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स्कूल की श्रेणी में नहीं आती प्राइमरी कक्षा, एक ही बिल्डिंग में स्कूल व शराब दुकान होने के मामले में सरकार का जवाब

सांकेतिक तस्वीर, जबलपुर हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: स्कूल व शराब दुकान का संचालन एक बिल्डिंग में किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में साल 2023 में किये गये संशोधन का हवाला देते हुए बताया गया कि स्कूल की श्रेणी में प्राइमरी कक्षाएं नहीं आती हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई से पूर्व याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए आदेश पारित करें. याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गयी है.

एक ही बिल्डिंग में स्कूल व शराब दुकान संचालित