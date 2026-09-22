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दतिया विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती, दतिया सीट पर तीसरी बार होगा चुनाव!

भाजपा ने हाईकोर्ट में दतिया से कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को चुनौती दी है, याचिका में 1991 में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का आरोप. रिपोर्ट सिद्धार्थ शंकर पांडे.

Jabalpur high court
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
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जबलपुर: दतिया से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है. याचिका में आरोप लगाते हुए कहा गया है कि निर्वाचित विधायक के द्वारा अपने शपथ-पत्र में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी छिपाई गयी है. याचिका पर आगामी सप्ताह में सुनवाई की संभावना है.

भाजपा ने HC में दतिया से कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को चुनौती दी

भाजपा नेता अधिवक्ता दीपक बेलपत्री की तरफ से कांग्रेस विधायक के निर्वाचन को चुनौती देते हुए कहा गया कि "उनके खिलाफ साल 1991 में दर्ज आपराधिक प्रकरण की जानकारी का उल्लेख अपने जुलाई 2026 में हुए उपचुनाव के दौरान दाखिल चुनावी शपथ पत्र में नहीं किया है."

1991 में दर्ज आपराधिक मामला छिपाने का आरोप

याचिका के अनुसार वर्ष 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बाद दतिया में हुए विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम किये जाने के कारण पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. पुलिस के द्वारा एफआईआर में करीब 22 लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें से निर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह का नाम भी शामिल था.

निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये की याचिका

याचिका में कहा गया है कि उपलब्ध चुनावी रिकॉर्ड के अनुसार घनश्याम सिंह ने उपचुनाव के शपथ पत्र में दो लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी घोषित की थी. याचिका में राहत चाही गयी थी कि चुनाव शपथ-पत्र में आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाये जाने के कारण उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाये. याचिका पर शीघ्र सुनवाई संभावित है.

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गौरतलब है कि दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान हुआ था और तीन अगस्त को परिणाम घोषित हुआ. घनश्याम सिंह ने भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से पराजित किया था. कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 66757 वोट मिले थे जबकि, बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को 60741 वोट मिले थे.

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