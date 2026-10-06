बागेश्वर धाम रेप केस में आरोपी से मैच नहीं हुआ DNA, हाईकोर्ट ने SIT गठित कर जांच के दिए आदेश
बागेश्वर धाम में नाबालिग रेप केस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, आरोपी से नहीं मिला DNA, कोर्ट ने SIT गठित करने के दिए आदेश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 1:26 PM IST
जबलपुर: बागेश्वर धाम में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला मार्च महीने में सामने आया था. मामले में गिरफ्तार राजू जाटव को फॉरेंसिक जांच में भ्रूण का जैविक पिता नहीं पाया गया. हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को राजू की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए छतरपुर एसपी को विशेष टीम यानि एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं. टीम को यह पता लगाना है कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न किसने किया और भ्रूण का जैविक पिता कौन है. कोर्ट ने जांच दो महीने में पूरी करने को कहा है.
गुस्सा कर बागेश्वर धाम गई थी नाबालिग, राजू ने किया था दुष्कर्म
अभियोजन के अनुसार नाबालिग 15 मार्च को मां से विवाद के बाद बागेश्वर धाम चली गई थी. 17 मार्च को उसकी मुलाकात राजू जाटव से हुई थी. आरोप है कि राजू उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ ले गया. उसी रात बागेश्वर धाम के पास खेत में उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोप है कि राजू उसे करीब 15 दिन तक अपने साथ रखता रहा. बाद में वह उसे ट्रेन से पचोर ले गया. राजू की पत्नी ने नाबालिग को पुलिस के पास पहुंचाया था. इसके बाद नाबालिग ने अपनी बहन और बाल कल्याण समिति के सामने घटना की जानकारी दी.
आरोपी से नहीं मैच हुआ DNA
जांच के दौरान नाबालिग करीब दो महीने की गर्भवती मिली थी. गर्भपात के बाद भ्रूण और प्लेसेंटा को जांच के लिए सुरक्षित रखा गया. राजू के रक्त नमूने (ब्लड सैंपल) की भी फॉरेंसिक जांच कराई गई. 29 अगस्त की रिपोर्ट में राजू को भ्रूण का जैविक पिता नहीं माना गया. हाईकोर्ट के आदेश में यह भी दर्ज है कि कोर्ट में नाबालिग ने राजू पर दुष्कर्म से इनकार किया था. इसके बाद कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ा दिया. अब पुलिस को असली आरोपी और भ्रूण के जैविक पिता की पहचान करनी है.
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धीरेंद्र शास्त्री ने महिलाओं से अकेले न आने की अपील
इसी बीच 3 अक्टूबर की रात धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने महिलाओं और माताओं को सावधान रहने की अपील की. उन्होंने महिलाओं से अकेले बागेश्वर धाम नहीं आने को कहा. उन्होंने अनजान लोगों और यहां तक कि सेवादारों पर भी आंख मूंदकर भरोसा नहीं करने की सलाह दी. धीरेंद्र शास्त्री ने मंदिर और हॉल के अलावा कहीं नहीं जाने और धाम में ज्यादा दिनों तक नहीं रुकने को कहा.
नाबालिग से जुड़े मामले के बाद इस अपील को सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है. शायद इसी घटना ने भी महिलाओं को सावधान रहने की ऐसी अपील की जरूरत बढ़ाई हो. हालांकि शास्त्री ने अपनी अपील में इस मामले का नाम नहीं लिया है. अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद होने वाली विशेष जांच से ही इस पूरे मामले की तस्वीर साफ होगी.