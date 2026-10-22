नानी भी कर सकती है नाबालिग बच्ची के भरण पोषण का दावा, जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला
कानूनी अभिभावक नहीं होने के बावजूद भी पालन कर रही नानी कर सकती है नाबालिग बच्ची के भरण पोषण का दावा. रिपोर्ट सिद्धार्थ शंकर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 9:02 PM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि कानूनी अभिभावक नहीं होने के बावजूद नाबालिग बच्ची का भरण-पोषण कर रही नानी उसके के भरण-पोषण का दावा कर सकती है. हाईकोर्ट के जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन को खारिज किये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट को पुन: मामले की सुनवाई करने के आदेश जारी किये हैं.
जबलपुर के गोपाल बाग निवासी सविता चौरसिया ने अपनी नाबालिग नातिन सिद्धि चौरसिया की तरफ से हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. अपील में कहा गया था कि उनकी बेटी सपना चौरसिया का विवाह अनावेदक शैलेन्द्र चौरसिया के साथ हुआ था. उनकी नातिन सिद्धि चौरसिया का जन्म 26 सितंबर 2015 को हुआ था. उसकी बेटी सपना चौरसिया की 19 मई 2018 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी. इसके बाद बच्ची अपनी नानी के साथ रह रही है.
बच्ची का उचित भरण-पोषण करना कठिन होने के कारण याचिकाकर्ता नानी ने 24 जनवरी 2019 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का आवेदन फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था. इसके साथ ही अंतरिम भरण-पोषण की मांग भी की गई थी. फैमिली कोर्ट द्वारा 5 सितंबर 2022 को पारित आदेश में अंतरिम भरण-पोषण आवेदन को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा था कि आवेदक नानी को विधिवत कानूनी अभिभावक नियुक्त नहीं किया गया है, जिसके खिलाफ उक्त याचिका दायर की गयी है.
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एकलपीठ ने मामले के तथ्यों और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का उल्लेख करते हुए अपने आदेश में कहा कि भरण-पोषण संबंधी प्रावधानों की व्याख्या इस तरह की जानी चाहिए, जिससे असहाय बच्चों को न्याय मिल सके. बच्ची के अधिकारों को केवल इस आधार पर बाधित नहीं किया जा सकता कि उसकी ओर से आवेदन प्रस्तुत करने वाली नानी विधिवत नियुक्त कानूनी अभिभावक नहीं है. एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करते हुए उक्त निर्देश जारी किये.