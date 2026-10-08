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फरार सीएसपी नेहा पच्चीसिया की अग्रिम जमानत अटकी, अनावेदक ने लगाई सीबीआई जांच की याचिका

कटनी सीएसपी नेहा पच्चीसिया मामला ( ETV Bharat )

जबलपुर: फरार इनामी महिला सीएसपी की तरफ से एफआईआर को निरस्त करने तथा अग्रिम जमानत के लिए दायर याचिका की सुनवाई गुरुवार को हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद पाठक व जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ के द्वारा की गयी. इस दौरान शिकायतकर्ता व अनावेदक की तरफ से युगलपीठ को बताया गया कि उसकी तरफ से प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. उसकी तरफ से आग्रह किया गया कि दोनों याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई की जाये. युगलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए दोनों याचिकाओं की सुनवाई संयुक्त रूप से 12 अक्टूबर को किये जाने का आदेश जारी किया है.

सीएसपी नेहा पच्चीसिया का क्या है मामला