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सैंपल भेजा FSL सागर और जांच रिपोर्ट दी जबलपुर लैब ने, ACS ने हाई कोर्ट में स्वीकारी गलती

जबलपुर : हत्या के मामले में पुलिस ने जांच के लिए सैंपल एफएसएल सागर भेजे थे. लेकिन सैंपल की जांच रिपोर्ट जबलपुर एफएसएल द्वारा तैयार की गयी. इसे गंभीरता से लेते हुए हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल व न्यायमूर्ति अवनीन्द्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को निर्देश दिए "गलत रिपोर्ट जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ 7 दिन में कार्रवाई करें." याचिका पर अगली सुनवाई 15 सितम्बर को निर्धारित की गयी है.

मर्डर केस में 5 लोगों को आजीवन करावास

मामले के अनुसार कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र के कछगवां स्थित सिमको कंपनी के मैनेजर समनू प्रसाद विश्वकर्मा की हत्या के अपराध में जिला न्यायालय ने 16 दिसंबर 2025 महिला सहित 5 आरोपियों को आजीवन कारावास से दंडित किया था. इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की गयी. अपील की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि रिकॉर्ड के अनुसार शव की खोपड़ी का सैंपल जांच के लिए एफएसएल सागर भेजा गया था लेकिन जांच रिपोर्ट एफएसएल जबलपुर द्वारा तैयार की गयी.