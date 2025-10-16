ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार को झटका, प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत

मध्य प्रदेश के सरकारी विभागों में पदोन्नति में आरक्षण का पेच नहीं सुलझ पा रहा. हाई कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़े आंकड़े मांगे.

प्रमोशन में आरक्षण के लिए नहीं दी अंतिम राहत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:25 PM IST

जबलपुर : मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर एक बार फिर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर प्रमोशन में आरक्षण के लिए अंतरिम राहत की मांग की गई. साथ ही मांग की कि डीपीसी करने की अनुमति दी जाए, लेकिन कोर्ट इसके लिए तैयार नहीं हुआ. हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा "पहले पदोन्नति से जुड़े आंकड़े कोर्ट में पेश किए जाएं. उसके बाद इस मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी."

मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को मंज़ूरी

मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया है. वहीं, दूसरी ओर प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी सरकार की नीति लागू नहीं हो पा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में आरक्षित वर्गों के हितों का प्रतिनिधित्व और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम, 2025 को मंज़ूरी दी गई.

अमोल श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एडवोकेट (ETV BHARAT)

इसमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए 20% और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान है. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों को भी योग्यता के आधार पर पदोन्नति का अवसर मिलेगा.

नई नीति में क्या-क्या प्रावधान

प्रावधान किया गया है "पदोन्नति समितियां अगले वर्ष की रिक्तियों के लिए चयन सूचियां तैयार करने हेतु चालू वर्ष में ही बैठक कर सकेंगी, अर्थात अग्रिम विभागीय पदोन्नति समितियों (डीपीसी) का प्रावधान शामिल किया गया है. वरिष्ठता को उचित महत्व दिया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारी पदोन्नति के पात्र होंगे. प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए, योग्यता-सह-वरिष्ठता का सिद्धांत लागू होगा."

पदोन्नति में आरक्षण नीति लागू होते ही कोर्ट पहुंचा मामला

जैसे ही राज्य सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण की नई नीति लागू होते ही इसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में चुनौती दी गई. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में इस मामले से जुड़े एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव ने बताया "आज हुई सुनवाई में सरकार ने बताया कि नई नीति 2016 के बाद की गई पदोन्नतियों पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले की पदोन्नतियां पुराने नियमों के तहत ही मान्य रहेंगी."

अंतरिम राहत से इंकार, अब सीधे अंतिम फैसला

एडवोकेट अमोल श्रीवास्तव ने बताया "राज्य सरकार ने डीपीसी और पदोन्नति प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया. अदालत ने कहा कि अब इस मामले में सीधे अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा और कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जाएगा."

क्वांटिफायबल डेटा देने के आदेश दिए

हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है "वह पदोन्नति से जुड़ा क्वांटिफायबल डेटा इकट्ठा करें और सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करें. क्वांटिफायबल डेटा वह है जिसे संख्याओं या मापन योग्य इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे कि गणना, संख्या, प्रतिशत, या माप. इस मामले की अगली सुनवाई 28 और 29 अक्टूबर को होगी." अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है "जब तक अंतिम आदेश नहीं आ जाता, तब तक पदोन्नति प्रक्रिया पर लगी रोक जारी रहेगी."

पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित

पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है. ऐसी स्थिति में यदि सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है तो नई नीति का क्या होगा. 2016 में हाई कोर्ट ने राज्य की पिछली प्रमोशन नीति को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था. राज्य सरकार ने इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसने Status Quo बनाए रखने का निर्देश दिया था और बीते 9 सालों से पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं दिया जा रहा है.

इसीलिए सरकार ने नई नीति तैयार की. इस नई नीति को सपाक्स (SAPAKS) समेत कई याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है. अब इस मामले में सरकार डाटा इकट्ठे करके देगी.

