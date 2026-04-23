ETV Bharat / state

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख के संबंध में पेश करें आकलन रिपोर्ट, हाईकोर्ट का सरकार को निर्देश

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पीथमपुर के रामकी व री-सस्टेनेबिलिटी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी में दबाई गई यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे से निकली 900 मीट्रिक टन राख की टॉक्सिसिटी के संबंध में सरकार को आकलन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. विवेक कुमार सिंह व जस्टिस एके निरंकारी की युगलपीठ भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्टरी परिसर को सुरक्षित कर भोपाल गैस मेमोरियल बनाए जाने के संबंध में कार्य-योजना प्रस्तुत करने को भी कहा है. मामले की अगली सुनवाई 22 जून को निर्धारित की गई है.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है मामले की सुनवाई

भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह ने यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण की मांग करते हुए साल 2004 में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. उनकी मृत्यु के बाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है. राज्य शासन की तरफ से पूर्व में पेश रिपोर्ट में बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण सफलतापूर्वक पीथमपुर स्थित सुविधा केंद्र में कर दिया गया है.

जहरीले कचरे से लगभग 900 मीट्रिक टन राख व अवशेष एकत्रित हुआ है. इस दौरान हाईकोर्ट में दायर अन्य याचिका में कहा गया था कि यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख में रेडियो-एक्टिव पदार्थ सक्रिय हैं, जो चिंता का विषय है. राख में मरकरी है, जिसे नष्ट करने की तकनीक सिर्फ जापान व जर्मनी के पास है. आबादी क्षेत्र से 500 मीटर दूर पर उनकी लैंड फिलिंग की जा रही है. हाईकोर्ट ने उक्त याचिका की सुनवाई मुख्य याचिका के साथ किए जाने की व्यवस्था दी थी.