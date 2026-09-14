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IAS अधिकारी विवेक पोरवाल और संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, अवमानना मामले में हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन ने कहा, प्रतिवादियों का व्यवहार राज्य सरकार के प्रशासन की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है. कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को 21 सितंबर 2026 को कोर्ट में पेश करने के दिए निर्देश. सिद्धार्थ शंकर पांड़े की रिपोर्ट.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 10:57 PM IST

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जबलपुर: अवमानना याचिका में निष्क्रियता अपनाए जाने को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने आदेश के पालन कराने की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपते हुए दोनो अधिकारियों की 21 सितम्बर को व्यक्तिगत उपस्थित सुनिश्चित करने के आदेश जारी किये हैं.

कोर्ट ने सागर कलेक्टर को 90 दिन में मामले का निराकरण करने के संबंध में दिए थे आदेश

सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन आफिसर शीला सेन ने नियमितीकरण किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को याचिका का निराकरण करते हुए सरकार और सागर कलेक्टर को याचिकाकर्ता के दावे का 90 दिन में निराकरण करने के संबंध में आदेश जारी किये थे. निर्धारित समयावधि में उनके अभ्यावेदन का निराकरण नहीं किये जाने पर महिला कर्मचारी ने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

याचिका में तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल तथा तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को अनावेदक बनाया गया था. अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कलेक्टर सागर की तरफ से 3 दिसंबर 2025 को हाईकोर्ट रजिस्ट्री को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि मामले में तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है.

प्रतिवादियों का व्यवहार राज्य सरकार के प्रशासन की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है

एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कलेक्टर द्वारा भेजे गए पत्र से ऐसा लगाता है कि दोनों प्रतिवादी को इस अवमानना याचिका के लंबित होने के बारे में पूरी जानकारी है. उन्होंने किसी वकील को नियुक्त कर पेश होने या अनुपालन रिपोर्ट पेश करने की जहमत नहीं उठाई है.

प्रतिवादियों का यह व्यवहार राज्य सरकार के प्रशासन की बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है. जिसमें उन्होंने अवमानना याचिकाओं के मामले में पूरी तरह से निष्क्रियता अपनाई है. वे केवल कोर्ट की रजिस्ट्री को संपर्क अधिकारी की नियुक्ति के बारे में पत्र लिखते हैं, लेकिन उसके बाद न तो कोई वकील नियुक्त करते हैं और न ही कोई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करते हैं. इसलिए कोर्ट के पास प्रतिवादियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता कविता गुप्ता तथा अधिवक्ता विद्या प्रसाद ने पैरवी की.

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