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41 दिन बाद जेल से बाहर आईं दिव्या अहिरवार, हाईकोर्ट ने दी जमानत, विस्थापितों के लिए कर रही थीं प्रदर्शन

41 दिन बाद जेल से बाहर आईं दिव्या अहिरवार ( ETV Bharat )

पन्ना: केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए मुआवजे और पुनर्वास की मांग करने वाली समाजिक कार्यकर्ता दिव्या अहिरवार आखिरकार जेल बाहर आ गई हैं. दिव्या 41 दिन बाद जेल से रिहा हुई हैं. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जस्टिस विवेक अग्रवाल की अदालत ने पुलिस कार्रवाई और दर्ज प्राथमिकी की मंशा पर सवाल उठाते हुए जमानत दी है.

दिव्या अहिरवार पर 307 के तहत दर्ज था मुकदमा