शिकायत नहीं सुनी तो युवती ने उठाई तलवार, यूनिवर्सिटी में प्रतिमा के सामने हैरतअंगेज नाच
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एक लड़की डेढ़ फीट लंबा धारदार हथियार लेकर पहुंची, प्रतिमा के सामने किया तलवार नृत्य.
जबलपुर: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से उस समय सनसनी का माहौल पैदा हो गया जब एक लड़की धारदार हथियार लेकर यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुंच गई और उसने रानी दुर्गावती की प्रतिमा के सामने तलवार लेकर नृत्य किया. इस घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन तब तक लड़की फरार हो गई थी. यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बताया कि, लड़की कोई शिकायत लेकर आई थी, लेकिन उसकी शिकायत किसी ने नहीं सुनी इसके बाद उसने तलवार लेकर नृत्य किया.
रानी दुर्गावती की प्रतिमा के सामने तलवार डांस
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग के ठीक सामने रानी दुर्गावती की एक 10 फीट ऊंची प्रतिमा है. बुधवार को इस प्रतिमा के ठीक सामने एक युवा लड़की पहुंची उसने मुंह में कपड़ा बांधा हुआ था. थोड़ी देर तक वह प्रतिमा के आसपास घूमती रही, तब तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया. लेकिन इसके बाद उसने अपने बैग से एक बका निकला. यह बका लगभग डेढ़ फीट लंबा था और धारदार था.
इसके बाद लड़की मूर्ति के सामने नृत्य करने लगी, तब लोगों की नजर इस पर पड़ी. लेकिन उसके हाथ में धारदार हथियार होने की वजह से कोई भी उसके पास नहीं गया. दूर से लोगों ने लड़की का वीडियो बनाया. इस घटना की जानकारी तुरंत यूनिवर्सिटी के लोगों ने सिविल लाइन थाना पुलिस को दी. सिविल लाइन थाने के प्रभारी अनूप नामदेव ने बताया कि, ''जब तक हम मौके पर पहुंचे तब तक लड़की वहां से भाग चुकी थी. हालांकि उसका वीडियो सामने आ गया है इसके आधार पर उसकी जांच की जा रही है.''
छात्र की शिकायत लेकर आई थी लड़की
यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने बताया कि, ''लड़की डिंडोरी की रहने वाली थी और रानी दुर्गावती की मूर्ति के पास जाने के पहले किसी राहुल नाम के छात्र की शिकायत लेकर पहुंची थी. कह रही थी कि राहुल की डिग्री को निरस्त करो. इसके बाद वह यूनिवर्सिटी बिल्डिंग से चली गई. बातचीत में लड़की थोड़ी सी मानसिक रूप से विक्षिप्त नजर आ रही थी. लेकिन तब तक किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके बैग में डेढ़ फीट का धारदार हथियार है.
एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष सचिन रजक का कहना है कि, ''यह सुरक्षा में एक बड़ी चूक है, यदि यह लड़की डेढ़ फीट का धारदार हथियार लेकर यूनिवर्सिटी के भीतर आ सकती है तो फिर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मचारी करते क्या हैं. ऐसे में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा.''