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1 किलो 90 ग्राम सोना देख मन में आया लालच, रिश्तेदारों ने नहीं लौटाया गोल्ड, 5 लाख भी रखे

जबलपुर में 1 किलो 90 ग्राम गोल्ड देखकर रिश्तेदारों के मन में आया लालच, सोना भी रखा और 5 लाख कैश भी नहीं दिए,मामला दर्ज.

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गोल्ड देख रिश्तेदार के मन में लालच आया (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 4:30 PM IST

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जबलपुर: अमानत में कयामत का एक मामला सामने आया है. जिसमें 1 किलो 90 ग्राम सोने को देखकर रिश्तेदार को लालच आ गया और उसने धोखाधड़ी कर ली. मामला यहां तक बिगड़ गया कि अब इस मामले में पुलिस को दखल देना पड़ रहा है. गोल्ड के बढ़े हुए दामों की वजह से लोग और ज्यादा सोना को लेकर लालची होने लगे हैं.

गहने बनवाने रिश्तेदार को दिया 1 किलो 90 ग्राम सोना

सिवनी लखनादौन के रहने वाले श्यामलाल अग्रवाल ऑटोमोबाइल व्यापारी हैं. उनके पास में 1 किलो 90 ग्राम सोना था. वे इस सोने के जेवर बनवाना चाहते थे. श्यामलाल अग्रवाल के दो रिश्तेदार अजय अग्रवाल और अंकित अग्रवाल जबलपुर में सर्राफा कारोबारी हैं. श्यामलाल अग्रवाल ने भरोसे में अजय और अंकित को 1 किलो 90 ग्राम सोने दे दिया और जेवर की डिजाइन बता दी. अजय और अंकित ने कहा कि इस तरह का जेवर बनने में लगभग 3 महीने का समय लगेगा और इसकी बनवाई भी लगेगी.

एडिशनल एसपी का बयान (ETV Bharat)

गहने बनवाने अलग से दिए 5 लाख, रिश्तेदारों के मन में आया लालच

श्यामलाल अग्रवाल ने अजय और अंकित को जेवर बनवाने के लिए 5 लाख रुपए नगद भी दे दिए थे. श्यामलाल को उम्मीद थी कि 3 महीने बाद उनका जेवर बनकर तैयार हो जाएगा. बड़ी उम्मीद से जब वे अजय और अंकित की दुकान पर पहुंचे, तो उन्होंने जेवर देने से मना कर दिया, बल्कि उनका कहना था कि इस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने किसी निजी काम में कर लिया है. जैसे ही पैसे आएंगे, तब जेवर बना कर दे देंगे.

अमानत में कयामत का मामला दर्ज

श्यामलाल अग्रवाल इस बात पर खुद को ठगा महसूस करने लगे और वह जबलपुर के कोतवाली थाने पहुंचे. जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि "श्यामलाल अग्रवाल ने अजय अग्रवाल और अंकित अग्रवाल के खिलाफ अमानत में कयामत का मुकदमा दर्ज करवाया है. इस मामले में अजय और अंकित से थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है. 1 किलो 90 ग्राम सोने की कीमत आज के बाजार भाव में लगभग एक करोड़ 50 लाख रुपए है. इसके अलावा ₹500000 नगद भी दिया गया है."

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