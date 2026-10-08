फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत अटकी, अनावेदक ने लगाई सीबीआई जांच की याचिका
नेहा पच्चीसिया की जमानत व अनावेदक की सीबीआई जांच संबंधी याचिका पर संयुक्त रूप से 12 अक्टूबर को जबलपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई. रिपोर्ट सिद्धार्थ शंकर पांडे.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 10:31 PM IST
जबलपुर: फरार इनामी महिला सीएसपी की तरफ से एफआईआर को निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ के द्वारा की गयी. इस दौरान शिकायतकर्ता व अनावेदक की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि उसकी तरफ से प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. उसकी तरफ से आग्रह किया गया कि दोनों याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई की जाये. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए दोनों याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से 12 अक्टूबर को किये जाने का आदेश जारी किया है.
सीएसपी नेहा पच्चीसिया का क्या है मामला
दरअसल, कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया सहित तीन आरोपियों के खिलाफ कुठला थाने में धोखाधडी सहित अन्य धाराओं में तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. कटनी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी पर दस-दस हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था. उन पर आरोप था कि कुठला थाना अन्तर्गत हत्या के अपराध में निर्धारित समय अवधि में चालान पेश नहीं करने के कारण आरोपी को डिफॉल्ट जमानत का लाभ मिल गया था.
1 करोड़ की जमीन सिर्फ 15 से 20 लाख रुपये में खरीदी
इसके एवज में उन्होंने आरोपियों की जमीन बहुत कम दर में अपने एजेंट के नाम पर खरीदी है. उक्त जमीन मारूफ अहमद हनफी के नाम पर खरीदी गई थी, जबकि उनके बैंक खाते में जमीन खरीदने से पहले महज कुछ हजार रुपये थे. उसके बैंक खाते में क्षितिज राज पात्रे ने राशि ट्रांसफर की थी, जिसके बाद एक करोड़ रुपये की जमीन का महज 15 से 20 लाख रुपये में खरीदी गयी थी. विभागीय स्तर पर जांच तथा अनावेदक आकाश लोधी की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था.
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निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया एफआईआर को खारिज किये जाने की मांग हाईकोर्ट की शरण ली थी. याचिका की सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से दर्ज एफआईआर पर रोक लगाये जाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किया गया था. याचिकाकर्ता की तरफ से तर्क दिया गया था कि उसने दो नाबालिग बच्चे हैं, जिसकी जिम्मेदारी उन पर है. पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से प्रकरण में पीसी एक्ट की धारा जोड़े जाने की जानकारी एकलपीठ को दी, जिसके बाद एकलपीठ ने खुद को सुनवाई से अलग करते हुए प्रकरण को सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश जारी किये थे.
जमानत व सीबीआई जांच संबंधित याचिका पर होगी संयुक्त रूप से सुनवाई
याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान आकाश लोधी की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि इनाम घोषित किये जाने के बाद भी जांच के लिए गठित एसआईटी अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. इसके अलावा फरार महिला सीएसपी के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने की मांग करते हुए उसकी तरफ से राष्ट्रपति को आवेदन किया गया था. राष्ट्रपति के द्वारा आवश्यक कार्यवाही के संबंध में आवेदन को प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को भेजा गया है. उसके द्वारा प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. दोनो याचिका संबंधित प्रकरण से जुड़ी हुई है, इसलिए उनकी सुनवाई संयुक्त रूप की जाये. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किया.