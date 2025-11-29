ETV Bharat / state

फाइव स्टार होटल के फ्रिज में वेज और नॉनवेज एक साथ, पैक्ड फूड पर नो एक्सपायरी डेट

इस वजह से लोग ज्यादा खर्च करके बड़े होटल में जाना पसंद करते हैं. जबलपुर के हवाई अड्डा रोड पर एक बड़े ग्रुप का होटल इसी साल शुरू हुआ है. यहां की व्यस्थाएं देखकर हर कोई कहेगा ये कैसा 5 स्टार होटल है.

होटल का चुनाव सामान्य तौर पर आम आदमी बाहर की साज सज्जा के साथ ही ब्रांड के नाम पर भी करता है. लोगों का मानना होता है कि बड़े ब्रांड की होटल है तो सर्विस कुछ महंगी होगी लेकिन लापरवाही नहीं होगी. कुछ भी पुराना खराब सामान कम से कम खाने में तो नहीं परोसा जाएगा.

जबलपुर : जबलपुर में अंतरराष्ट्रीय ब्रांड के एक फाइव स्टार होटल में जिला प्रशासन के गरुड़ दल ने छापा मारा तो बड़ी लापरवाही सामने आई. टीम ने पाया कि एक ही फ्रीजर में वेज और नॉनवेज खाने का सामान साथ रखा हुआ है. कई पैक खाद्य पदार्थों पर एक्सपायरी डेट नहीं मिली. और तो और 3 दिन पुरानी सब्जी की ग्रेवी बनी हुई रखी थी.

जबलपुर जिला प्रशासन के गरुड़ दल ने होटल में छापा मारा. टीम में रांझी की कार्यपालक मजिस्ट्रेट मौसमी केवट खाद्य सुरक्षा अमित गुप्ता, पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल थे. मौसमी केवट ने बताया "होटल के भीतर किचन में बड़ा फ्रिज है, जिसमें वेज और नॉनवेज एक साथ रखा हुआ था. यहां हमें कई ऐसे पैक्ड फूड मिले, जिन पर एक्सपायरी ही नहीं लिखी थी." गरुड़ दल ने होटल की ग्रेवी के भी सैंपल लिए हैं, क्योंकि दल के द्वारा होटल के शेफ से पूछने पर पता लगा कि सब्जी की ग्रेवी 03 दिन पुरानी है.

पैक्ड फूड पर नो एक्सपायरी डेट (ETV BHARAT)

दाल, शक्‍कर और मसाले का विनिष्टिकरण

कार्यपालिक दंडाधिकारी रांझी मौसमी केवट ने बताया "किचन में एक दिन पहले से गुथा हुआ आटा एवं कटा हुआ प्‍याज तथा डीप फ्रीजर में बिना यूज बाई डेट आइसक्रीम भी पाई गई. इस दौरान एक्‍सपायरी डेट अंकित न होने के कारण आइसक्रीम, दाल, शक्‍कर और मसाले का विनिष्टिकरण भी कराया गया तथा 03 दिन पहले से बनी ग्रेवी तथा पनीर और कटी हुई प्‍याज के नमूने परीक्षण हेतु लिए गये." कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक आशीष जैन, पुलिस उप निरीक्षक नितिन पांडे भी शामिल थे.

कच्‍चे आम में भी घुन लगा

निरीक्षण के दौरान होटल के फूड स्‍टोर में सूखे हुए कच्‍चे आम भी रखे हुए थे, जिनमें घुन लग गया था. होटल के केमिकल भंडार में रखे हुए फ्यूल जेल पर कोई लेवल अंकित नहीं था. होटल में अग्निशमन यंत्र भी नहीं पाये गये. फायर फाइटिंग पैनल ऑटो मोड में नहीं पाया गया. होटल में सॉलिट वेस्‍ट मैनेजमेंट निर्धारित मानको के अनुसार नहीं पाया गया.

गरुड़ दल की प्रभारी अधिकारी का कहना है "होटल में कार्यरत कर्मचारियों का पीएफ नहीं काटा जा रहा है. होटल में जिन कामों के लिए लोगों को लगाया गया है, उसके लिए भी प्रशिक्षित नहीं हैं. होटल निर्धारित मापदंडों के अनुसार काम नहीं कर रहा है. इसलिए होटल के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जो सामान जांच के लिए सैंपल में लिया गया है, उसकी रिपोर्ट के बाद प्रकरण बनाया जाएगा.