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सिर्फ संभावना पर कैसे ठहराया दोषी? हाई कोर्ट ने हत्या के दो आरोपियों को निर्दोष करार दिया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने पन्ना में युवक की हत्या में उम्रकैद की सजा पाने वाले दो आरोपियों को दोषमुक्त किया.

MP High court acquitted murder accused
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 6:23 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस एके सिंह की युगलपीठ ने अहम आदेश में कहा है "सिर्फ संभावना के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता. सबूतों की ऐसी पूरी कड़ी होनी चाहिए, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अपराध इसी आरोपी ने किया है." इस आदेश के साथ ही युगलपीठ ने जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए दो लोगों को दोषमुक्त कर दिया.

हत्या के मामले में आजीवन कारावास मिला था

पन्ना निवासी प्रेम नारायण उर्फ अंगद तथा परमानंद उर्फ सिक्की ने हत्या के अपराध में जिला न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की थी. इसमें कहा गया था "उन्हें मृतक जमुना प्रसाद पटेल के साथ आखिरी बार साथ देखे जाने के सबूत के आधार पर सजा से दंडित किया गया है. पूरा मामला परिस्थितिजन्य सबूतों पर आधारित है. उनके खिलाफ परिस्थितियों की पूरी कड़ी साबित नहीं हुई."

मृतक के शराब के नशे में होने की पुष्टि

युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया "गवाहों के अनुसार मृतक तथा अपीलकर्ता अक्सर अपने खेत में साथ जाते थे. मृतक व अपीलकर्ता के खेत लगे हुए थे. घटना के दिन भी तीनों साथ गये थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक शराब का सेवन किये हुए था. मृतक के नाक और मुंह से खून बह रहा था. इसके अलावा पुलिस द्वारा हथियार के तौर पर जब्त किये गये पत्थर में खून नहीं पाया गया. उसमें सिर्फ मिट्टी लगी हुई थी." युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा "पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृत्यु का कारण चोट आना है."

शक कितना भी गहरा हो, सबूत की जगह नहीं ले सकता

हाई कोर्ट ने कहा "पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक नशे में था. कानून का यह स्थापित नियम है कि सजा जितनी कड़ी होगी, सबूत भी उतने ही पुख्ता होने चाहिए. दोषसिद्धि केवल अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती. शक चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह सबूत की जगह नहीं ले सकता. आखिरी बार साथ देखे जाने वाली बात यहां लागू नहीं होती क्योंकि अक्सर अपीलकर्ता और मृतक अपने खेतों में एक साथ जाते थे. परिस्थितिजन्य सबूतों की कसौटी पर मामला खरा नहीं उतर रहा है. बुनियादी सिद्धांत है कि अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी का दोषी होना जरूरी है. सिर्फ दोषी होने की संभावना से पक्के निष्कर्षों तक नहीं पहुंचा जा सकता."

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PANNA MURDER CASE
MADHYA PRADESH HIGH COURT
MP HC ACQUITTED MURDER ACCUSED

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