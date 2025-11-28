ETV Bharat / state

देश का क्लीन एयर वाला दूसरा शहर, नगर निगम के 100 दिन के एक्शन प्लान से बनेगा नंबर 1

जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह ने बताया "ठंड में प्रदूषण बढ़ जाता है. इसको नियंत्रित रखने के लिए जबलपुर में 100 दिनों का प्लान बनाया गया है. इसके तहत पूरे 100 दिन तक शहर के अलग-अलग क्षेत्र में हवा को साफ रखने का इंतजाम किया गया है. सड़क पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित रखने के लिए जेट से सड़कों की सफाई की जा रही है. शहर के अलग-अलग हिस्सों में यह काम एक साथ चल रहा है. जिन क्षेत्रों में धुएं की समस्या है वहां फोगर मशीन लगाई जा रही है ताकि हवा में धुएं की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके. अलग-अलग समय पर फॉगर मशीन अलग-अलग व्यस्त चौराहों पर लगाई जाएगी."

जबलपुर देश के साफ हवा वाले शहरों में दूसरा स्थान रखता है. जबलपुर शहर को साफ हवा के मामले में देश का सबसे अच्छा शहर बनाने के लिए नगर निगम ने 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया है. हर गली चौराहे की वाटर जेट से सफाई होगी. जहां थोड़ी भी धुएं की गुंजाइश है वहां लगाई जा रही है फ़ॉगर मशीन. इसको लेकर परमानेंट व्यवस्थाएं की जाएंगी ताकि भविष्य की पीढ़ियां क्लीन एनवायरमेंट से महरुम ना रहें.

जबलपुर: इन दिनों देश भर में प्रदूषण की चर्चा है. खास तौर पर प्रदूषण की वजह से दिल्ली जैसे शहर में पलायन जैसे हालात बन गए हैं. जबलपुर पहले ही शुद्ध और साफ हवा के लिए अपनी पहचान बना चुका है. साफ हवा के मामले में जबलपुर देश का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर माना गया है. इसके बावजूद जबलपुर की हवा को साफ रखने के लिए जबलपुर जिला प्रशासन और नगर निगम लगातार कोशिश में जुटे हैं.

दिल्ली के आसपास के राज्यों में बड़े पैमाने पर धान का उत्पादन होता है. धान की पराली में आग लगाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है. कुछ ऐसा ही हाल जबलपुर का भी है. जबलपुर के चारों तरफ दो लाख 50 हजार हेक्टेयर में धान का उत्पादन होता है. लेकिन इस बार प्रशासन की निगरानी की वजह से पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं. जबलपुर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक रखने में केवल नगर निगम ही नहीं जिला प्रशासन ने भी अहम रोल अदा किया है.

50 हजार हेक्टेयर की पराली को को बायोगैस और सीएनजी बनाने वाली कंपनियां कर रहीं इस्तेमाल

जबलपुर के कृषि अधिकारी एसके निगम ने बताया कि इस बार लगभग 50 हजार हेक्टेयर की पराली को इकट्ठा किया गया है, जिसे बायोगैस और सीएनजी बनाने वाली कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं. ये कंपनियां ही इस पराली से खाद भी बनाएंगी.

जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर सिंह ने अपील की है कि जो लोग प्रदूषण की वजह से दिल्ली से पलायन कर रहे हैं. हम उन्हें जबलपुर में बसने का न्योता दे रहे हैं. महापौर का दावा है कि जबलपुर में केवल साफ हवा ही नहीं है बल्कि नर्मदा का साफ पानी भी है. जिस पानी में बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं है. सरकारी प्रयास के अलावा जबलपुर प्राकृतिक रूप से भी ऐसा बसा हुआ है कि यहां हवा और पानी शुद्ध बना रहता है. शहर के आसपास बड़े पैमाने पर प्राकृतिक जंगल हैं जो शहर के प्रदूषण को कम करने में अहम भूमिका निभाते हैं.

हालांकि जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा का कहना है कि 100 दिन का जो प्लान बनाया है उस पर महापौर को खरा उतरना चाहिए‌. नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि केवल प्रचार-प्रसार करने से शहर की हवा नहीं सुधरेगी. बड़े शहर सुविधाजनक होते हैं लेकिन इनमें हवा, पानी और जमीन के प्रदूषित होने का खतरा होता है. जबलपुर में इस मामले में जो प्रयास किए हैं उन्हें दूसरे शहरों को भी आजमाना चाहिए. ताकि आम आदमी को कम से कम साफ हवा और पानी तो मिल सके.