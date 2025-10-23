HC तय करेगा प्रमोशन का आधार, आरक्षण या काबिलियत, सरकार से मांगे प्रतिनिधित्व के आंकड़े
मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण का मामला, हाई कोर्ट ने कहा अंतरिम राहत नहीं देंगे, बल्कि सुनाएंगे अंतिम फैसला,सरकार से मांगे प्रतिनिधित्व के आंकड़े.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2025 at 4:18 PM IST
जबलपुर: पदोन्नति में आरक्षण सरकार के लिए गले की फांस बन गई है. कई सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं. मध्य प्रदेश सरकार प्रमोशन करना चाहती है और नीति भी बना दी है, लेकिन नीति के खिलाफ कुछ लोग कोर्ट चले गए. जो लोग कोर्ट गए हैं, उनका कहना है कि काबिलियत के आधार पर प्रमोशन दिया जाए. हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, वे जाति क्रीमी लेयर में पहुंच गए हों. अब सरकार को इन सब मुद्दो के आंकड़े एकत्रित करके कोर्ट के सामने पेश करने हैं.
1955 से लागू था पदोन्नति में आरक्षण
भारत के संविधान में 1955 में ही यह बात शामिल कर ली गई थी कि भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को केवल नौकरियों में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि उन्हें पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा. भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार में अवसरों की समानता के अधिकार दिए हैं. इसके तहत सार्वजनिक रोजगार में देश की सभी जातियों के लिए सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की बात कही गई है. इसी के तहत नियुक्ति में आरक्षण लागू किया गया. 1992 तक यह आरक्षण लागू था.
इंदिरा साहनी ने पलट दी थी बाजी
1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की पीठ ने यह माना की संविधान के अनुच्छेद 16-4 में पदोन्नति में आरक्षण की बात नहीं कही गई. इसलिए इसके तहत पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा सकता.
सरकार को करना पड़ा संविधान संशोधन
इस घटना के बाद संसद में इस मुद्दे पर बहस हुई और 1995 में 77वां संविधान संशोधन पेश किया गया. जिसमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में धारा 4 में एक उपाधारा जोड़ी गई. जिसके तहत एक बार फिर से पदोन्नति में आरक्षण की बात कही गई. इसके बाद दो और संविधान संशोधन हो चुके हैं, जो सन 2000 में 21वां संविधान संशोधन और सन 2001 में 85वां संविधान संशोधन है. यह सभी पदोन्नति में आरक्षण की बात कहते हैं.
अनुच्छेद 16 का पालन
ऐसा माना जाता है कि सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर सभी जातियों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है. प्रमोशन में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की जातियों को मौका नहीं दिया जाता. इसलिए एससी और एसटी के अधिकारी महत्वपूर्ण पदों पर नहीं रहते. लिहाजा आरक्षित वर्ग के अधिकारियों को प्रमोशन में भी आरक्षण दिया जाना जरूरी है.
सुप्रीम कोर्ट में 2006 में नीति पर उठाए सवाल
एक बार फिर 2006 में सुप्रीम कोर्ट के नागराज और केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमे में इस विषय पर चर्चा शुरू हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा की पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है, लेकिन तीन महत्वपूर्ण शर्तों को जांचना होगा.
- सबसे पहले राज्य को जिस वर्ग को पदोन्नति देनी है, उसके पिछड़ेपन को बताना होगा.
- राज्य को यह भी बताना होगा कि जिस पद पर पदोन्नति में आरक्षण दिया जा रहा है, वहां एससी और एसटी वर्ग का प्रतिनिधित्व कम है.
- इस बात का ध्यान भी रखना होगा कि कहीं आरक्षण की वजह से किसी जूनियर को सीनियर तो नहीं बनाया जा रहा. मतलब आरक्षण की वजह से कोई प्रशासनिक दक्षता तो प्रभावित नहीं हो रही है.
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण नियम 2025
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण के जून 2025 में नए नियम बनाए. जैसे ही सरकार इनके आधार पर प्रमोशन करने की तैयारी कर ही रही थी कि इन नए नियमों को तीन अलग-अलग याचिकाओं के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. चुनौती देने वालों ने कहा कि जब पहले ही यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. बहुत से लोग प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर कोर्ट जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में नए नियम किस आधार पर लागू होंगे.
कोर्ट ने वस्तु स्थिति का मौजूदा आंकड़ा मांगा
याचिकाकर्ता के वकील अमोल श्रीवास्तव ने बताया कि "सरकार ने जो आंकड़े कोर्ट में दिए वह भी स्पष्ट नहीं है. इसलिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सरकार से पूछा था कि जनसंख्या के आधार पर कितने लोगों को प्रमुख पदों पर प्रतिनिधित्व मिल रहा है. इसका तुलनात्मक अध्ययन पेश नहीं किया गया है, इसलिए इसे पेश करें.
राज्य सरकार की मजबूरी
प्रदेश सरकार की समस्या यह है कि कई पद खाली पड़े हुए हैं. लोग रिटायर हुए हैं. ऐसी स्थिति में किसी नए आदमी को प्रमोट करके उस पद पर नियुक्त किया जाए, लेकिन प्रमोशन किसे मिलना चाहिए. आम आदमी का जवाब होगा, जो इसके काबिल है, उसे दे दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है प्रमोशन में भी आरक्षण का पालन करना है. कोर्ट ने कहा है कि जब तक सरकार पूरे आंकड़े स्पष्ट करके पेश नहीं करती है, तब तक पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं किया जाएगा. सरकार कोर्ट से राहत मांग रही थी कि हमें डिपार्मेंटल प्रमोशन करने की अनुमति दी जाए, कोई अंतरिम राहत दी जाए.
फिलहाल यह मामला 28 अक्टूबर तक के लिए टल गया है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अब अंतरिम राहत नहीं देंगे, बल्कि अंतिम फैसला सुनाएंगे. यह फैसला इतना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें सरकार को यह बताना है कि पदोन्नति में आरक्षण जरूरी है, किस जाति के लोगों का नौकरियों में कितना प्रतिनिधित्व है. आरक्षण की जरूरत भी है कि नहीं है और कहीं आरक्षण की वजह से किसी काबिल आदमी का नुकसान तो नहीं हो रहा है.