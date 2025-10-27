ETV Bharat / state

जीजा साले की लुटेरी जोड़ी जबलपुर से गिरफ्तार, रेल यात्रियों को बनाते थे निशाना

पूरा मामला यह है कि सिंगरौली निवासी नमित कुमार प्रजापति अपने चचेरे भाई राजेश के साथ गुरुवार-शुक्रवार की देर रात जबलपुर स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. इसी बीच नमित फ्रेश होने के लिए शौचालय की तरफ गए थे. वहां पहले से घात लगाकर बैठे जीजा-साले ने उन्हें पकड़ लिया और चाकू सटा कर अंधेरी पुलिया की तरफ ले जाकर कर लूटपाट करने लगे. नमित ने जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उस पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. दोनों बदमाश मोबाइल और पैसे लेकर नमित को खून से लथपथ छोड़कर वहां से फरार हो गए.

जबलपुर: जीआरपी थाना पुलिस जबलपुर को शनिवार को बड़ी सफलता मिली. घात लगाकर रेल यात्रियों से लूटपाट करने वाले जीजा-साले की जोड़ी को जीआरपी पुलिस ने 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया. बदमाशों की इस जोड़ी ने 23-24 अक्टूबर की दरमियानी रात एक युवक को लूटने के दौरान चाकू मारकर यात्री को गंभीर रूप से घायल कर दिया था. हालांकि, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों बदमाशों को 24 घंटे के अंदर पकड़ लिया है.

रेल यात्रियों को निशाना बनाते थे लूटेरे (ETV Bharat)

खून से लथपथ मिला युवक

जब बहुत देर तक युवक वापस नहीं आया तो उसके चचेरे भाई ने उसे आसपास ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला. जिसके बाद उसने जीआरपी पुलिस को नमित के लापता होने की सूचना दी. भाई की शिकायत पर पुलिस ने युवक को ढूंढना शुरू किया. स्टेशन से थोड़ी दूर नमित पुलिस वालों को खून से लहूलुहान जमीन पर पड़ा मिला. पुलिस ने उसे तत्काल गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज जबलपुर में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है. वहीं फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी.

दोनों बदमाशों को पुलिस ने किया अरेस्ट

मामले की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी पुलिस ने खुफिया तंत्र को सक्रिय कर दिया था. वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों की गहनता से तलाश कर रही थी. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभय उर्फ दस्सू चौधरी (19 वर्ष ) और 16 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है. नाबालिग आरोपी पकड़े गए दूसरे आरोपी का रिश्ते में साला लगता है. हालांकि, दोनों ने पूछताछ में साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देना कबूला है. साथ ही उन्होंने दूसरे यात्रियों से पर्स एवं मोबाइल छीनकर भाग जाना भी स्वीकार किया है.

आदतन अपराधी हैं लूटेरे जीजा-साले

जीआरपी थाना जबलपुर एसएचओ संजीवनी राजपूत ने बताया, "जीजा साले की यह जोड़ी आमतौर पर रेलवे स्टेशन के पास अंधेरी पुलिया के सड़क मार्ग से पटरी से होते हुए स्टेशन में दाखिल होती थी. वारदात वाले दिन नमित और उसका चचेरा भाई राजेश सिंगरौली से जबलपुर स्टेशन पर आए थे. यहां पर वे सिकंदराबाद जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे.

फ्रेश होने के लिए नमित जब वाशरूम गया था, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल आरोपियों को पकड़ लिया गया और वारदात में प्रयोग किये गये चाकू और फरियादी से छीना गया मोबाइल फोन व रुपया बरामद कर लिए गए है. जांच के दौरान पता चला कि जीआरपी थाना जबलपुर सहित अन्य थानों में अपराधियों पर 8 मामले दर्ज हैं."