स्कूल की श्रेणी में नहीं आती प्राइमरी कक्षा, एक ही बिल्डिंग में स्कूल व शराब दुकान होने के मामले में सरकार का जवाब
मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किया गया जवाब, प्राइमरी कक्षा नहीं आती स्कूल की श्रेणी में. सिद्धार्थ शंकर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 5:36 PM IST
जबलपुर: स्कूल व शराब दुकान का संचालन एक बिल्डिंग में किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से पेश किये गये जवाब में साल 2023 में किये गये संशोधन का हवाला देते हुए बताया गया कि स्कूल की श्रेणी में प्राइमरी कक्षाएं नहीं आती हैं. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया है कि अगली सुनवाई से पूर्व याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण करते हुए आदेश पारित करें. याचिका पर अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गयी है.
एक ही बिल्डिंग में स्कूल व शराब दुकान संचालित
जबलपुर निवासी अजय पटेल की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि संजीवनी नगर के मुख्य मार्ग पर स्थित बिल्डिंग के एक हिस्से में शराब दुकान संचालित हो रही है. उसकी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में संस्कार भारती नाम से स्कूल चल रहा है. याचिका में एक ही बिल्डिंग में स्कूल व शराब दुकान संचालित होने को नियम विरुद्ध बताया गया था. नियम अनुसार धार्मिक स्थल व स्कूल से एक निर्धारित दूरी पर शराब दुकान संचालित किये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये.
शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने पर लगाई याचिका
याचिकाकर्ता के द्वारा इस संबंध में जिला कलेक्टर तथा आबकारी विभाग से शिकायत की गयी थी. शिकायत पर कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त याचिका दायर की गयी है. युगलपीठ ने पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार, जिला कलेक्टर, आबकारी विभाग सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर पूछा है कि एक बिल्डिंग में स्कूल व शराब दुकान का संचालन नियमों के अनुरूप है. युगलपीठ ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया था कि याचिकाकर्ता की तरफ से दिये गये अभ्यावेदन पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी कर न्यायालय को अवगत करवायें.
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याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से उक्त जवाब पेश किया गया. जिला कलेक्टर की तरफ से बताया गया कि स्कूल व आबकारी विभाग की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है. उनकी तरफ से अभ्यावेदन में आदेश जारी करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया गया. युगलपीठ ने सुनवाई के बाद उक्त आदेश जारी किया. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने पैरवी की.