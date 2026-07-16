आयु सीमा मातृत्व के अधिकार में बाधा नहीं, हाईकोर्ट ने 52 वर्षीय महिला को IVF की अनुमति दी
जबलपुर हाईकोर्ट ने कहा कि संस्थान मेडिकल आधार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन केवल आयु के आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकेगा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 16, 2026 at 9:11 PM IST|
Updated : July 16, 2026 at 9:33 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 52 वर्षीय महिला को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) के माध्यम से संतान प्राप्ति की अनुमति प्रदान की है. जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट एक यूनिट के तौर पर कपल के लिए उम्र की कोई संयुक्त सीमा तय नहीं करता है. यदि महिला चिकित्सकीय रूप से गर्भधारण के लिए पूरी तरह सक्षम है, निर्धारित आयु सीमा उसके मातृत्व के अधिकार में बाधा नहीं बन सकती.
दंपति के 21 वर्षीय इकलौते पुत्र की हो गई थी असामयिक मृत्यु
याचिकाकर्ता दंपति की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनके 21 वर्षीय इकलौते पुत्र की पीलिया से असामयिक मृत्यु हो गई थी. बेटे की मौत के हम बाद बच्चा चाहते थे लेकिन प्राकृतिक रूप से गर्भधारण करने में असमर्थ हैं. जिसके बाद उन्होंने आईवीएफ तकनीक का सहारा लेने का निर्णय लिया. अस्पताल ने सभी मेडिकल जांच में उन्हें फिट पाया था.
महिला की आयु का हवाला देकर संबंधित अस्पताल ने IVF प्रक्रिया से किया इनकार
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) एक्ट, 2021 के तहत इक्कीस साल से ज्यादा और पचास साल से कम उम्र की महिला पर तथा इक्कीस साल से ज्यादा और पचपन साल से कम उम्र के पुरुष पर आईवीएफ लागू होता है. महिला की अधिकतम आयु 50 वर्ष होने का हवाला देकर संबंधित अस्पताल ने प्रक्रिया से इनकार कर दिया.
दंपति की तरफ से तर्क दिया गया कि माता-पिता बनने की खुशी उन्हें मिलनी चाहिए और इसे कानून की बाधाओं से छीना नहीं जा सकता है. विवाहित जोड़े को इसे पाने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए. इसलिए एक और बच्चा पाने की इच्छा से वह असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (IVF) के जरिए बच्चा पैदा करने के लिए जरूरी इलाज करवाने के लिए अस्पताल गए थे.
कोर्ट ने कहा संस्थान मेडिकल आधार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा
हाईकोर्ट में दंपति ने सभी संभावित जोखिमों की जिम्मेदारी स्वयं लेने का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया. सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए आदेश दिया कि दंपति किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान में आईवीएफ करा सकते हैं. संस्थान मेडिकल आधार पर अंतिम निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन केवल 52 वर्ष की आयु होने के आधार पर आवेदन निरस्त नहीं किया जा सकेगा.