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जबलपुर में 8.68 करोड़ का GST-ITC घोटाला, EOW ने दर्ज की 8 अलग-अलग FIR

जबलपुर में 8.68 करोड़ का GST-ITC घोटाला ( Etv Bharat )

जबलपुर: अकाउंटिंग डेटा में कूटरचना और फर्जी जीएसटी बिलिंग के जरिए 8.68 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. ईओडब्ल्यू ने प्रेसनोट जारी कर बताया, स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर और ओटीपी के जरिए व्यापारियों के अकाउंटिंग डेटा तक अनाधिकृत पहुंच बनाई गई.