जबलपुर में 8.68 करोड़ का GST-ITC घोटाला, EOW ने दर्ज की 8 अलग-अलग FIR
स्क्रीन शेयरिंग और ओटीपी के जरिए अकाउंटिंग डेटा में हेराफेरी, फर्जी बिलिंग से परिजनों की फर्मों में ट्रांसफर किया ITC. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 28, 2026 at 9:59 PM IST
जबलपुर: अकाउंटिंग डेटा में कूटरचना और फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए 8.68 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. ईओडब्ल्यू ने प्रेसनोट जारी कर बताया, स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर और ओटीपी के जरिए व्यापारियों के अकाउंटिंग डेटा तक अनाधिकृत पहुंच बनाई गई.
इसके बाद बिना वास्तविक माल की खरीद-बिक्री किए फर्जी टर्नओवर और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का इस्तेमाल कर करोड़ों रुपए का आर्थिक लाभ अर्जित किया गया. आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की जबलपुर इकाई ने मामले में 8 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
मार्च 2022 से दिसंबर 2025 के बीच धोखाधड़ी
ईओडब्ल्यू के उप पुलिस अधीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी की जांच और स्टेट टैक्स विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के परीक्षण में यह गड़बड़ी सामने आई. शिकायतकर्ता दीपांशु दीक्षित, प्रोपराइटर महादेव फार्मा, शास्त्री ब्रिज जबलपुर और अन्य आवेदकों के साथ मार्च 2022 से दिसंबर 2025 के बीच कथित धोखाधड़ी की गई.
स्क्रीन शेयरिंग से हासिल किया अकाउंटिंग डेटा
जांच के अनुसार, आरोपियों ने पहले व्यापारियों का विश्वास हासिल किया. इसके बाद स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर के जरिए एमएआरजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का डेटा अपने सिस्टम में लिया. जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के नाम पर व्यापारियों के मोबाइल नंबरों पर आने वाले ओटीपी भी हासिल किए गए. आरोप है कि इसी पहुंच का इस्तेमाल फर्मों के बिल और इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड में बदलाव करने के लिए किया गया.
फर्जी बिलिंग से परिजनों की फर्मों को पहुंचाया फायदा
ईओडब्ल्यू के मुताबिक, आरोपियों ने बिना किसी वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के फर्जी खरीद-बिक्री और टर्नओवर दर्शाया. आईटीसी के आंकड़ों और फर्जी बिलिंग को कथित तौर पर आरोपियों एवं उनके परिजनों की फर्मों में हस्तांतरित किया गया. इस प्रक्रिया से अवैध आर्थिक लाभ अर्जित कर आवेदकों को कुल 8 करोड़ 68 लाख 30 हजार 286 रुपए की आर्थिक क्षति पहुंचाने का आरोप है.
इन फर्मों के संचालकों सहित अकाउंटेंट पर आरोप
प्रकरण में मेसर्स यूनिक ट्रेड एंड कंपनी के प्रोपराइटर आशीष कोटवानी, निखिल एंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर निखिल कोटवानी, मधुश्री मेटल के प्रोपराइटर अशोक कोटवानी, महाकाल मेटल की प्रोपराइटर जसमीत कोटवानी और अकाउंटेंट योगेश साहू सहित अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है.
8 अलग-अलग एफआईआर दर्ज
ईओडब्ल्यू ने 27 नवंबर 2026 को अपराध क्रमांक 119 से 126/2026 तक कुल 8 एफआईआर दर्ज की हैं. आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) और 61(2) के तहत प्रकरण दर्ज किए गए हैं. इनमें आपराधिक न्यासभंग, धोखाधड़ी, कूटरचना, कूटरचित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के इस्तेमाल और आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित धाराएं शामिल हैं. ईओडब्ल्यू ने मामलों को विवेचना में लेकर आर्थिक लेनदेन, अकाउंटिंग डेटा और कथित फर्जी बिलिंग की जांच शुरू कर दी है.