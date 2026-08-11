बड़े काम की एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, HIV गर्भवती मां के बच्चों में नहीं होगा एड्स! 13 मामलों में सफलता
जबलपुर स्वास्थ्य विभाग का सफल ट्रीटमेंट, गर्भवती मां के बच्चों में नहीं मिला एड्स का संक्रमण, 15 से 13 मामलों में बच्चों को एड्स से बचाया. जबलपुर स्वास्थ्य विभाग का दावा. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 2:34 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 2:39 PM IST
जबलपुर: एड्स एक खतरनाक बीमारी है. अगर कोई मां एड्स से पीड़ित है, तो जन्म के बाद उसके बच्चे को भी ये बीमारी हो जाती है. हालांकि इस खतरनाक बीमारी पर लगातार रिसर्च चल रही है. वहीं एड्स को लेकर एक राहत भरी खबर जबलपुर से सामने आई है. यहां एड्स पीड़ित मां के बच्चों को एचआईवी संक्रमण से बचाया गया है. जन्म के बाद उनमें एड्स के संक्रमण नहीं पाए गए. जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि उन्होंने 13 बच्चों को ऐसा ट्रीटमेंट दिया है, जिससे उनमें अब एचआईवी का संक्रमण नहीं है.
जबलपुर में नई एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी से इलाज
जबलपुर स्वास्थ्य विभाग एड्स बीमारी के मामले में एक अच्छी सफलता पाई है. नई एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी की वजह से उन मासूम को इस जानलेवा बीमारी से बचाया जा सका है. जबलपुर में 15 में से 13 मामले ऐसे हैं, जिनमें एड्स पीड़ित मां के बच्चों में यह वायरस नहीं पाया गया है. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि एक विशेष प्रक्रिया का पालन करने से वायरस की इस चेन को तोड़ा जा सकता है. जिससे गर्भवती मां को अगर एड्स है, तो उसके बच्चे को ये बीमारी न हो.
जबलपुर में 2005 से अब तक मिले 2668 HIV पॉजिटिव
जबलपुर में जिला एड्स नियंत्रण विभाग के नोडल अधिकारी संतोष ठाकुर का कहना है कि "जबलपुर में एड्स जैसी जानलेवा बीमारी के नियंत्रण को लेकर कुछ अनोखा काम किया गया है. एड्स नियंत्रण के माध्यम से हम लगातार अभियान चलाते हैं. इसी के तहत जनवरी 2026 से अब तक 7260 लोगों की जांच की गई और इसमें 407 नए संक्रमित मरीज दर्ज किए गए. 2005 से अब तक जबलपुर में 2668 एचआईवी मरीज मिल चुके हैं.
13 बच्चों में नहीं मिला एड्स का संक्रमण
संतोष ठाकुर का कहना है कि एड्स अब उतना खतरनाक नहीं रहा. जितना शुरुआती दौर में था. बीते 6 महीने में जबलपुर में 15 गर्भवती महिलाएं भी एचआईवी की पॉजिटिव पाई गईं. इनमें से 13 मामलों में गर्भवती से जन्म लेने वाले बच्चों को एड्स नहीं होने दिया. संतोष ठाकुर का कहना है कि दरअसल, एड्स के वायरस को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी संख्या को हम बढ़ने से रोक सकते हैं.
पहली कोशिश ऑपरेशन से न हो बच्चे का जन्म
इसके लिए एंटी रेट्रो वायरस दबाव का इस्तेमाल किया जाता है. इसके तहत हमारी पहली कोशिश होती है कि नवजात बच्चों का जन्म ऑपरेशन से ना हो क्योंकि ऑपरेशन से होने वाले बच्चों में एड्स होने की ज्यादा संभावना होती है. जन्म के बाद से ही बच्चे को हम ऐसी दवाएं देते हैं, जिससे उनके भीतर एड्स का वायरस न पनप सके. हमने इस मामले में अच्छी सफलता हासिल की है.
हर 6 माह में बच्चों का होता है टेस्ट
एडस कंट्रोल की कार्यकर्ता हर 6 माह में बच्चों का टेस्ट करते हैं. उसके हिसाब से दवा की मात्रा तय की जाती है. हमें कई मामलों में बच्चों के जन्म के 2 साल बाद तक एड्स का कोई भी वायरस बच्चों के भीतर नहीं मिला है. इससे हम यह मान सकते हैं कि संक्रमित महिला के बच्चे को हमने एड्स के चक्रव्यूह से बचा लिया है. डॉ संतोष ठाकुर का कहना है कि एड्स के मरीजों पर हमारा लगातार निरीक्षण और नियंत्रण होता है.
HIV पीड़ित एक मरीज 25 साल जी रहा सामान्य जिंदगी
उन्होंने बताया कि हमारे पास एक मरीज ऐसा भी है. जिसे 25 साल पहले एड्स हुआ था, लेकिन उसने लगातार दवाइयां ली और 25 सालों से वह एक सामान्य जीवन जी रहा है. जबलपुर में एड्स नियंत्रण से जुड़ी दवाइयां जिला अस्पताल के साथ ही मेडिकल कॉलेज और एल्गिन अस्पताल में भी दी जाती हैं. एड्स कंट्रोल डिपार्मेंट समय-समय पर शहर के अलग-अलग स्थान पर टेस्ट करवाने के लिए जागरूकता अभियान चलाता है.
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12 अगस्त से चलेगा एक अभियान, फ्री मिलती है दवा
12 अगस्त से भी इसी तरह का एक अभियान 10 दिनों के लिए चलेगा. इसमें जबलपुर के कुछ ऐसे इलाके जहां देह व्यापार से जुड़े हुए मामले सामने आते हैं, वहां प्राथमिकता से लोगों को यह समझाइश दी जाती है कि वह अपना टेस्ट करवा लें. उन्होंने बताया कि यह दवा पूरी तरह से निशुल्क है और इसकी कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है. एड्स का वायरस लगातार दवा लेने की वजह से बहुत अधिक सक्रिय नहीं हो पाता, लेकिन इसमें मरीज को पूरे जीवन दवा लेनी पड़ती है. इसके साथ ही स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कमजोर शरीर में इस वायरस की वजह से जल्दी नुकसान होता है.