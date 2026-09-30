ETV Bharat / state

गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज एक्ट की धारा हटी, अगली सुनवाई में जमानत पर फैसला

जबलपुर: अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में बुधवार को सास गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट के सामने सीबीआई की ओर से जवाब पेश किया गया. कोर्ट ने इस जवाब का अवलोकन करने के बाद जमानत आवेदन में दहेज प्रताड़ना से जुड़ी धारा को हटाकर संशोधित आवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं. अब मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी.

हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से जमानत याचिका का विरोध किया गया था. एकलपीठ ने सीबीआई को लिखित में आपत्ति पेश करने के आदेश जारी किये थे. याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से लिखित आपत्ति पेश करते हुए एकलपीठ को बताया गया कि दहेज की मांग किये जाने के संबंध में साक्ष्य नहीं मिले हैं.

दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या से जुड़ी धाराएं हटाने के आदेश

गिरीबाला सिंह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा. उन्होंने बताया, "सीबीआई को दहेज की मांग किए जाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं. ऐसी स्थिति में मामले में गिरीबाला सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित आरोप ही रह जाते हैं और दहेज प्रताड़ना के साथ दहेज हत्या से जुड़े आरोप जांच में पुष्ट नहीं हुए हैं. इस कारण कोर्ट ने दहेज एक्ट की धाराओं को विलोपित करते हुए जमानत याचिका में संशोधन करने के आदेश जारी करते हुए अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को निर्धारित की है."

अगली सुनवाई में कोर्ट के सामने सीबीआई के जवाब और केस डायरी में उपलब्ध सामग्री के आधार पर गिरीबाला सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी.

ट्विशा शर्मा मौत मामले में अब तक जो हुआ

भोपाल की पूर्व जिला व सत्र न्यायाधीश गिरीबाला सिंह की बहू ट्विशा शर्मा ने 12 मई को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इसके बाद ट्विशा शर्मा के परिजन ने उसकी ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए थे. परिजन का आरोप था कि ट्विशा को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था और दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण उसके साथ प्रताड़ना की गई. परिवार की ओर से यह भी आरोप लगाया गया था कि लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते ट्विशा ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया.

इसके बाद भोपाल पुलिस ने गिरीबाला सिंह और उसके बेटे समर्थ सिंह के खिलाफ दहेज हत्या और दहेज एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था. पूर्व न्यायाधीश को इस प्रकरण में भोपाल जिला सत्र न्यायालय से जमानत का लाभ मिल गया था. अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसके अलावा मृतिका का दोबारा पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग करते हुए भी हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की टीम से दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिये थे. हाईकोर्ट ने 27 मई को पूर्व न्यायाधीश को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया था और सरकार के द्वारा प्रकरण की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी. सीबीआई की जांच में कई डिजिटल और फोरेंसिक साक्ष्यों को भी शामिल किया गया है. जांच एजेंसी ने गिरीबाला सिंह और उनके बेटे समर्थ सिंह के वॉयस सैंपल भी फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं. मोबाइल फोन और सीसीटीवी डीवीआर से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच भी जारी है.