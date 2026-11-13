ETV Bharat / state

जबलपुर के ग्वारी घाट पर सज-धजकर पहुंची कंटेंट क्रिएटर्स, छठ से पहले फोटो शूट और रीलबाजी

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने एक दिन पहले मनाई छठ ( ETV BHARAT )

जबलपुर : बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की संस्कृति से जुड़ा छठ महापर्व अब जबलपुर में धूमधाम से मनाया जाने लगा है. शहर में इस बार करीब 17 स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं. इनमें ग्वारीघाट पर सबसे बड़े स्तर पर आयोजन होता है. यहां बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंचती हैं.

घाट पर पूजा-अर्चना के साथ रातभर रुकने और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है. अब छठ पूजा की तैयारियों में सोशल मीडिया और रील का नया रंग भी जुड़ गया है. छठ से एक दिन पहले सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स पारंपरिक लिबास में ग्वारी घाट पहुंचे.