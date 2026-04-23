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यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के संबंध में पेश करें आकलन रिपोर्ट, हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

जबलपुर कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री परिसर को सुरक्षित कर भोपाल गैस मेमोरियल बनाए जाने के संबंध में कार्य-योजना प्रस्तुत करने को भी कहा.

UNION CARBIDE TOXIC WASTE ASH
यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 11:00 PM IST

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जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीथमपुर के रामकी व री-सस्टेनेबिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में दबाई गई यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से निकली 900 मीट्रिक टन राख की टॉक्सिसिटी के संबंध में सरकार को आकलन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. विवेक कुमार सिंह व जस्टिस एके निरंकारी की युगलपीठ भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी परिसर को सुरक्षित कर भोपाल गैस मेमोरियल बनाए जाने के संबंध में कार्य-योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है मामले की सुनवाई

भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए साल 2004 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उनकी मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है. राज्य शासन की तरफ से पूर्व में पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है.

जहरीले कचरे से लगभग 900 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. इस दौरान हाईकोर्ट में दायर अन्य याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो-एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है. राख में मरकरी है, जिसे नष्ट करने की तकनीक सिर्फ जापान व जर्मनी के पास है. आबादी क्षेत्र से 500 मीटर दूर पर उनकी लैंड फिलिंग की जा रही है. हाईकोर्ट ने उक्त याचिका की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ किए जाने की व्यवस्था दी थी.

याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आठ अक्टूबर 2025 को सरकार के द्वारा इंसानों की आबादी से सिर्फ 500 मीटर दूर लैंड फिलिंग का स्थान निर्धारित किया जाने पर रोक लगा दी थी. राज्य शासन के आवेदन पर हाईकोर्ट ने ये आदेश वापस ले लिया था. जिसके बाद सरकार की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया था कि जहरीले कचरे से निकली राख की लैंड फिलिंग का काम पूरा कर लिया गया है.

यूनियन कार्बाइड फैक्टरी परिसर को सुरक्षित कर भोपाल गैस मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा

सरकार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा गया था कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी परिसर को सुरक्षित कर भोपाल गैस मेमोरियल का निर्माण कराया जाएगा. इस संबंध में बैठक कर सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के तहत परिसर की सफाई, टॉक्सिक वेस्ट को हटाने एवं आस-पास की खराब मिट्टी और ग्राउंड वाटर के सुधार, खराब प्लांट स्ट्रक्चर के डिटॉक्सिफिकेशन और डीकंटैमिनेशन के संबंध में शॉर्ट टेंडर जारी करने का निर्णय लिया गया है.

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