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नानी भी कर सकती है नाबालिग बच्ची के भरण पोषण का दावा, जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला

सांकेतिक तस्वीर ( ETV Bharat )

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने अहम आदेश में कहा है कि कानूनी अभिभावक नहीं होने के बावजूद नाबालिग बच्ची का भरण-पोषण कर रही नानी उसके के भरण-पोषण का दावा कर सकती है. हाईकोर्ट के जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट द्वारा अंतरिम भरण-पोषण के आवेदन को खारिज किये जाने के आदेश को निरस्त कर दिया है. एकलपीठ ने फैमिली कोर्ट को पुन: मामले की सुनवाई करने के आदेश जारी किये हैं.

जबलपुर के गोपाल बाग निवासी सविता चौरसिया ने अपनी नाबालिग नातिन सिद्धि चौरसिया की तरफ से हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी. अपील में कहा गया था कि उनकी बेटी सपना चौरसिया का विवाह अनावेदक शैलेन्द्र चौरसिया के साथ हुआ था. उनकी नातिन सिद्धि चौरसिया का जन्म 26 सितंबर 2015 को हुआ था. उसकी बेटी सपना चौरसिया की 19 मई 2018 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी. इसके बाद बच्ची अपनी नानी के साथ रह रही है.