मध्य प्रदेश में हरिद्वार-वारणसी सा नजारा, ग्वारीघाट पर देखिए नर्मदा आरती की भव्यता

नर्मदा आरती देखने जबलपुर में उमड़ती है भीड़ ( ETV Bharat )

संस्कारधानी का दर्जा प्राप्त जबलपुर में धार्मिक आयोजनों की परंपरा रही है. यहां एक बार यदि कोई धार्मिक आयोजन शुरू हो जाता है, तो वह लंबे समय तक निरंतर चलता रहता है. साल 2012 में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद जबलपुर से जुड़े नेता सुधीर अग्रवाल ने ग्वारीघाट में नर्मदा आरती की शुरुआत करवाई थी, जो लगातार चलती आ रही है. अब तो नर्मदा आरती ग्वारीघाट की पहचान बनती जा रही है. यहां तो कई पर्यटक सिर्फ मां नर्मदा की आरती में शामिल होने के उद्देश्य पहुंचते हैं.

जबलपुर: ग्वारीघाट में रोज शाम 7:00 बजे नर्मदा आरती होती है. इस आरती की वजह से ग्वारीघाट धार्मिक स्थल के साथ ही एक पर्यटन स्थल भी बनता जा रहा है. मध्य प्रदेश के कोने-कोने से आने वाले पर्यटक यहां आरती सुनने जरूर आते हैं. इसके अलावा यहां प्रदेश के बाहर से भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और नर्मदा आरती का लुत्फ उठाते हैं. जबलपुर में नर्मदा आरती का सिलसिला 2012 से शुरू हुआ था, जो निरंतर जारी है.

सुधीर अग्रवाल का कहना है कि "वे गंगा किनारे बनारस और हरिद्वार गए थे, जहां पर उन्होंने गंगा आरती होते हुए देखा था. तभी उनके मन में यह विचार आया था कि जबलपुर का ग्वारीघाट भी गंगा के घाटों की तरह ऐतिहासिक है और इसका धार्मिक महत्व भी है. मां नर्मदा को मानने वाले भक्तों की संख्या भी मां गंगा के भक्तों की तरह बहुत अधिक है. इन्हीं भक्तों के साथ 2012 में बसंत पंचमी को पहली बार नर्मदा आरती की शुरुआत करवाई थी और बाद में इसे साधु संतों को सौंप दिया था."

अमेजिंग व्यू मां नर्मदा आरती ग्वारीघाट (ETV Bharat)

शंखनाद के साथ शुरू होती है नर्मदा आरती

अब यह आरती ग्वारीघाट की एक स्थानीय समिति करवाती है. आरती की शुरुआत में नर्मदा अष्टक का पाठ किया जाता है और बाद में नर्मदा जी की आरती गाई जाती है. इसके लिए 5 पुरोहित ऊंचे मंचों पर खड़े होकर पहले शंखनाद करते हैं फिर आरती करते हैं. यह दृश्य बहुत मनोहरी होता है, खास तौर पर धार्मिक तीर्थ यात्रा करने वाले लोगों के लिए. जबलपुर में ग्वारीघाट की आरती देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं.

हरिद्वार और बनारस की गंगा आरती (ETV Bharat)

'आनंददायक होती है नर्मदा आरती'

कोलकाता से जबलपुर भेड़ाघाट घूमने आए प्रकाश चटर्जी ने कहा, "उन्होंने नर्मदा आरती के बारे में सुना था, इसलिए जब वे भेड़ाघाट घूमने आए तो उन्होंने ग्वारीघाट में नर्मदा आरती में शामिल होने का प्लान बनाया. यह नर्मदा आरती बहुत आनंददायक होती है और आधे घंटे तक सभी लोग धर्म मय हो जाते हैं. आरती के बाद आयोजक आरती में शामिल लोगों को पर्यावरण की स्वच्छता और नर्मदा नदी को शुद्ध रखने का संकल्प दिलाते हैं."