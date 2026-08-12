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मर्डर केस में मृत्यु से पहले बयान क्यों नहीं लिए? उम्रकैद की सजा से दंडित 3 आरोपी दोषमुक्त

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दमोह जिला अदालत के फैसले को पलटा. चश्मदीद की भूमिका पर उठाए सवाल. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

Madhya pradesh high court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 12:16 PM IST

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जबलपुर : हत्या के मामले में दमोह जिला अदालत द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित 3 आरोपियों को हाई कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया. एक अन्य अभियुक्त ने सुनवाई के दौरान दायर की गई अपील को वापस ले लिया. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस उसे किसी प्रकार की राहत नहीं दी.

दमोह जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील

दमोह जिला न्यायालय के फैसले के खिलाफ अभियुक्त बसोरी अहिरवार, दशरथ अहिरवार, राजू अहिरवार तथा परसू उर्फ परशुराम अहिरवार की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दायर की गई. परशुराम की तरफ से 8 अप्रैल 2025 अपील वापस ले ली गयी थी. युगलपीठ ने सिर्फ 3 अपीलकर्ताओं की सुनवाई करते हुए उनके पक्ष में आदेश जारी किए.

केवल धारा 161 के तहत बयान लिए

मामले के अनुसार गोटीराम अहिरवार ईंटें बनाने का काम करते थे. परसू ने ईंटें बनाने के लिए चित्तर सिंह से 4 हजार रुपये लिए थे. गोटीराम के भाई छिदामी ने राशि वापस करने की गारंटी ली थी. गोटीराम 31 मार्च 2008 ने अपने पड़ोसी दशरथ अहिरवार, परसू अहिरवार, बसोरी अहिरवार और राजू अहिरवार से पैसे लौटाने के बारे में बात की. इस दौरान चारों ने उस पर कुल्हाड़ी व डंडे से हमला कर दिया. घायल होकर गोटीराम जमीन पर गिर गया. उसे राजगढ़ थाने ले जाया गया.

पुलिस ने घायल की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की और उपचार के लिए अस्पताल भेजा. पुलिस ने अस्पताल में घायल के धारा 161 के तहत बयान दर्ज किए थे. लेकिन उसके डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड नहीं किए. 30 दिसंबर 2011 को अदालत ने चारों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई.

50 फीट दूर पर मौजूद लोगों को कैसे गवाह मान लें

युगलपीठ का कहना है "गोटीराम की चीख सुनकर घटनास्थल पर आने वाले सभी लोगों को हमले का असली चश्मदीद गवाह नहीं माना जा सकता. ये गवाह घटनास्थल से लगभग 50 से 60 फीट दूर थे. मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार जब घायल व्यक्ति को उपचार के लिए लाया गया वह बोलने की स्थिति में था. डॉक्टर ने यह नहीं लिखा है कि मरीज होश में था. उसका ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन रिकॉर्ड नहीं की गयी. एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार उसके डाइंग डिक्लेरेशन का इंतजाम करने की सलाह दी गई थी."

कब लिया जाता है डाइंग डिक्लेरेशन

डाइंग डिक्लेरेशन तब रिकॉर्ड किया जाता है जब मरीज की हालत बहुत गंभीर हो और उसके अधिक समय तक जीवित रहने की उम्मीद नहीं होती. इस कारण इस बात पर गंभीर संदेह पैदा होता है कि वह होश में था और बोलने की हालत में था. पुलिस ने अस्पताल में धारा 161 के तहत दर्ज किये गये बयान से पहले प्रभारी डॉक्टर से कोई प्रमाण-पत्र नहीं लिया, जिससे गोटीराम बयान देने की उचित चिकित्सीय स्थिति ज्ञात हो सके. इसके अलावा पुलिस द्वारा आरोपियों से जब्त हथियार को भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष नहीं पेश किया गया. इस आधार पर हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपियों को निर्दोष करार दिया.

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MADHYA PRADESH HIGH COURT
SENTENCED LIFE IMPRISONMENT
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EYEWITNESSES SUSPECTED
MURDER ACCUSED ACQUITTED

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