हाई कोर्ट को निर्देश कैसे दे सकता है विधि विभाग? अंडर सेकेट्री ने बिना शर्त मांगी माफी
विधि व विधायिक विभाग के अंडर सेकेट्री ने एक मामले में हाई कोर्ट में लिखित माफीनामा देकर अंडरटेकिंग ली.
जबलपुर : विधि एव विधायिक विभाग के अंडर सेक्रेटरी व सरकारी अधिवक्ता ने व्यक्तिगत रूप से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पेश होकर माफी मांगी. इसके साथ ही अंडरटेकिंग दी कि विधि व विधायिक विभाग को हाईकोर्ट से एक्शन के संबंध में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस राम कुमार चौबे की युगलपीठ ने लॉ डिपार्टमेंट के दोनों अफसरों से लिखित माफीनामा पेश करने के आदेश जारी किए.
अनूपपुर के अतिरिक्त लोक अभियोजन पर आरोप
मामले के अनुसार निर्मल कुमार झा की तरफ से दायर अपील में अनूपपुर जिला न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में आजीवन कारावास सजा से दंडित किये जाने को चुनौती दी गयी. अपीलकर्ता की तरफ से कहा गया "प्रकरण में दो गवाहों के धारा 161 के तहत दिये गये बयान रिकॉर्ड में मौजूद होने के बावजूद अतिरिक्त लोक अभियोजन ने कुछ नहीं पूछा. इस कारण पहली नज़र लगता है अतिरिक्त लोक अभियोजक ने ईमानदारी से काम नहीं किया."
हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह में मांगी थी रिपोर्ट
हाई कोर्ट ने अतिरिक्त लोक अभियोजन के खिलाफ जांच कर 3 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किये थे. सरकारी अधिवक्ता की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया "विधि व विधायिका विभाग ने उनसे दोषी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई के बारे में हाई कोर्ट से निर्देश प्राप्त करने को कहा."
युगलपीठ ने इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा "राज्य का विधि व विधायिक विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या एक्शन लिया जाना है. वह अपना बोझ कोर्ट के कंधे में डालने की कोशिश में है."
सरकारी अधिवक्ता ने दी अंडरटेकिंग
हाई कोर्ट ने कहा "जिस व्यक्ति ने सरकारी अधिवक्ता से ऐसा कहा है, उसका नाम न्यायालय के समक्ष अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाये. इसके अलावा विधि विभाग के संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहें. सुनवाई के दौरान अंडर सेक्रेटरी तथा सरकारी अधिवक्ता ने अंडरटेकिंग देते हुए बिना शर्त माफी मांगी. युगलपीठ ने अपने आदेश में लिखित माफीनामा रिकॉर्ड में लाने के निर्देश दिए."