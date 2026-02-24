ETV Bharat / state

नई रेल लाइन चमकाएगी मध्य प्रदेश की किस्मत, अश्विनी वैष्णव लाए जबलपुर गोंदिया कायापलट प्लान

भोपाल : केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को ऐसी सौगात दी गई है, जिसका फायदा मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों और पूरे देश को मिलेगा. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में तीन बेहद खास रेल प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं, जिसमें जबलपुर-गोंदिया रेल रूट डबलिंग भी शामिल है. इस 231 किलोमीटर के रेल रूट की डबलिंग से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश को फायदा मिलेगा. वर्तमान में नॉर्थ कॉरीडोर को साउथ कॉरीडोर से जोड़ने में जबलपुर की अहम भूमिका है, जिसके बाद रेल रूट इटारसी, नागपुर होते हुए आगे दक्षिण भारत की ओर बढ़ता है. लेकिन अगर हम जबलपुर-गोंदिया रेल रूट को देखें तो इससे ये दूरी बहुत कम हो जाएगी, साथ ही इस रूट से कई क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा.

देश में तीन डबलिंग प्रोजेक्ट में जबलपुर-गोंदिया रूट भी शामिल (INDIAN RAILWAYS)

जबलपुर गोंदिया डबलिंग रूट इन क्षेत्रों सेे गुजरेगा

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, '' कैबिनेट ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड के आठ जिलों के लिए तीन मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं. जबलपुर गोंदिया रेल रूट इसमें सबसे खास है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर से महाराष्ट्र के गोंदिया जिले तक कनेक्ट होगा. मध्य प्रदेश का मंडला, बालाघाट, सिवनी, जबलपुर और कई आदिवासी क्षेत्र भी इससे जुड़ेंगे. विशेष तौर पर मंडला, सिवनी जुड़ने से ये कई नेशनल पार्क व वाइल्ड लाइफ एरिया के पास से होकर गुजरेगा. ऐसे में इनके लिए 450 करोड़ रु का अलग प्रावधान किया गया है.

जबलपुर गोंदिया डबलिंग पर 5236 करोड़ होंगे खर्च (Getty Images)

रेल मंत्री ने बताया कि जबलपुर गोंदिया ट्रैक फिलहाल सिंगल रूट है, जिसकी डबलिंग होने से इसका फायदा पूरे देश को मिलेगा क्योंकि यह गोंदिया और इटारसी में मुंबई-हावड़ा के हाई डेंसिटी नेटवर्क से जुड़ेगा, साथ ही जबलपुर में वाराणसी हाई डेंसिटी नेटवर्क से जुड़ेगा.

जबलपुर गोंदिया रूट पर 5236 करोड़ रू होंगे खर्च

रेल मंत्री ने बताया कि जबलपुर गोंजिया डबलिंग में कुल 5236 करोड़ रु का खर्च होगा. इससे उत्तर से दक्षिण की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी और दूरी भी कम होगी. यूपी के वाराणस से एमपी, महाराष्ट्र, तलंगाना और कनार्टक तक की दूरी भी कम होगी. इस डबलिंग प्रोजेक्ट के लिए 5 साल की समय सीमा रखी गई है.