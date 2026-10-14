जबलपुर में मुन्ना भाई की करतूत, एक्सपायरी दावाओं से इलाज, मरीज की मौत के बाद अस्पताल पर ताला
19 वर्षीय युवक की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, झोलाछाप डॉक्टरों के अस्पताल पर लगाया ताला, एक्सपायरी दवाइयां से कर रहे थे इलाज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:50 PM IST
जबलपुर: बेलखाड़ू क्षेत्र में संचालित अश्विनी अस्पताल को अनियमितताएं मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है. अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने उन्हें जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है. अस्पताल में इलाज के दौरान 19 वर्षीय शेखर चौधरी की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे. इसी मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है.
शहर में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला
सरकार भले ही लाख दावे कर ले कि, ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन आए दिन सरकार के दावों की पोल खुलती रहती है. सरकार कहती है कि, संजीवनी क्लिनिक और प्राथमिक चिकित्सालयों में लोगों को इलाज मिल रहा है. लेकिन ऐसा नहीं है. आज भी शहर के आसपास के गांव में झोला छाप डॉक्टरों का ही बोलबाला है. ताजा मामला जबलपुर से सटे हुए गांव का है.
इलाज के बाद मरीज की मौत
कुछ दिन पहले शेखर चौधरी ने अश्विनी अस्पताल में उपचार कराया था. बताया गया कि, शाम को इलाज कराने के बाद वह अगली सुबह दोबारा अस्पताल पहुंचा. जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया था. मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया. इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के बीएमओ शुभती मिश्रा ने अस्पताल का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मिली अनियमितताओं के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर पुलिस को सौंपा गया.
पंजीकरण नहीं, एक्सपायरी दवाइयां भी मिलीं
जबलपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने बताया कि, ''हमारी जांच में सामने आया है कि न तो अस्पताल का रजिस्ट्रेशन था, न ही डॉक्टर एमबीबीएस थे. सबसे गंभीर बात यह है कि जब ड्रग इंस्पेक्टर प्रवीण पटेल ने बीएमओ की मौजूदगी में सील किए गए परिसर को खुलवाया और वहां रखी दवाइयां की जांच की तो पता लगा की दवाइयां भी एक्सपायरी डेट की थी.''
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अस्पताल संचालकों पर कार्रवाई जारी
अस्पताल का संचालन सतीश साहू और सरिता साहू द्वारा किए जाने की जानकारी सामने आई है. चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विभागीय अधिकारी ने बताया कि, ''मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अस्पताल का संचालन करने वाला चिकित्सक जेल में है.''
जबलपुर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में ऐसे सैकड़ों अस्पताल चल रहे हैं जहां फर्जी डॉक्टर लोगों को गलत इलाज दे रहे हैं और सरकारी व्यवस्था के पास इन पर नियंत्रण लगाने के लिए कोई योजना नहीं है. इन फर्जी डॉक्टरों की दवाई की वजह से भी कई लोग स्थाई रूप से भी अपंग हो रहे हैं. कई लोगों की जान भी चली जाती है.