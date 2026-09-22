ETV Bharat / state

दतिया विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती, दतिया सीट पर तीसरी बार होगा चुनाव!

जबलपुर: दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि निर्वाचित विधायक के द्वारा अपने शपथ-पत्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी छिपाई गयी है. याचिका पर आगामी सप्ताह में सुनवाई की संभावना है.

भाजपा ने HC में दतिया से कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को चुनौती दी

भाजपा नेता अधिवक्ता दीपक बेलपत्री की तरफ से कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा गया कि "उनके खिलाफ साल 1991 में दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी का उल्लेख अपने जुलाई 2026 में हुए उपचुनाव के दौरान दाखिल चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया है."

1991 में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का आरोप

याचिका के अनुसार वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किये जाने के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के द्वारा एफआईआर में करीब 22 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें से निर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था.