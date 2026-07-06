अनुमान के आधार दंपती को कैसे दोषी बताया? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उम्रकैद की सजा निरस्त की
सिंगरौली में किसान की हत्या में दोषी साबित हुए दंपती को हाई कोर्ट से बड़ी राहत. आजीवन कारावास की सजा रद्द.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 5:19 PM IST
जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है "अटकलो और अनुमानों के आधार पर दोषसिद्धि कानून की दृष्टि से गलत है. परिस्थितिजनत साक्ष्यों की कड़ी अभियोजन संतोषजनक ढंग से साबित नहीं कर पाया है." युगलपीठ ने इस आदेश के साथ दंपती के आजीवन कारावास की सजा को निरस्त कर दिया.
खेत में किसान की हत्या का मामला
सिंगरौली जिले के ओबरी गुरमटिया टोला निवासी भैयया लाल रावत तथा उसकी पत्नी बसंती रावत को हत्या के मामले में जिला न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिली. इसके खिलाफ दंपती ने हाई कोर्ट में अपील दायर की. अपील में बताया गया "गोरेलाल विश्वकर्मा 15 अगस्त 2022 धान के पौधों में पानी देने खेत गया था. दूसरे दिन सुबह उसका शव क्रिकेट मैदान के पास मिला. शव के गले में निशान मिले थे. उसके गले से खून भी बह रहा था."
परिस्थितिजन्य साक्ष्य कुछ भी नहीं
पुलिस ने जांच में पाया मृतक के गले में मिला गमछा आरोपी का बताया गया. पुलिस ने ये भी पाया कि आरोपी व उसकी पत्नी को आधा घंटे के अंतराल में गोरेलाल के खेत की तरफ जाते हुए देखे गए थे. घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था. परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कमी के बावजूद जिला न्यायालय ने दोनों को दंडित किया. हाई कोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "आरोपी दंपती ने मृतक के भाई की पत्नी पर जादू-टोने के आरोप लगाये थे. इस कारण दोनो के बीच दुश्मनी हो गयी थी. इस संबंध में गांव में पंचायत भी बुलाई गयी थी."
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गवाह के बयान में भी विरोधाभास
हाई कोर्ट युगलपीठ ने पाया "अंतिम बार साथ देखे जाने तथा दंपती के आने-जाने के समय पर दिये गवाह के बयानों में विरोधाभास है. इसके अलावा अभियोजन यह भी संतोषजनक ढंग के साबित नहीं कर पाया कि मृतक के गले मे मिला गमछा आरोपी का था." युगलपीठ ने इसके साथ ही पति-पत्नी की सजा निरस्त करते हुए उन्हें दोषमुक्त कर दिया.