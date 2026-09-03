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यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख की रिपोर्ट 7 दिन में पेश करे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: हाईकोर्ट

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण (Incineration) के बाद निकली राख की जांच रिपोर्ट सात दिनों में पेश करने का निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह ने सभी पक्षकारों को जांच रिपोर्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से दस दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किये हैं, जिससे रिपोर्ट पर वह अपनी राय पेश कर सकें. याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है.

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण किये जाने की मांग करते हुए भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह द्वारा साल 2004 याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो जाने के कारण हाईकोर्ट उक्त मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है. हाईकोर्ट के आदेश में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण धार जिले में किया गया था.

जहरीले कचरे के हटाने के बाद भी स्वास्थ्य को खतरा

पिछली सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप वक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष ये बात रखी थी कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर से जहरीले कचरे को हटाए जाने के बावजूद भी आसपास के कई वार्डों में आम जनता को अब भी दूषित और जहरीला पानी मिल रहा है. इससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए पानी के सैंपल लेकर और उनकी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये थे.