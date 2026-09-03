ETV Bharat / state

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की राख की रिपोर्ट 7 दिन में पेश करे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड: हाईकोर्ट

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण का मामला, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राख की जांच रिपोर्ट सात दिन में पेश करने का जबलपुर हाईकोर्ट का निर्देश. सिद्धार्थ शंकर पांडे की रिपोर्ट.

BHOPAL UNION CARBIDE FACTORY
सांकेतिक तस्वीर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जबलपुर: जबलपुर हाईकोर्ट ने भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के विनष्टीकरण (Incineration) के बाद निकली राख की जांच रिपोर्ट सात दिनों में पेश करने का निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को दिया है. हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह ने सभी पक्षकारों को जांच रिपोर्ट स्पीड पोस्ट के माध्यम से दस दिनों के अंदर उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी किये हैं, जिससे रिपोर्ट पर वह अपनी राय पेश कर सकें. याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है.

यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण किये जाने की मांग करते हुए भोपाल निवासी आलोक प्रताप सिंह द्वारा साल 2004 याचिका दायर की गई थी. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की मृत्यु हो जाने के कारण हाईकोर्ट उक्त मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में कर रहा है. हाईकोर्ट के आदेश में यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का विनष्टीकरण धार जिले में किया गया था.

जहरीले कचरे के हटाने के बाद भी स्वास्थ्य को खतरा

पिछली सुनवाई के दौरान हस्तक्षेप वक्ताओं ने हाईकोर्ट के समक्ष ये बात रखी थी कि भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड परिसर से जहरीले कचरे को हटाए जाने के बावजूद भी आसपास के कई वार्डों में आम जनता को अब भी दूषित और जहरीला पानी मिल रहा है. इससे स्थानीय निवासियों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा बना हुआ है. हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के जरिए पानी के सैंपल लेकर और उनकी विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये थे.

ये भी पढ़ें:

याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से पानी की जांच रिपोर्ट पेश की गयी. संबंधित पक्षों ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए समय प्रदान करने का आग्रह किया. याचिका की सुनवाई के दौरान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जहरीले कचरे को जलाने से बची हुई राख में पारा विश्लेषण तथा प्रदूषण पाया गया है. राख का विनष्टीकरण वर्तमान में मानव बस्तियों के बहुत करीब स्थित ट्रीटमेंट, स्टोरेज और डिस्पोजल फैसिलिटी पीथमपुर, जिला धार में किया जा रहा है. सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, सभी पैरामीटर तय सीमा के अंदर हैं.

कोर्ट ने राख के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने को कहा

युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिवक्ता का जुबानी तौर पर दिये गये बयान पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सात दिनों में राख के संबंध में अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करे. जिससे हाईकोर्ट रिपोर्ट पर विचार कर सके. युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका पर अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को निर्धारित की है."

TAGGED:

UNION CARBIDE TOXIC WASTE ASH
TOXIC WASTE INCINERATION ASH REPORT
HC ORDER POLLUTION CONTROL BOARD
JABALPUR HIGH COURT
BHOPAL UNION CARBIDE FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.