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जहां इंसान नहीं वहां पहुंचेगा ग्रिपर बॉट, मैकेनिकल छात्र ने बनाया झक्कास रोबोट, सेना की मुश्किलें करेगा कम

जबलपुर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल छात्र ने तैयार किया खास रोबोट, विस्फोटक व संदिग्ध जगह पहुंचेगा ग्रिपर बॉट, सेना के लिए मददगार. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

JABALPUR STUDENT CREATE GRIPPER BOT
छात्र ने बनाया रिमोट से चलने वाला ग्रिपर बॉट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:00 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 3:46 PM IST

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जबलपुर: छात्रों द्वारा आए दिन कई इनोवेशन और एक्सपेरीमेंट किए जाते हैं. जिसके कई उदाहरण देखने मिलते हैं. ऐसा ही एक एक कमाल जबलपुर के शासकीय इंजीनियर कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के थर्ड ईयर के छात्र ने किया है. छात्र मानसू चौकसे ने एक ऐसा ग्रिपर बॉट तैयार किया है, जो रिमोट से चलता है. इस रोबोट में एक मैकेनिकल आर्म लगाया गया है, जिसे रिमोट के जरिए नियंत्रित किया जा सकता है. यह छोटा सा रोबोट सेना और सुरक्षा एजेंसियों के लिए मददगार साबित हो सकता है.

जहां इंसान नहीं पहुंच सकता, वहां पहुंचेगा ग्रिपर बॉट

मानसू ने फिलहाल इसका एक छोटा प्रोटोटाइप तैयार किया है. जिसे बेहद संकरी जगहों में भी आसानी से मूव किया जा सकता है. मानसू का कहना है कि "ऐसी जगह, जहां इंसान का हाथ नहीं पहुंच सकता या जहां जाना जोखिम भरा हो, वहां यह ग्रिपर बॉट पहुंचकर सामान को उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जा सकता है. दरअसल, मानसू ने इस मशीन को उन संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, जहां सुरक्षा एजेंसियों को विस्फोटक या संदिग्ध वस्तुओं को उठाने के लिए खुद मौके पर जाना पड़ता है. ऐसी स्थिति में जान जाने का खतरा बना रहता है.

जबलपुर में मैकेनिकल छात्र ने बनाया रोबोट (ETV Bharat)

संदिग्ध जगह जा सकती है मशीन

कई बार बेहद संकरी जगहों पर बम या अन्य विस्फोटक सामग्री रखी हो सकती है. जिसे हाथ से उठाना संभव नहीं होता. ऐसे मामलों में यह मशीन काफी उपयोगी साबित हो सकती है. मानसू चौकसे का कहना है कि अभी उन्होंने इसका एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, लेकिन जरूरत के अनुसार इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है. यदि किसी खुली जगह पर कोई टिफिन बम या बैग रखा है और उसके संदिग्ध होने की आशंका है, तो यह रोबोट उसे उठाकर सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकता है. ऐसी स्थिति में यदि विस्फोट हो भी जाता है, तो मौके पर मौजूद लोगों की जान का खतरा कम किया जा सकता है.

1100 की लागत से बनाई ग्रिपर बॉट

मानसू चौकसे के मुताबिक, इस मशीन को तैयार करने में अब तक लगभग ₹1100 की लागत आई है. यदि इससे बड़ी मशीन तैयार की जाती है, तो लागत कुछ बढ़ सकती है. हालांकि, अभी इस प्रोटोटाइप में कई सुधार किए जाने बाकी हैं, जिससे इसकी क्षमता और उपयोगिता को और बेहतर बनाया जा सके." जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के मैकेनिकल विभाग के शिक्षक सुमित राय का कहना है कि "इस रोबोट में अब एक कैमरा लगाने की योजना है.

JABALPUR GRIPPER BOT HELP MILITARY
संदिग्ध जगह जा सकती है मशीन (ETV Bharat)

रिमोट के जरिए चलेगा ग्रिपर बॉट

कैमरा लगने के बाद इसे ऐसे स्थानों पर भी भेजा जा सकेगा. जहां से ऑपरेटर को सीधे दिखाई नहीं देता. रिमोट के जरिए रोबोट को वहां भेजकर स्क्रीन पर लाइव तस्वीर देखते हुए इसे ऑपरेट किया जा सकेगा. इससे इसकी उपयोगिता और अधिक बढ़ जाएगी." दरअसल, इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों को ऐसे उपकरण और मॉडल तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो व्यावहारिक रूप से समाज के काम आ सके. इसी उद्देश्य से कॉलेज के छात्र समय-समय पर अलग-अलग तरह के इनोवेटिव उपकरण और प्रोटोटाइप तैयार करते रहते हैं.

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छात्र ने बनाया ग्रिपर बॉट (ETV Bharat)

हालांकि, छात्रों का कहना है कि इन मॉडल और प्रोटोटाइप को तैयार करने के लिए विभाग की ओर से उन्हें आर्थिक मदद नहीं मिलती. ऐसे में छात्रों को अपनी सीमित क्षमता के अनुसार ही मॉडल तैयार करने पड़ते हैं, जिसके कारण उनकी गुणवत्ता और तकनीकी क्षमता में कुछ कमी रह जाती है.

Last Updated : July 29, 2026 at 3:46 PM IST

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