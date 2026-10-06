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बागेश्वर धाम रेप केस में आरोपी से मैच नहीं हुआ DNA, हाईकोर्ट ने SIT गठित कर जांच के दिए आदेश

हाईकोर्ट ने एसआईटी गठित कर जांच के दिए आदेश ( ETV Bharat )

जबलपुर: बागेश्वर धाम में 16 साल की नाबालिग से दुष्कर्म का मामला मार्च महीने में सामने आया था. मामले में गिरफ्तार राजू जाटव को फॉरेंसिक जांच में भ्रूण का जैविक पिता नहीं पाया गया. हाईकोर्ट ने 25 सितंबर को राजू की दूसरी जमानत अर्जी खारिज करते हुए छतरपुर एसपी को विशेष टीम यानि एसआईटी बनाने के निर्देश दिए हैं. टीम को यह पता लगाना है कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न किसने किया और भ्रूण का जैविक पिता कौन है. कोर्ट ने जांच दो महीने में पूरी करने को कहा है.