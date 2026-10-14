ETV Bharat / state

जबलपुर में मुन्ना भाई की करतूत, एक्सपायरी दावाओं से इलाज, मरीज की मौत के बाद अस्पताल पर ताला

जबलपुर में अस्पताल पर लगाया ताला ( ETV Bharat )

जबलपुर: बेलखाड़ू क्षेत्र में संचालित अश्विनी अस्पताल को अनियमितताएं मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सील कर दिया है. अस्पताल में एक्सपायरी डेट की दवाइयां मिलने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने उन्हें जब्त कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा है. अस्पताल में इलाज के दौरान 19 वर्षीय शेखर चौधरी की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे. इसी मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की जांच जारी है.

शहर में झोलाछाप डॉक्टरों का बोलबाला