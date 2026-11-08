41 दिन बाद जेल से बाहर आईं दिव्या अहिरवार, हाईकोर्ट ने दी जमानत, विस्थापितों के लिए कर रही थीं प्रदर्शन
पन्ना जेल से रिहा हुईं सामाजिक कार्यकर्ता दिव्या अहिरवार, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी जमानत, केन-बेतवा परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए कर रही थी प्रदर्शन. संजय रैकवार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 1:19 PM IST
पन्ना: केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की मांग करने वाली समाजिक कार्यकर्ता दिव्या अहिरवार आखिरकार जेल बाहर आ गई हैं. दिव्या 41 दिन बाद जेल से रिहा हुई हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत ने पुलिस कार्रवाई और दर्ज प्राथमिकी की मंशा पर सवाल उठाते हुए जमानत दी है.
दिव्या अहिरवार पर 307 के तहत दर्ज था मुकदमा
पन्ना जिले के अजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत मझगाय बांध परियोजना के विस्थापितों के हक और अधिकारों के लिए चिता आंदोलन जय किसान संगठन के नेतृत्व में अमित भटनागर के द्वारा किया जा रहा था. जिसमें दिव्या अहिरवार भी आंदोलनकारी के साथ आंदोलन में शामिल रहीं और आंदोलन के दौरान दिव्या अहिरवार को पन्ना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था. दिव्या अहिरवार के ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था. जिस पर अजयगढ़ न्यायालय द्वारा पन्ना जेल भेजा गया था.
जबलपुर हाईकोर्ट ने दी दिव्या को जमानत, जेल से रिहा
बता दें कि चिता आंदोलन नवागत कलेक्टर हर्ष सिंह के आश्वासन के बाद 15 दिन के लिए स्थगित हो गया था, लेकिन दिव्या अहिरवार की जमानत नहीं हुई थी. दिव्या अहिरवार की जमानत पन्ना जिला कोर्ट में खारिज हो गई थी. फिर यह जमानत जबलपुर हाईकोर्ट में लगाई गई थी. जहां 6 नवंबर 2026 को हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हुई और 7 नवंबर यानि शनिवार को दिव्या अहिरवार को पन्ना जेल से रिहा किया गया है.
दिव्या को गलत फंसाया, बोले जंगठन नेता
जय किसान संगठन नेता अमित भटनागर ने बताया कि "अगर दीपावली तक दिव्या की रिहाई नहीं होती, तो दिव्या की मां गोरीबाई अहिरवार भोपाल में मुख्यमंत्री आवास के सामने चिता आंदोलन के जरिए धरना देतीं, क्योंकि दिव्या के ऊपर अजयगढ़ पुलिस द्वारा 307 का फर्जी मुकदमा लगाया गया है. निराधार एवं बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रही 24 साल की अहिरवार समाज से आने वाली लड़की को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया."
मुआवाजा दिलाने लोगों के साथ कर रही थीं प्रदर्शन
मझगाय डैम में आंदोलनकारी की मांगे थी कि मझगाय बांध में बरसात का पानी भरने से पहले उन्हें मुआवजा दिया जाए, लेकिन इसमें देखने को यह आया था कि लोगों के घर बांध के कारण डूबने लगे थे और उन्हें मुआवजा नहीं मिला था. अमित भटनागर द्वारा विस्थापित लोगों के साथ मिलकर मझगाय बांध के पानी में आधे डूब कर चिता आंदोलन लगातार जारी रखा था. इसी दौरान पुलिस द्वारा दिव्या अहिरवार को गिरफ्तार कर मुकदमा लगाकर जेल में डाला था.
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जीतू पटवारी ने की दिव्या से बात
जेल से रिहा होने के बाद दिव्या अहिरवार की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी से भी बात हुई है. जीतू पटवारी इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए हुए थे. उन्होंने दिव्या अहिरवार से पन्ना आकर जेल में जाकर मुलाकात भी की थी.आज जेल से रिहा होने के बाद जीतू पटवारी ने दिव्या अहिरवार को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं. जेल से रिहा होने के बाद दिव्या अहिरवार ने कहा कि "वह लोगों के हक और अधिकार के लिए जेल गई थीं और यदि लोगों के हक और अधिकार के लिए उन्हें जेल आना पड़े तो वह बार-बार जाऊंगी."