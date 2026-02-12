ETV Bharat / state

भिखारियों की बस्ती, इनके सरनेम में लिखा फकीर, भीख मांगना मजबूरी या पेशा

इन लोगों का कहना है कि हम इसी जगह पर पिछले 30-35 सालों से रह रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि वह लोग दमोह के नोहाटा से यहां आए थे, लेकिन उनकी भाषा बुंदेली से ज्यादा छत्तीसगढ़ी लगती है. वहीं उनके नाम और पहचान को लेकर भी काफी संशय है. गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि हम फकीर हैं. वहीं कुछ लोगों ने अपने आधार कार्ड दिखाए, जिनमें उनका नाम हिंदू था लेकिन सरनेम फकीर था.

गांव की एक बुजुर्ग महिला ने बताया कि "पहले यह नल हमारी बस्ती में लगने के लिए आया था, लेकिन इस हैंडपंप को कुछ मोहल्ले वालों ने अपने मोहल्ले में लगा लिया. जब हमारे मोहल्ले में पानी का ही इंतजाम नहीं है, तो टॉयलेट की तो कोई सुविधा की कल्पना भी नहीं कर सकते. हम सारा निस्तार खुले में करते हैं. पीछे पहाड़ी है, यही पहाड़ी हमारे लिए शौचालय है."

हम जब यहां पर पहुंचे तो लोग इकट्ठे हो गए, उन्हें लगा कि कोई सरकारी मदद आई है. लोगों के शरीर से तीखी बदबू आ रही थी. हमने पूछा कि आप लोगों ने क्या नहाया नहीं है? तब इन लोगों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में पानी का कोई इंतजाम ही नहीं है. पीने तक का पानी हम 100 मीटर दूर से लेकर आते हैं. मात्र एक नल है, जिससे पूरी बस्ती पीने का पानी भरती है.

जबलपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर गोसलपुर नाम की ग्राम पंचायत है. यहीं एक पहाड़ी पर सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई थी. जिसे अब भिखारीयों की बस्ती के नाम से जाना जाता है. जबलपुर कटनी हाईवे से एक कच्चा रास्ता इस पहाड़ी तक पहुंचता है. कुछ पक्के घरों के बाद झोपड़-पट्टी शुरू हो जाती है. यहां पर लगभग 200 से ज्यादा परिवार रहते हैं. यहां घर के नाम पर मिट्टी की दीवारों के ऊपर पॉलिथीन की सीट बिछी हुई है. बेतरतीब तरीके से यह झोपड़-पट्टियां बनी हुई है.

जबलपुर: मध्य प्रदेश का इंदौर मई 2025 में भिखारी मुक्त शहर बना था. प्रशासन की योजना ने इस पहल को कामयाब बनाया. वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की संस्कारधानी जबलपुर के गोसलपुर में रहने वाली बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष भीख मांगते हैं. आरोप है कि उनके साथ अछूतों सा व्यवहार हो रहा है. उन्हें किसी सरकारी योजना का फायदा नहीं दिया जा रहा. उनके गांव में सड़क भी नहीं है, न ही घर है. यहां तक कि पीने का पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा भी नहीं है. जब लोग इन्हें काम नहीं देते तो यह लोग भीख मांगते हैं. भीख मांगना इनका धंधा नहीं बल्कि मजबूरी है.

यही एक घर पर हमें कुछ पुराने छोटे-छोटे से सोलर पैनल लटके हुए मिले. जिन्हें एक लकड़ी के डंडे से बांधा गया था. निवासी नदरूम शाह ने बताया कि "इन्हीं सोलर पैनल से हमारी एक छोटी सी बैटरी चार्ज हो जाती है. जिससे दिन ढलने के बाद घर के भीतर थोड़ा उजाला हो जाता है. इसी में घर की एक लड़की, जो छठवीं क्लास में पढ़ रही है. हमारे मोहल्ले में खंभे तो आए हैं, लेकिन उन पर तार नहीं आया और कभी बिजली नहीं लगाई गई.

भीख मांगकर करते हैं गुजारा

इस बस्ती में ज्यादातर लोगों के पास आधार कार्ड थे और वोटर आईडी था, लेकिन किसी के भी पास राशन कार्ड नहीं था. मात्र एक बुजुर्ग महिला ने यह बताया कि उसे ₹600 वृद्धावस्था पेंशन मिलती है. बस्ती के लोग यह कहने से झिझक रहे थे कि वे भीख मांगते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि हम टेंट का काम करते हैं. कुछ लोगों ने कहा कि हम ईंटभट्टे पर काम करते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम ज्यादातर लोग शहर के ट्रैफिक, स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर भीख मांगते हैं. इन लोगों का कहना है कि हमें कोई काम नहीं देता, इसलिए भीख मांगना ही हमारे लिए एकमात्र विकल्प है.

न अस्पताल न स्कूल, सरकारी सुविधा का कोई लाभ नहीं

मात्र 20 साल की परवीना ने बताया कि "उसकी शादी ही 15 साल की उम्र में हो गई थी. उसके दो बच्चे हुए, जिसमें से एक की मौत हो गई. दूसरे की डिलीवरी स्टेशन पर हुई थी. हम अस्पताल पहुंच ही नहीं पाए थे. कुछ लोगों ने बताया कि मोहल्ले में आशा कार्यकर्ता कभी-कभी आती है और बच्चों को टीके लग रहे हैं." इसी बस्ती के निवासी साहबान ने बताया कि "कोरोना के पहले तक हमारा स्कूल बहुत अच्छा चलता था. मोहल्ले के ज्यादातर बच्चे पढ़ने जाते थे, लेकिन कोरोना के बाद से सरकारी स्कूल में ही पढ़ाई बंद हो गई. हमारे नाम काट दिए गए. आज की स्थिति में मोहल्ले से कोई भी पढ़ने नहीं जाता."

बिजली की व्यवस्था नहीं (ETV Bharat)

इस बस्ती से बाहर निकल कर सड़क पर हमने गांव के एक स्थानीय निवासी जीवनलाल गुप्ता से पूछा तो उन्होंने बताया कि "इन लोगों की पहचान संदिग्ध हो सकती है. इनमें कोई रोहिंग्या भी हो सकता है, कुछ लोग स्थाई तो कुछ लोग आते-जाते रहते हैं. वह कौन है इसका पता ही नहीं है. वही मोहल्ले के ज्यादातर लड़के बहुत सस्ते नशे करते हैं. इसकी वजह से इस पूरे मोहल्ले में चोरी का डर बना रहता है."

पंचायत सचिव बोले, इनकी पहचान स्पष्ट नहीं

इस पूरी समस्या की जड़ पंचायत है. पंचायत के लोग यहां नहीं आते. इसी मोहल्ले में रहने वाले एक पार्षद वोट के समय लोगों के वोटर कार्ड बनवाने के लिए आते हैं. वोट डलवाते हैं और फिर भूल जाते हैं. यह बस्ती दो अलग-अलग पंचायत गोसलपुर और हृदय नगर के कोने पर बसी है. इस मामले में हमने गोसलपुर पंचायत के सचिव प्रदीप यादव से बात कि "उनका कहना है कि इन लोगों की पहचान स्पष्ट नहीं है. पंचायत के लोग इन्हें स्थाई निवासी नहीं मानते, इसलिए इन्हें ना तो राशन कार्ड मिलता है, न इनके बच्चे पढ़ पाते हैं और ना ही इन्हें दूसरी सरकारी सुविधाओं का फायदा मिल पा रहा है.

जबलपुर में भिखारियों को हटाने चल रहा अभियान

उन्होंने कहा यह हमारे पंचायत में रहते ही नहीं हैं. वहीं यह लोग सरकारी अधिकारियों के साथ कॉर्पोरेट नहीं करते और नशे में होने की वजह से लोगों के साथ मारपीट कर देते हैं. इस वजह से इन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है." अब इन लोगों के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई है. जबलपुर शहर में भिखारियों को सड़क से हटाने का अभियान चलाया जा रहा है. यदि कोई भिखारी मिलता है, तो उसे एक विशेष सेंटर में ले जाया जाता है. खास तौर पर यदि बच्चे मिलते हैं, तो उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाता है.

उसके साथ ही सामाजिक संस्थाओं के साथ जिला प्रशासन नगर निगम एक अभियान चला रहा है. जिसे दीनबंधु अभियान का नाम दिया गया है. इसके तहत भीख मांगने वालों को नगद पैसा न देने की अपील की है. ये सभी लोग हिंदी बोलते हैं. खुद को फकीर बताते हैं और इन सभी का कहना है कि वह पिछले 30 सालों से यही रह रहे हैं.