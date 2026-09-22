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गिरफ्तारी से मुश्किल से बचे मध्य प्रदेश के दो IAS अफसर, तीसरे पर खतरा मंडराया

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रमुख सचिव भरत पोरवाल व सागर कलेक्टर संदीप जीआर को दी राहत. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

Jabalpur high court
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 3:50 PM IST

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जबलपुर : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया. आदेश का पालन नहीं किये जाने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किये गए थे. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ को याचिका की सुनवाई के दौरान बताया गया "पूर्व में पारित आदेश का पालन कर दिया गया है." दोनों आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त करने के लिए भी आवेदन पेश किया गया.

डेडलाइन बीती, आदेश का पालन नहीं

सागर कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर शीला सेन ने नियमितीकरण की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को याचिका का निराकरण करते हुए सरकार और सागर कलेक्टर को निर्देश जारी किये थे कि याचिकाकर्ता के दावे का 90 दिन में निराकरण किया जाये. समय सीमा बीतने के बाद भी आदेश का पालन नहीं होने पर शीला सेन ने हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी.

दोनों आईएएस को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

एकलपीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान पाया "सागर कलेक्टर ने 3 दिसंबर 2025 को रजिस्ट्री को पत्र भेजकर तहसीलदार को संपर्क अधिकारी नियुक्त किए जाने की जानकारी दी. इसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से परिपालन रिपोर्ट पेश नहीं की गयी. उन्होंने न्यायालय में पेश होने के लिए कोई अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया."

हाई कोर्ट ने इस स्थिति को प्रशासनिक व्यवस्था की दयनीय स्थिति बताते हुए याचिका में तत्कालीन प्रमुख सचिव राजस्व विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 21 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए.

सरकार ने वारंट निरस्त करने का आग्रह किया

वारंट की तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस कमिश्नर और सागर एसपी को सौंपी गई. याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार ने एकलपीठ के समक्ष पेश गैर जमानती वारंट निरस्त किये जाने के संबंध में आवेदन पेश किया गया. एकलपीठ ने सुनवाई के बाद गैर जमानती वारंट को निरस्त कर दिया.

पन्ना कलेक्टर को 30 सितंबर को हाजिर होने का आदेश

एक अन्य मामले में जबलपुर हाई कोर्ट ने दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए पन्ना कलेक्टर उषा परमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कलेक्टर को आगामी 30 सितंबर को न्यायालय में पेश करने के निर्देश जारी किये हैं. वारंट की तामील की जिम्मेदारी पुलिस अधीक्षक पन्ना को सौंपी है. सेवानिवृत्त कर्मचारी जाविन आरा रिज़वी की तरफ से दायर की गयी अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया गया.

सेक्शन ऑफिसर के नियमितीकरण का मामला

याचिका में कहा गया ठवह कलेक्टर कार्यालय में सेक्शन ऑफिसर के रूप में कार्यरत थी. नियमितीकरण की मांग करते हुए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने 13 अगस्त 2025 को याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण 90 दिन में करने के आदेश जारी किये.

हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने के कारण अवमानना याचिका दायर की गयी. एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अवमानना याचिका पर 4 दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किया. इसके बावजूद कलेक्टर ने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई और उनके द्वारा आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई.

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2 IAS ARRESTING CANCELLED
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JABALPUR HIGH COURT

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