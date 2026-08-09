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संविदा कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव का हक, पूरी नौकरी में 720 दिन ले सकते छुट्टी: MP हाईकोर्ट

लेकिन सर्व शिक्षा अभियान मिशन ने इस नियम को परिवर्तित करते हुए केवल 15 दिन के पितृ अवकाश और 180 दिन की मेटर्निटी लीव की सुविधा दी है. इसके अलावा चाइल्ड केयर लीव जैसी कोई सुविधा कर्मचारियों को नहीं दी गई. अधिकारी की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग के 22 जुलाई 2023 के सर्कुलर का हवाला दिया गया. इसमें यह तर्क दिया गया कि संविदा कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव का कोई प्रावधान नहीं है.

आयशा शेख अपने बेटे की मदद करना चाहती हैं इसलिए उन्होंने 2020 में चाइल्ड केयर लीव का आवेदन किया था. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एडवोकेट निखिल तिवारी बताते हैं कि "चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान हर नौकरी करने वाले रेगुलर और संविदा कर्मचारियों को है. इसका प्रावधान सिविल सर्विस लीव रूल 1977 में किया गया है. इसके तहत एक कर्मचारी अपने पूरी नौकरी के कार्यकाल में 720 दिन की चाइल्ड केयर लीव ले सकता है."

चाइल्ड केयर लीव हर नौकरी करने वाले रेगुलर और संविदा कर्मचारियों को

आयशा शेख राज्य शिक्षा केंद्र में प्रोग्रामर के पद पर खंडवा में पदस्थ हैं. आयशा के बेटे को एक अनुवांशिक बीमारी है जिसे ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी (Duchenne Muscular dystrophy) कहा जाता है. यह बीमारी बहुत खतरनाक होती है, इसमें पीड़ित बिना दूसरे की मदद के पलंग से तक नहीं उतर सकता. इसलिए उसे लगातार किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा है कि संविदा कर्मचारियों को भी चाइल्ड केयर लीव की पात्रता है और अपनी पूरी नौकरी के कार्यकाल में 720 दिन की चाइल्ड केयर लीव यदि जरूरत हो तो ले सकते हैं. हालांकि, एक संविदा कर्मचारी आयशा शेख को चाइल्ड केयर लीव के मामले में हाईकोर्ट ने 9 बार आदेश किया, लेकिन अब तक विभाग ने उस आदेश का पालन नहीं किया है. अब कोर्ट ने सक्षम अधिकारी को ₹50000 का जुर्माना लगाते हुए तुरंत कर्मचारियों को छुट्टी देने की बात कही है.

संविदा कर्मचारी आयशा शेख रिट पिटीशन (ETV Bharat)

आयशा शेख ने पहली बार 2020 में चाइल्ड केयर लीव का आवेदन दिया

आयशा शेख ने पहली बार 2020 में जब आवेदन किया तब उनके पुत्र की उम्र लगभग 14 साल हो गई थी और उसे तकलीफ बहुत ज्यादा थी इसलिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया और राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से कहा गया कि इस तरह का कोई प्रावधान नियम में नहीं है इसलिए उन्हें छुट्टी नहीं दी जा सकती.

संविदा कर्मचारी आयशा शेख रिट पिटीशन (ETV Bharat)

राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश को चुनौती दी

आयशा शेख इस आदेश के खिलाफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में 2020 में आई और उन्होंने राज्य शिक्षा केंद्र के आदेश को चुनौती दी. तब भी कोर्ट ने आयशा से के पक्ष में फैसला दिया और उन्हें छुट्टी देने की बात कही. लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से राज्य सरकार इस मामले में अपील में चली गई. तब से यह मामला लगातार कोर्ट में चल रहा है और आयशा के आवेदन को कई बार कोर्ट में सुना गया.

मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा

राज्य ने इस आदेश को WA क्रमांक 671/2021 में चुनौती दी, लेकिन अपील खारिज हो गई. इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा. SLP (Civil) क्रमांक 2540/2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी.

एडवोकेट निखिल तिवारी बताते हैं कि "अब तक इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से 9 बार आदेश हो चुका है. एक बार तो इस मामले में एक आईएएस अधिकारी को कोर्ट में मौजूद होकर अपने बयान दर्ज करवाने पड़े थे लेकिन इसके बावजूद आयशा को छुट्टी नहीं मिली. इसलिए इस बार उन्होंने एक बार फिर पुराने आदेशों का हवाला देते हुए कोर्ट में यह याचिका दायर की थी."

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जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस विशाल धगट ने देखा कि राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह हर बार मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को कोई न कोई कारण बताकर रद्द कर देते हैं और आयशा को छुट्टी नहीं दे रहे हैं. तब इस बार हाईकोर्ट ने हरजिंदर सिंह के खिलाफ ₹50000 की कास्ट लगाते हुए आयशा शेख को छुट्टी देने का आदेश दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता को चाइल्ड केयर लीव सहित आदेश के अनुसार सभी लाभ देने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही यदि उनकी बेटे को कोई चिकित्सा की सहायता चाहिए तो उसके लिए भी सुविधा देने की बात कही गई है.

विभागीय सर्कुलर न्यायालय के आदेश के ऊपर नहीं हो सकता

अदालत ने स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेश का पालन करना प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है. विभागीय सर्कुलर न्यायालय के आदेश के ऊपर नहीं हो सकता. छुट्टी के दौरान कर्मचारियों को पूरी तनखा भी देनी होगी दरअसल अधिकारी हाई कोर्ट के आदेश को भी गंभीरता से नहीं लेते और मनमानी तरीके से लोगों के हक मारते रहते हैं