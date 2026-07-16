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14.8 किलो सोना, 5 लाख रुपये की बैंक डकैती, बिहार के गया से जुड़े जबलपुर गोल्ड लूट के तार

बिहार और एमपी पुलिस की गया में ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है, पुलिस यहां जबलपुर गोल्ड लूट का कनेक्शन तलाश रही है. पढ़ें

Jabalpur Bank Loot
बिहार और एमपी पुलिस की गया में ताबड़तोड़ छापेमारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 16, 2026 at 8:39 AM IST

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गया: मध्य प्रदेश की जबलपुर में करोड़ों के सोना लूट मामले के तार एक बार फिर से बिहार के गया से जुड़े मिल रहे हैं. पिछले तीन-चार दिनों से मध्य प्रदेश की पुलिस गया में लुटेरों और जिन आभूषण संभावित दुकानों में सोना बेचे गए, वहां पहुंचकर सुराग तलाश रही है.

क्या है जबलपुर गोल्ड लूट?: मामला जबलपुर में हुए सोने की लूट का है. 11 अगस्त, 2025 एमपी के जबलपुर जिले के खितौना थाना क्षेत्र में इंसाफ बैंक की शाखा से अपराधियों ने हथियार के बल पर 14.87 किलोग्राम सोना लूटकांड और 5 लाख की नकदी लूट को अंजाम दिया था. पुलिस की जांच में इस लूटकांड का कनेक्शन बिहार के गया से मिला है.

Jabalpur Bank Loot
गया से जुड़े जबलपुर गोल्ड लूट के तार (ETV Bharat)

बिहार के जुड़े जबलपुर गोल्ड लूट के तार: अब कई दिनों से मध्य प्रदेश की पुलिस गया जिले के आमस, गुरुआ समेत अन्य थाना क्षेत्रों में लगातार कार्रवाई कर रही है. कई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, चिन्हित आभूषण दुकानों में पड़ताल जारी है.

MP-बिहार पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी: मध्यप्रदेश की पुलिस पिछले कई दिनों से गया जिले के गुरुआ समेत विभिन्न थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर रही है. कई ज्वेलरी दुकानों में छापेमारी की जा रही है. बुधवार को गुरुआ बाजार के कुछ आभूषण दुकानों में मध्यप्रदेश की पुलिस पहुंची और घंटों छानबीन की. पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है.

लूट का सोना गया के बाजारों में खपाया गया: गया पुलिस के सूत्रों की माने तो मध्य प्रदेश की पुलिस की छानबीन में सामने आया है, कि जबलपुर से लूटा गया सोना बिहार के गया के बाजारों में खपाया गया है. बिहार के गया में इसके कनेक्शन मिले. ऐसे में एमपी पुलिस गया पहुंचकर कार्रवाई कर रही है.

यहां से 3 किलो सोना बरामद, दो गिरफ्तार: इससे पहले जबलपुर सोना लूट कांड के मामले में बिहार एसटीएफ की टीम ने 2026 अगस्त महीने में गया से दो लोगों (राजेश दास उर्फ आकाश दास और इंद्रजीत दास) की गिरफ्तारी की थी. साथ ही तीन किलो लूटा गया सोना भी बरामद किया था. बिहार एसटीएफ की कार्रवाई में मिले सुराग के आधार पर अब मध्य प्रदेश की पुलिस गया के गुरुआ, आमस, बांकेबाजार थाना क्षेत्रों में पहुंचकर कार्रवाई कर रही है.

यहां से पुलिस को अहम सुराग मिले: मध्य प्रदेश की पुलिस ने गुरुआ बाजार शिव मंदिर के निकट स्थित एक आभूषण दुकान में छापेमारी की. यहां 4 घंटे के करीब मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्रवाई चली. बताया जा रहा है, कि यहां से पुलिस को अहम सुराग मिले हैं. मध्य प्रदेश की पुलिस ने यहां से कुछ सोना भी बरामद किया है.

संचालक का दावा- लूट का सोना नहीं: हालांकि आभूषण दुकान के संचालक का दावा है, कि जिस सोना को मध्य प्रदेश की पुलिस ने बरामद किया है, वह गया का ही खरीदा हुआ है. मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी और सोने की बरामदगी के मामले में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है.

कारोबारियों पर सवाल, जांच का इंतजार: वहीं इस संबंध में गुरुआ पुलिस का कहना है कि ''सोना लूटकांड में किसी भी सोना कारोबारी की संलिप्पता सामने नहीं आई है. जांच और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

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