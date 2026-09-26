महाकौशल में 24 घंटे से झमाझम, नर्मदा सहित सभी नदियां उफान पर, जबलपुर-डिंडोरी का संपर्क कटा
गणेश विसर्जन और पितृपक्ष तर्पण करने वालों को चेतावनी. बरगी बांध के नौ गेट खुले. नर्मदा में बढ़ेगा जलस्तर. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 26, 2026 at 2:28 PM IST
जबलपुर : जबलपुर, डिंडोरी, उमरिया, मंडला से लेकर शहडोल तक 24 घंटे से लगातार तेज बारिश हो रही है. इस वजह से नर्मदा नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है. बरगी बांध के 9 गेट खोले जा रहे हैं. प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है कि गणेश उत्सव मनाने वाले और पितृपक्ष के चलते स्नान करने वाले लोग नदी से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नर्मदा नदी का जलस्तर 9 से 10 फीट तक बढ़ जाएगा. डिंडोरी में तो बीते 24 घंटे में 4 इंच बारिश दर्ज की गई है. इसके चलते जबलपुर-डिंडोरी का संपर्क कट गया है और स्थानीय प्रशासन ने डिंडोरी में एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है.
महाकौशल की कई नदियां उफान पर
भारी बारिश की वजह से डिंडोरी में नर्मदा सहित कई नदियां तूफान पर हैं. डिंडोरी कलेक्टर अंजू पवन भदोरिया को स्थानीय अवकाश घोषित करना पड़ा है. इसके चलते स्कूल कॉलेज और आंगनबाड़ियों को बंद किया गया है. यहां तक कि अमरकंटक नेशनल हाईवे के जोगी टिकरिया के पास का नर्मदा पुल भी पानी में डूब गया है. जबलपुर और डिंडोरी का संपर्क भी टूट गया है. शहडोल, डिंडोरी, उमरिया और मंडला जिले में भारी बारिश की वजह से जबलपुर के बरगी बांध में लगातार जल स्तर बढ़ रहा है.
नर्मदा नदी में 10 फीट पानी बढ़ने की संभावना
बरगी बांध प्रशासन के अधिकारी राजेश गौंड ने बताया "कल ही 5 गेट खोल दिए थे. लेकिन उसके बाद भी बरगी बांध में लगातार पानी की मात्रा बढ़ती जा रही है. बांध में 422.75 मीटर अधिकतम जल स्तर से भी ज्यादा पानी होने की वजह से 4 गेट और खोले जा रहे हैं. कुल मिलाकर बरगी बांध 9 गेट से लगभग 2500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. हर गेट को लगभग 1.83 मीटर तक खोला गया है." इसकी वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर अपने सामान्य जल स्तर से लगभग 10 फीट ऊपर होने की संभावना जताई जा रही है.
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बरगी बांध प्रशासन ने जारी की चेतावनी
इस समय पूरे प्रदेश में गणेश प्रतिमा विसर्जन और पितृ पक्ष का तर्पण नदी किनारे हो रहे हैं. इसलिए बांध प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि लोग नदी किनारे ना जाएं क्योंकि अचानक पानी का जल स्तर बढ़ेगा. ऐसी स्थिति में भी परेशानी में पड़ सकते हैं. जबलपुर सहित पूरे महाकौशल इलाके में बीते दो दिन से लगातार बारिश हो रही है. पूरे महाकौशल की नदियां उफान पर हैं.
जबलपुर में भी बीते 24 घंटे में लगभग 44 मिलीमीटर बारिश हुई है. जबलपुर में अब तक 884 मिली मीटर बारिश हो चुकी है. बंगाल की खाड़ी में आए तूफान की वजह से अचानक बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, जो अभी भी जारी है.