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जबलपुर में ट्रैफिक फ्रेंडली बप्पा, संकरी सड़क में 7 फीट ऊपर पंडाल, नीचे से गुजर रहे वाहन

जबलपुर के गणेश पंडालों में अलग-अलग थीम. कहीं यातायात जागरुकता तो कहीं पर्यावरण संरक्षण का संदेश. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.

Jabalpur ganesh pandals
जबलपुर में ट्रैफिक फ्रेंडली बप्पा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 12:40 PM IST

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जबलपुर : शहर में गणेश उत्सव की धूम है. एक हजार से ज्यादा पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. गणेश उत्सव के दौरान अक्सर सड़क पर पंडाल लगाए जाने से यातायात प्रभावित होता है और लोगों को आने-जाने में परेशानी का सामना करना पड़ता है. लेकिन जबलपुर के सदर इलाके में महादेव मंदिर गणेश समिति ने इसका अनोखा समाधान निकाला है.

चौराहा होने के बाद भी ट्रैफिक स्मूथ

सदर की एक संकरी गली में करीब 12 फीट ही रास्ता है. यहां एक छोटा चौराहा भी है. समिति के सदस्यों के मुताबिक यदि चौराहे पर जमीन पर गणेश पंडाल बनाया जाता तो चारों तरफ के रास्ते बंद हो जाते और लोगों को परेशानी होती. इसी समस्या को देखते हुए समिति ने गणेश प्रतिमा को जमीन से करीब 7 फीट ऊपर स्थापित किया है. पंडाल इस तरह तैयार किया गया है कि उसके नीचे से आवागमन जारी रहे. लोग आसानी से पंडाल के नीचे से निकल रहे हैं और इसी दौरान भगवान गणेश के दर्शन भी कर रहे हैं.

सड़क में 7 फीट ऊपर गणेश पंडाल, नीचे से गुजर रहे वाहन (ETV BHARAT)

महादेव मंदिर गणेश समिति के सदस्य पंडित श्यामाकांत तिवारी ने बताया "संकरी होने के कारण जमीन पर पंडाल लगाने से रास्ते बंद हो जाते. इसलिए समिति ने तय किया कि गणेश जी की स्थापना भी होगी और लोगों का आवागमन भी बाधित नहीं होगा."

बिजली कंपनी ने जारी की गाइडलाइन

गणेश उत्सव के दौरान पंडालों में बिजली के इस्तेमाल को लेकर विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं. पिछले साल बरगी हिल्स, बरेला और गोरा बाजार क्षेत्र में गणेश पंडालों में करंट फैलने की घटनाएं सामने आई थीं, जिनमें लोगों की जान भी गई थी. बिजली कंपनी के जबलपुर शहर के अधीक्षण यंत्री संजय अरोड़ा के मुताबिक "शहर में कोई भी गणेश पंडाल बिना टेंपरेरी कनेक्शन के बिजली का इस्तेमाल करता पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा बिजली व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही सामने आने पर भी सप्लाई बंद की जा सकती है. बिजली कंपनी की ओर से गणेश पंडालों की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है."

Jabalpur ganesh pandals
पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश (ETV BHARAT)

पंडाल से पर्यावरण संरक्षण का संदेश

सदर में काली मंदिर के पास एकता गणेश उत्सव परिवार ने भी इस बार आयोजन अलग अंदाज में मनाने की पहल की है. यहां स्थापित गणेश प्रतिमा के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है. गणेश उत्सव समिति के सदस्य प्रशांत ओडवानी ने बताया "हाल के दिनों में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की घटनाओं ने उन्हें पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया."

समिति ने तय किया कि इस बार गणेश उत्सव के जरिए प्रकृति को बचाने का संदेश दिया जाएगा. इसके बाद प्रतिमा बनाने वाले कलाकार को पर्यावरण संरक्षण की थीम पर प्रतिमा तैयार करने के लिए कहा गया. कलाकार ने ऐसी प्रतिमा तैयार की, जिसमें पेड़ों को प्रमुखता दी गई है.

शहर में जगह-जगह विराजे गणपति

जबलपुर में गणेश उत्सव के दौरान अलग-अलग इलाकों में आकर्षक और बड़ी गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं. कई स्थानों पर विशेष साज-सज्जा और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं. इस बीच सदर के इन दोनों गणेश पंडालों में एक तरफ यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखकर अनोखी पहल की गई है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है.

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