होंने डॉक्टर होने के नाते बच्चों को कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया था. कफ सिरप बनाने तथा उसे बेचने की अनुमति निर्माण कंपनी को सरकार के संबंधित विभागों ने प्रदान की है. उनकी कफ सिरप के बनाने में कोई भूमिका नहीं है. वह कप सिरप के निर्माता व विक्रेता नहीं हैं."

