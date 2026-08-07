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जवानी के 17 साल जेल में कटे, दमोह के दो पड़ोसियों को बेगुनाही साबित करने में लगे 15 साल

जबलपुर हाईकोर्ट से दमोह के दो पड़ोसियों को 17 साल में मिला न्याय. झूठे गवाहों और झूठी कहानी का पुलिस ने ऐसा जाल बुना की पूरी जवानी जेल में निकली. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट

JABALPUR HIGH COURT
बिना किसी गुनाह के 17 साल जेल में रहे तुलसीराम और हर प्रसाद (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 3:48 PM IST

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Updated : August 7, 2026 at 5:57 PM IST

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जबलपुर: दमोह के तुलसीराम और हर प्रसाद को पुलिस की एक झूठी कहानी की वजह से उम्र कैद की सजा हो गई और हाईकोर्ट में अपील की सुनवाई में 17 साल बाद फैसला आया. तुलसीराम और हर प्रसाद ने बेवजह ही अपने जीवन के 17 साल जेल में गुजार दिए. कथित तौर पर इन दोनों पर पुलिस ने एक झूठी कहानी गढ़ कर प्यारेलाल नाम के एक आदमी की हत्या का आरोप लगा दिया था. बहरहाल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने इन दोनों ही निर्दोष लोगों को तुरंत जेल से छोड़ने का आदेश दिया है.

क्या था पूरा मामला?

2009 में दमोह के मणियादो थाने में 25 अगस्त की रात लगभग 8:45 बजे सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के बालाजी मोहल्ले में प्यारेलाल गडरिया के ऊपर चाकू से हमला हुआ है. घटना के तुरंत बाद प्यारेलाल गडरिया अपने परिवार के साथ थाने पहुंचे. यहां उन्होने दो लोगों पर आरोप लगाया. जिन लोगों पर आरोप लगा वो आपस में पड़ोसी थे.

दमोह जिला एवं सत्र न्यायालय ने 2012 में इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई

प्यारेलाल के परिवार ने तुलसीराम राजपाल और हर प्रसाद के ऊपर आरोप लगाया कि इन्हीं लोगों ने चाकू मारा है. पुलिस ने इन दोनों को हिरासत में ले लिया. इन दोनों को आरोपी मानते हुए दमोह जिला एवं सत्र न्यायालय में मामला चल और 2012 में इन दोनों को ही उम्र कैद की सजा सुना दी गई. इन लोगों के ऊपर उस समय की भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 320 और 450 धाराएं लगाई गई थीं.

JABALPUR HIGH COURT
जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला (ETV Bharat)
17 YEARS JAIL WITHOUT ANY CRIME
जबलपुर हाईकोर्ट आदेश (ETV Bharat)

2012 में ही तुलसीराम और हर प्रसाद हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील लगाई

इसके बाद 2012 में ही तुलसीराम और हर प्रसाद की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्रिमिनल अपील लगाई गई इन लोगों का कहना था कि उन्हें गलत ढंग से फंसाया गया है उन्होंने हत्या नहीं की.

रिपोर्ट लिखने वाला कोई अधिकारी था ही नहीं

इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उस पुलिस अधिकारी को तलब किया जिसने रिपोर्ट लिखी थी तो एक गजब का तथ्य सामने आया की रिपोर्ट लिखने वाला अधिकारी कोई था ही नहीं ना ही उसने रिपोर्ट में कहीं अपने साइन किए हैं. परिवार के लोगों ने बयान दिया था कि घायल अवस्था में प्यारेलाल गडरिया को थाने लेकर पहुंचे थे. प्यारेलाल गडरिया के बेटे ने बताया कि थाने से निकलते ही उनकी मौत हो गई.

प्यारेलाल की पत्नी का बयान बेटे से अलग था

वहीं, प्यारेलाल गडरिया की पत्नी के बयान थे कि नहीं मौत अस्पताल में हुई. वहीं प्यारेलाल पढ़ा लिखा था और साइन कर सकता था लेकिन थाने में लिखी रिपोर्ट में उसके अंगूठे लगाए गए हैं. मतलब जब चाकू लगा था तब प्यारेलाल जिंदा था और बाद में उसकी मृत्यु हुई, लेकिन गांव और यहां तक की पुलिस की रिपोर्ट भी संदिग्ध है. वहीं चाकू पर इन दोनों के फिंगरप्रिंट भी नहीं पाए गए.

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जबलपुर हाईकोर्ट ने आदेश में लिखी पुलिस की कारस्तानी

इस मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस अवनीन्द्र कुमार सिंह की कोर्ट ने जब पुलिस से इस मामले में जानकारी चाही तो पुलिस वाले सही-सही जवाब ही नहीं दे पाए. कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि "पुलिस की कहानी में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और पुलिस ने झूठे गवाहों और झूठी कहानी के आधार पर दो निर्दोष लोगों को फंसा दिया. दोनों ही आरोपी तुलसीराम और हर प्रसाद निर्दोष हैं और उन्हें तुरंत जेल से छोड़ा जाए."

Last Updated : August 7, 2026 at 5:57 PM IST

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