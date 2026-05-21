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एयरपोर्ट की ETD मशीन ने अमचूर को बताया ड्रग्स, 57 दिन जेल में कटे, HC से 16 साल बाद इंसाफ

जबलपुर: भोपाल एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान अमचूर व गरम मसाला को हेरोइन व ड्रग्स बताते हुए एक युवक के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया गया. सैंपल के जांच रिपोर्ट में कोई भी प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया. इस दौरान 57 दिन न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के खिलाफ इंजीनियर युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक खोत ने निर्दोष होने के बावजूद भी न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने पर नाराजगी व्यक्ति की. एकलपीठ ने इसे याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करार देते हुए मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपये दिये जाने के आदेश जारी किये हैं. युवक को डेढ दशक तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद न्याय प्राप्त हुआ.

मचूर पाउडर और ब्रांडेड गरम मसाला को हेरोइन और एमडीईए ड्रग्स बताया

ग्वालियर निवासी याचिकाकर्ता इंजीनियर अजय सिंह की तरफ से साल 2011 में दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि वह भोपाल से दिल्ली के लिए जेट एयरवेज की फ़्लाइट से रवाना हो रहा था. भोपाल हवाई अड्डे पर नियमित सुरक्षा जांच के दौरान ईटीडी (ETD) मशीन (Explosives Trace Detector) से सामान और अन्य चीजों (जिनमें ब्रांडेड अमचूर पाउडर और ब्रांडेड गरम मसाला पाउडर के पैकेट थे) की स्कैनिंग की जा रही थी. जांच में पाया गया कि अमचूर पाउडर व गरम मसाले के पैकेटों में हेरोइन और एमडीईए ड्रग्स मिला हुआ था. उसके खिलाफ भोपाल के गांधी नगर थाने में नारकोटिक्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफतार कर लिया गया. जब्त किए गए पाउडर के पैकेट 10 मई 2010 को क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गये.

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प्रदेश की क्षेत्रीय फोरेंसिक प्रयोगशाला ने जांच के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण दस दिनों के बाद नमूने को वापस लौटा दिया. इसके बाद जब्त किये गये सैंपल को जांच के लिए सैंपल सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी, हैदराबाद भेजा गया था. सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी से 30 जून 2010 को प्राप्त रिपोर्ट में बताया गया कि सैंपल में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंधित पदार्थ नहीं पाया गया. जिसके बाद पुलिस के द्वारा विशेष न्यायालय में खात्मा रिपोर्ट पेश करने पर 2 जुलाई 2010 को निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया.