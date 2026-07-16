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आयु सीमा मातृत्व के अधिकार में बाधा नहीं, हाईकोर्ट ने 52 वर्षीय महिला को IVF की अनुमति दी

जबलपुर हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 52 वर्षीय महिला को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के माध्यम से संतान प्राप्ति की अनुमति प्रदान की है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट एक यूनिट के तौर पर कपल के लिए उम्र की कोई संयुक्त सीमा तय नहीं करता है. यदि महिला चिकित्सकीय रूप से गर्भधारण के लिए पूरी तरह सक्षम है, निर्धारित आयु सीमा उसके मातृत्व के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती. दंपति के 21 वर्षीय इकलौते पुत्र की हो गई थी असामयिक मृत्यु याचिकाकर्ता दंपति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके 21 वर्षीय इकलौते पुत्र की पीलिया से असामयिक मृत्यु हो गई थी. बेटे की मौत के हम बाद बच्चा चाहते थे लेकिन प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ हैं. जिसके बाद उन्होंने आईवीएफ तकनीक का सहारा लेने का निर्णय लिया. अस्पताल ने सभी मेडिकल जांच में उन्हें फिट पाया था. महिला की आयु का हवाला देकर संबंधित अस्पताल ने IVF प्रक्रिया से किया इनकार