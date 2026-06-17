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छोटी सी पहल और बदल गई नट बच्चों की जिंदगी, तमाशे छोड़ बटोर रहे ज्ञान, फैशन शो की तैयारी

जबलपुर की जेन-Z ने बच्चों को भिक्षावृत्ति में देख शुरू किया एनजीओ, पढ़ा-लिखा कर मुहैया करा रहे हैं रोजगार, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR NAT COMMUNITY TAUGHT STUDY
छोटी सी पहल और बदल गई नट बच्चों की जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 17, 2026 at 5:53 PM IST

6 Min Read
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जबलपुर: युवाओं का एक संगठन नट समुदाय के 100 से ज्यादा बच्चे और महिलाओं की जिंदगी बदलने में लगा हुआ है. आज इन युवाओं की पहल के चलते इन बच्चों को भीख नहीं मांगना पड़ता है. इन्होंने महिलाओं को भी भिक्षावृत्ति से हटाकर सिलाई, बुनाई और कढ़ाई सिखा दी है. इन युवाओं के तैयार बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं और महिलाओं व लड़कियां कपड़े डिजाइन कर रहीं हैं. वे फैशन शो में जाने की तैयारी भी कर रही हैं.

जेन-Z ने बदल दी भीख मांगने वाले नटों की जिंदगी

भारत में कई घुमक्कड़ जनजातियां हैं, नट समुदाय भी इन्हीं में से एक है. धार्मिक आधार पर नट समुदाय को भगवान शंकर से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भगवान शंकर का एक नाम नटराज भी है. नट समुदाय के लोग अलग-अलग शहरों में घूम-घूमकर तमाशा दिखाते हैं. इसलिए इनकी कोई स्थाई पहचान नहीं है, न ही इनकी कोई स्थाई बस्तियां हुआ करती थीं. यहां तक कि अंग्रेजों ने इन घुमक्कड़ जातियों को क्रिमिनल ट्राइब में डाल दिया था. इसलिए यह आज तक विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाएं हैं.

तमाशे छोड़ पढ़ लिख रहे नट समुदाय के बच्चे (ETV Bharat)

रस्सी पर चलकर करतब दिखाते हैं नट

आपने भी कभी न कभी सड़क किनारे नट परिवारों को नाटक दिखाते हुए जरूर देखा होगा. एक छोटे से लोहे के रिंग से बच्चे निकल जाते हैं. 2 बासों पर कसी हुई पतली सी रस्सी पर नट परिवार का बच्चा चलना जानता है. इसी तरह के तमाशे दिखाकर नट समुदाय के लोग सदियों से अपना जीवन यापन करते चले आ रहे हैं.

भीख मांगने को मजबूर हैं कलाकार

समय बदला और मनोरंजन के दूसरे साधन आ गए. इसलिए अब नट परिवारों के तमाशे लोग नहीं देखते. इसकी वजह से नट समुदाय के सामने भुखमरी के हालात बन गए. अब इन कलाकारों को अपनी भूख मिटाने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है. अक्सर इस तरह के बच्चों को अपने शहर की ट्रैफिक लाइट पर भीख मांगते हुए जरूर देखा होगा.

बच्चों को भिक्षावृत्ति में देख शुरू किया एनजीओ

जबलपुर के युवा आकाश नेमा और हुमा अंसारी जब कॉलेज में पढ़ रहे थे, तब इन लोगों ने गरीब बच्चों की मदद की थी. जब उन्होंने देखा कि एक पूरा समुदाय भिक्षावृत्ति से जुड़ गया है और इनके बच्चों के साथ शोषण हो रहा है. बच्चों को ऐसे काम में भी लगा दिया गया है, जहां बच्चों को काम नहीं करना चाहिए. ये सब देखकर दोनों ने तय किया कि वह एक एनजीओ शुरू करेंगे. जिसमें खास तौर पर नट समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा, रोजगार और सांस्कृतिक पहचान दी जा सके.

जेन-Z ने बदली नटों की जिंदगी

आकाश नेमा बताते हैं कि "जब हमने प्रोजेक्ट फ्लैशलाइट शुरू किया, तब मैं और हुमा अंसारी ही थे. लेकिन धीरे-धीरे हमसे जेन-Z जुड़ना शुरू हुआ. आज हमारी टीम में पढ़े-लिखे युवाओं की संख्या 35 से ज्यादा है. इनमें कई युवा तो मुंबई और पुणे के हैं, जो पढ़ाई से अवकाश लेकर सोशल वर्क में इंटर्नशिप करने के लिए हमारे साथ आए हैं."

आकाश नेमा ने बताया कि "हमारे पास इन बच्चों और महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए कोई जगह नहीं थी. इसलिए हमने एक पुराने स्कूल को किराए पर लिया. इस स्कूल में हमें कई होनहार नट समुदाय के बच्चे, लड़कियां और महिलाएं मिलीं."

JABALPUR GEN Z NGO WORK
नट समुदाय की महिलाएं सिलाई सीख कर रही हैं स्वरोजगार (ETV Bharat)

जीवन यापन के लिए सींख रहीं सिलाई बुनाई

अंजलि नट ने बताया कि "अपने मां-बाप के साथ सड़क पर कई साल तक तमाशा दिखाया है, लेकिन जब तमाशे में पैसा आना बंद हो गया, तो हम मजदूरी करने लगे. कभी सड़क में डामर के काम में, तो कभी शादियों में बर्तन साफ करने के लिए जाने लगे. लेकिन इसके बाद हम आकाश और हुमा से मिले. इन लोगों ने हमें सिलाई सिखा दी है. अब हम सिलाई सीख गए हैं और अपना काम करने लगे हैं."

हुमा अंसारी ने बताया कि "यहां कई लड़कियों ने सिलाई सीखी है और उनकी बनाई अनोखी ड्रेसों का हम एक फैशन शो करवा रहे हैं. जिसमें यह महिलाएं और लड़कियां अपनी ड्रेस खुद स्टेज पर प्रदर्शित करेंगी.

JABALPUR NAT COMMUNITY
फैशन शो की तैयारी कर रही हैं नट महिलाएं (ETV Bharat)

गोल बाजार में नाटक प्रस्तुत करेंगे बच्चे

अक्षय सिंह ठाकुर यहां मौजूद बच्चों से एक नाटक तैयार करवा रहे हैं. अक्षय नाटक विद्यालय, भोपाल के छात्र हैं. उनके सिखाए गए नाटक का प्रदर्शन जबलपुर के गोल बाजार में होने जा रहा है. यह नाटक बाल श्रम और बाल मजदूरी से किस तरह बच्चों का शोषण किया जाता है. इससे कैसे हटकर बच्चे पढ़ाई-लिखाई कर एक अच्छे जीवन की तरफ आगे बढ़ें, इस थीम पर तैयार किया गया है. इस नाटक का नाम 'खुल जा सिम-सिम' है.

क्रूज हादसे पर कविता सुनाएंगे नट बच्चे

ईटीवी भारत की टीम की मुलाकात इस दौरान कक्षा 5वीं में पढ़ने वाले 2 बच्चों से हुई, जो अभी मात्र 10 साल के हैं. दोनों बच्चों ने अपने अंदाज में जबलपुर के बरगी बांध के क्रूज हादसे पर लिखी हुई कविता सुनाई. ये कविता भी गोल बाजार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चे प्रस्तुत करेंगे.

'तमाशे बंद कर सीखी सिलाई'

सेंटर में मौजूद सोनम नट ने बताया कि "पहले मैं टेंट हाउस में काम किया करती थी. सड़क निर्माण में काम करने के लिए जाती थी. उसके पहले उन्होंने भी कई सालों तक सड़क पर अपने मां-बाप के साथ तमाशे में काम किया, लेकिन बीते कुछ सालों से वे संस्था से जुड़ गई है और अब ब्लाउज बनाना सीख गई हैं. इसी से अब उनका जीवन यापन चलता है."

NAT CHILDREN RESCUED FROM BEGGING
किराए पर स्कूल लेकर सिखा रहें हैं सिलाई-बुनाई (ETV Bharat)

आकाश नेमा ने बताया कि "ऐसा नहीं है कि सरकार के पास इन जातियों के लिए जीवन स्तर सुधारने के लिए फंड नहीं है, बल्कि शासन के पास घुमक्कड़ और विमुक्त जनजातियों का एक विभाग है. लेकिन हमने कभी सरकार से कोई मदद नहीं मांगी. हम अभी भी इन लोगों की मदद कर रहे हैं, उसमें आपस में ही पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं.

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