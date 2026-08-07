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प्रेगनेंसी में लेडी सिंघम IPS का सड़क पर जलवा, एक झलक से रोमियो के होश लग रहे ठिकाने

जबलपुर में लड़कियों की सेफ्टी पर पुलिस का एक्शन, प्रेगनेंट आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल की मनचलों को हिदायत, स्कूल-कॉलेज के करीब न दिखना. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

JABALPUR OPERATION GARIMA ABHIYAN
प्रेगनेंसी में लेडी सिंघम IPS का सड़क पर जलवा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 11:23 AM IST

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Updated : August 7, 2026 at 12:29 PM IST

4 Min Read
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जबलपुर: जब फर्ज प्रायोरिटी बन जाए तो कोई रुकावट कदमों को पीछे नहीं खेंच सकती. कुछ ऐसा ही जज्बा दिखा रही हैं आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल. महिला अधिकारी अभी खुद मातृत्व के दौर से गुजर रही हैं. प्रेग्नेंसी के बावजूद उन्होंने गरिमा अभियान के तहत जबलपुर में स्कूल-कॉलेजों के बाहर आवारागर्दी करने वाले मनचलों पर शिकंजा कसना शुरू किया है. गुरुवार को लड़कियों के स्कूल के बाहर आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल अपनी टीम के साथ पहुंची और उन्होंने स्कूल के बाहर घूम रहे मनचलों को रोक कर पूछताछ की. उन्हें हिदायत दी की जब बच्चियों का स्कूल छूटे तब वे इन सड़कों पर नजर ना आए.

स्कूल-कॉलेज के बाहर घूम रहे लड़कों को रोका
जबलपुर के रानी दुर्गावती स्कूल के बाहर अचानक से महिला पुलिस की टीम पहुंची और इस टीम का नेतृत्व जबलपुर की आईपीएस अधिकारी एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल कर रही थी. अनु बेनीवाल इस समय गर्भवती हैं. उन्होंने पुलिस कर्मियों के माध्यम से सड़क से गुजरने वाले आवारा लड़कों को रोकना शुरू किया. इसमें कई ऐसी मोटरसाइकिल को भी रोका गया जिन पर लड़के सवार थे और मोटरसाइकिल में नंबर नहीं था. उन्होंने लड़कियों से बातचीत की लड़कियों से उन्होंने यह भी पूछा कि उन्हें किसी किस्म की परेशानी तो नहीं है यदि परेशानी हो तो भी तुरंत बताएं.

प्रेगनेंसी आईपीएस अधिकारी अनु बेनीवाल की मनचलों को हिदायत (ETV Bharat)

लड़कियों की सेफ्टी को लेकर सख्त पुलिस
एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल ने बताया कि, ''दरअसल जबलपुर में इन दिनों गरिमा अभियान चल रहा है. इसके तहत उन्होंने महिलाओं और बच्चियों से जुड़े हुए कई अभियान किए हैं. सबसे पहले उन्होंने जबलपुर के स्पा सेंटर्स में छापे मारे थे. जिसमें महिलाओं को जबरन स्पा सेंटर में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. जबलपुर में एक देह व्यापार का भी खुलासा किया गया. इसमें भी महिलाओं को देह व्यापार से निकलकर बेहतर जीवन देने की स्थिति बनाई गई. इसमें करीब डेढ़ सौ ऐसी महिलाओं का पता लगा जिन्हें जबरन देह व्यापार में फंसाया गया है.

मनचलों पर कसी लगाम
इसी के तहत जबलपुर के एक भ्रूण परीक्षण करने वाले सेंटर पर भी छापा मारा गया था और यहां पर भ्रूण का लिंग परीक्षण करने की गैर कानूनी गतिविधि को रोका गया और डॉक्टर को जेल भेजा गया. अब इसी के तहत बच्चियों को स्कूल और कॉलेज के आसपास सुरक्षित माहौल बनाने के लिए पुलिस आवारा गर्दी करने वाले मनचलों को पकड़ने का अभियान चला रही है.

पुलिस को इस तरह का अभियान लगातार चलना चाहिए. क्योंकि एक सभ्य समाज में महिला को जीने की पूरी आजादी होनी चाहिए, तभी वह समाज विकसित और सभ्य माना जा सकता है. जहां बच्चियों महिलाएं अपनी मर्जी से जी सकें इसके लिए पुलिस को थोड़ी कढ़ाई जरूर बरतनी चाहिए. ताकि लोगों को इस बात का डर हो कि वह यदि महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है.

Chhatarpur collector Mrinal Meena
छतरपुर के नए कलेक्टर मृणाल मीना (ETV Bharat)

नए छतरपुर कलेक्टर एक्शन में, अधिकारी सस्पेंड
छतरपुर के नए कलेक्टर मृणाल मीना पद भार संभालते ही एक्शन मोड़ में दिखाई दिए. आंगनबाड़ी में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर मृणाल मीना ने बड़ा एक्शन लिया है. कलेक्टर ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी दिनेश दीक्षित के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उनके निलंबन का प्रस्ताव सागर संभाग के कमिश्नर को भेजा, दो घण्टे के अंदर की महिला बाल विकाश के अधिकारी को सस्पेंड का ऑर्डर जारी हो गया.

officer Dinesh Dixit suspended
ऱिश्वत लेने वाला अधिकारी दिनेश दीक्षित सस्पेंड (ETV Bharat)

भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे
कलेक्टर की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत की गई कार्रवाई से विभाग में खलबली मची है. कलेक्टर ने अधिकारी कर्मचारियों को साफ संदेश दे दिया है, जिले में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. वही जब छतरपुर ADM विनय द्विवेदी से बात हुई तो उन्होंने कहा महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी के सस्पेंड का आदेश कमिश्नर के यहां से जारी कर दिया गया है. हमारा शिक्षा, स्वास्थ पर विशेष फोकस रहेगा.''

Last Updated : August 7, 2026 at 12:29 PM IST

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