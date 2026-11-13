जबलपुर के ग्वारी घाट पर सज-धजकर पहुंची कंटेंट क्रिएटर्स, छठ से पहले फोटो शूट और रीलबाजी
जबलपुर में 17 स्थानों पर छठ पूजा की तैयारियां. नर्मदा के घाटों पर विशेष इंतजाम. घाटों पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सक्रिय. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 1:19 PM IST
जबलपुर : बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की संस्कृति से जुड़ा छठ महापर्व अब जबलपुर में धूमधाम से मनाया जाने लगा है. शहर में इस बार करीब 17 स्थानों पर छठ पूजा के आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं. इनमें ग्वारीघाट पर सबसे बड़े स्तर पर आयोजन होता है. यहां बड़ी संख्या में महिलाएं अपने परिवार के साथ पहुंचती हैं.
घाट पर पूजा-अर्चना के साथ रातभर रुकने और सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है. अब छठ पूजा की तैयारियों में सोशल मीडिया और रील का नया रंग भी जुड़ गया है. छठ से एक दिन पहले सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स पारंपरिक लिबास में ग्वारी घाट पहुंचे.
पूजा से पहले ग्वारी घाट पर खूब बनी रील
छठ पूजा का आयोजन भले ही कल से शुरू होना है, लेकिन इसकी तैयारियां और उत्साह अभी से दिखाई देने लगा है. जबलपुर के ग्वारीघाट पर पूजा दुबे अपने फोटोग्राफर के साथ पहुंचीं. उन्होंने छठ पूजा से जुड़ी परंपराओं और पूजन सामग्री को लेकर बाकायदा रील शूट कराई. पूजा दुबे का कहना है "वह छठ का उपवास नहीं करतीं, लेकिन इस पर्व के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें, इसलिए उन्होंने रील बनाने का फैसला किया. उनका उद्देश्य छठ की परंपरा और संस्कृति को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है."
एक दिन पहले कराए फोटो शूट
निहारिका भी अपनी सहेलियों के साथ ग्वारीघाट पहुंचीं. निहारिका इस बार छठ का व्रत रख रही हैं. उनका कहना है "व्रत और पूजा के दौरान व्यस्तता के कारण अच्छे फोटो और वीडियो बनवाना संभव नहीं हो पाता. इसलिए उन्होंने एक दिन पहले ही पूरी तैयारी के साथ घाट पर पहुंचकर फोटो और वीडियो शूट कराया, ताकि इस पर्व की यादों को सहेज सकें."
चार दिन तक सूर्य उपासना
छठ पूजा का पर्व चार दिन तक मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय से होगी. पहले दिन व्रती महिलाएं स्नान कर शुद्धता के साथ लौकी की सब्जी, चने की दाल और चावल बनाती हैं. दूसरे दिन 14 नवंबर को खरना होता है. इस दिन महिलाएं पूरे दिन उपवास रखती हैं और शाम को गुड़ की खीर तथा रोटी का प्रसाद ग्रहण करती हैं.
इसके बाद करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू होता है. तीसरे दिन 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा. महिलाएं ठेकुआ, नारियल, गन्ना और मौसमी फल सजाकर घाट पहुंचेंगी. यहां डूबते सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाएगा. चौथे दिन 16 नवंबर की सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाएगा.
ग्वारीघाट पर रातभर रहती हैं महिलाएं
जबलपुर में छठ पूजा का सबसे बड़ा आकर्षण ग्वारीघाट होता है. यहां नर्मदा किनारे शाम को अर्घ्य देने के लिए बड़ी संख्या में व्रती महिलाएं और उनके परिजन पहुंचते हैं. महिलाएं घाट पर अपनी पूजा की वेदी सजाती हैं. परिवार के सदस्य पूजन सामग्री और प्रसाद लेकर पहुंचते हैं. शाम को अर्घ्य देने के बाद कई परिवार रातभर घाट पर ही रुकते हैं. इस दौरान छठी मैया के पारंपरिक गीत, भजन और लोकगीत गूंजते रहते हैं. सुबह सूर्योदय के समय दोबारा पूजा कर अर्घ्य दिया जाता है.
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शहर के इन 17 स्थानों पर आयोजन
जबलपुर में ग्वारीघाट के अलावा तिलवाराघाट, अधारताल तालाब, हनुमानताल, पुराना कंचनपुर तालाब, रांझी एसएएफ तालाब, मानेगांव तालाब, ईस्टलैंड खमरिया तालाब, घाना खमरिया तालाब, मढ़ई तालाब बिलपुरा, उदयनगर तालाब, तीन पुलिया न्यू कंचनपुर, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी महाराजपुर, चांदमारी तलैया, टेलीग्राफ कॉलोनी रानीताल, गुलौआ चौक पानी की टंकी और संजीवनी नगर शाही तालाब में छठ पूजा के आयोजन होते हैं. नगर निगम यहां सभी इंतजामत करवाए हैं. सभी घाटों पर लाइटिंग के साथ-साथ कई स्थानों पर उत्तर प्रदेश और बिहार से आए कलाकार भी रात को वहीं के संगीत में समां बांधते हैं.