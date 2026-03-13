इंडक्शन का करें इस्तेमाल, 25 दिन से पहले न करवाए सिलेंडर बुक, LPG किल्लत पर कलेक्टर की अपील
जबलपुर कलेक्टर की जनता से अपील, कमर्शियल संस्थान एलपीजी की जगह इंडक्शन का करें इस्तेमाल, अफवाह में आकर लोग एलपीजी सिलेंडर स्टोर न करें
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 10:05 AM IST
रिपोर्ट: विश्वजीत सिंह राजपूत
जबलपुर: देश भर से रसोई गैस की किल्लत की खबरें सामने आ रही हैं. इसी बीच जबलपुर कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि, 25 दिन के पहले रसोई गैस की बुकिंग न करवाएं. रसोई गैस की कमी नहीं है लेकिन तनाव की वजह से लोग इसे इकट्ठा करने लगे हैं. इसकी वजह से जरूरतमंदों तक रसोई गैस नहीं पहुंच पा रही है. वहीं, कमर्शियल संस्थाओं को खास तौर पर होटल जैसे संस्थानों को इंडक्शन इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है.
एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने बताया कि, ''एलपीजी गैस की कोई कमी नहीं है. लेकिन सरकार ने आदेश दिया है कि केवल ज्यादा जरूरी संस्थान ही एलपीजी गैस का इस्तेमाल करें. इनमें अस्पताल और शैक्षणिक संस्थाओं को एलपीजी के इस्तेमाल करने की छूट दी गई है. बाकी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में एलपीजी के बजाय इंडक्शन कुकिंग को इस्तेमाल किया जाए.'' सरकार के इन प्रावधानों का पालन करवाने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों की बैठक ली है.
अफवाह के चलते सिलेंडर स्टोर कर रहे लोग
कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि, ''किसी भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में घरेलू कुकिंग गैस का इस्तेमाल पूरी तरह बेन है और जबलपुर में इसका कड़ाई से पालन हो रहा है.'' जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह का कहना है कि, ''एलपीजी गैस की कमी नहीं है लेकिन अफवाह में आकर लोक एलपीजी सिलेंडर स्टोर करने लगे हैं इसकी वजह से ऑनलाइन बुकिंग की पोर्टल पर दबाव है.'' कलेक्टर ने अपील की है की एलपीजी की बुकिंग में उपभोक्ताओं को 25 दिन की अवधि का पालन करें.
बाजार में कालाबाजारी
बाजार में तनाव का माहौल है. ऑटो चालक रामगोपाल यादव ने बताया कि, ''शहर के कुछ पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं और दूसरे पेट्रोल पंपों पर भी लंबी कतारे लग रही हैं. लोग ज्यादा से ज्यादा डीजल पेट्रोल भरवा रहे हैं. जबलपुर में बड़े तादाद में एलपीजी गैस से गाड़ियां भी चलती हैं और यही लोग ज्यादा दामों में एलपीजी गैस के खरीददार हैं इनकी वजह से बाजार में कालाबाजारी हो रही है और शहर के कुछ इलाकों में रसोई गैस की किल्लत होने लगी है.''
खाड़ी युद्ध का समाधान जल्द होता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसलिए लोगों में तनाव है. जरूरत के कुछ सामान महंगे हो गए हैं. एक बार फिर यह मौका है जब भारत को अपनी उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भरता के विषय में सोचना होगा.