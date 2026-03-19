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10वीं पास मैकेनिक ने खोजा गैस सिलेंडर का विकल्प, मात्र 30 रुपए के खर्चे से 1 घंटे जलेगा चूल्हा

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच युद्ध की वजह से पेट्रोलियम पदार्थों की लगातार कमी होती जा रही है. रसोई गैस सिलेंडरों की लंबी लाइन है, जो लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. घरेलू गैस की परेशानी के साथ ही कमर्शियल एलपीजी नहीं मिलने की वजह से लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं. जिसको ध्यान में रखते हुए आसिफ ने डीजल के इस्तेमाल से जलने वाली भट्टी तैयार की है. लेकिन डीजल एक महंगा इंधन है, इसलिए आसिफ ने बाजार में उपलब्ध दूसरे ईंधन विकल्पों पर काम करना शुरू किया.

जबलपुर: 10वीं पास मैकेनिक ने एक ऐसी भट्टी बनाई है, जिसमें मोटरसाइकिल और कार के गैरेज से निकलने वाले इंजन ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इस भट्टी को मात्र 30 रुपए के खर्चे में 1 घंटे तक जलाया जा सकता है. छोटे दुकानदार इसका आसानी से उपयोग कर सकते हैं. मैकेनिक आसिफ का कहना है कि "उसने अपने दोस्त की मदद के लिए यह भट्टी बनाई थी, लेकिन अब इसकी डिमांड आने लगी है."

10वीं पास मैकेनिक ने खोजा गैस सिलेंडर का विकल्प (ETV Bharat)

होटल कारोबारी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल

आसिफ को बाजार में सबसे सस्ता ईंधन जला हुआ आयल मिला. सामान्य तौर पर मोटरसाइकिल और कार की वर्कशॉप में बड़े पैमाने पर जला तेल निकलता है. यह बाजार में मात्र 30 रुपए प्रति लीटर के दाम पर उपलब्ध हो जाता है. आसिफ ने अपनी भट्टी में जब बर्न आयल डाला और उसे जलाया, तो भट्टी तेजी से जलने लगी. आसिफ का कहना है कि "1 लीटर तेल से उसकी भट्टी 1 घंटे तक जल सकती है. इसमें इतनी अधिक आग होती है कि आसानी से मझौले किस्म के होटल कारोबारी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं." आसिफ का कहना है कि "उसकी भट्टी को जलाने में बिल्कुल भी धुआं नहीं होता, इसलिए इससे प्रदूषण नहीं होता है.

गैरेज से निकलने वाले बर्न ऑयल से जलती है भट्टी (ETV Bharat)

दोस्त की मदद के लिए बनाई थी भट्टी

ऐसी हालत में लोग लगातार वैकल्पिक ईंधन स्रोतों पर काम कर रहे हैं. जबलपुर में दसवीं पास आसिफ खान एक छोटी सी वर्कशॉप चलाते हैं. वे मोटर वाइंडिंग का काम करते हैं, लेकिन उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि उसकी बिरयानी की दुकान बंद होने की कागार पर है, क्योंकि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है. जिसके बाद आसिफ खान ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए एक भट्टी बनाने की तैयारी शुरू की. उसने इंटरनेट के जरिए कुछ आईडिया देखें और ब्लोअर के साथ एक भट्टी बनाई है.

30 रुपए के खर्चे से 1 घंटे जलेगा चूल्हा (ETV Bharat)

इंटरनेट के जरिए मिल रहे हैं ऑर्डर

आसिफ का कहना है कि "अभी तक उसने बड़ी भट्टी ही बनाई है. अब उसकी कोशिश है कि उनकी साइज को छोटा किया जा सके. यदि साइज छोटा होता है, तो इसका इस्तेमाल घरों के भीतर भी किया जा सकता है." आसिफ का कहना है कि "अभी भट्टी बनाने में उसे लगभग 6 से 8 हजार का खर्चा आ रहा है और लगभग इतने ही दाम में वह इस बाजार में बेच रहा है. इंटरनेट के जरिए उसने जब अपना वीडियो डाला तो उसके पास मध्य प्रदेश के बाहर के ऑर्डर भी आए हैं.

कमर्शियल रसोई गैस का झंझट खत्म करने बनाया भट्टी (ETV Bharat)

बड़ी भट्टी बनवाने पहुंचे होटल कारोबारी

आसिफ का वीडियो देखकर होटल का काम करने वाले भोला पटेल, आसिफ के पास पहुंचे. उन्होंने आसिफ से एक बड़ी भट्टी बनवाने की तैयारी की है. भोला पटेल का कहना है कि "कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर उन्हें नहीं मिल पा रहा है. इसकी वजह से उनकी दुकान बंद करनी पड़ रही है. यदि यह भट्टी मिल जाती है, तो उनका काम चल जाएगा."