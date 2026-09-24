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जबलपुर में गणेश पंडाल में महाआरती के दौरान फैला करंट, होनहार स्टूडेंट की मौत

जबलपुर में इस साल फिर गणेश पंडाल में दुखद हादसा. पंडाल से सटे खंभे से निकल रही थी चिंगारियां. विश्वजीत सिंह रिपोर्ट.

Ganesh pandal student death
जबलपुर में महाआरती के दौरान हादसे में छात्र की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 10:11 AM IST

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जबलपुर : शहर के जसूजा सिटी में एक गणेश पंडाल में करंट फैल गया. इस हादसे में 16 साल के छात्र की मौत हो गई. हादसे के समय महाआरती चल रही थी. करंट फैलने की सूचना मिलते ही भगदड़ मच गई. जबलपुर में पिछले साल भी इसी तरह का हादसा हुआ था.

महाआरती के दौरान हादसे के बाद भगदड़

हादसा जबलपुर के मेडिकल कॉलेज के पास स्थित जसूजा सिटी का है. कॉलोनी के भीतर फेस 3 में गणेश पंडाल बनाया गया. बुधवार देर रात यहां महाआरती का आयोजन किया गया. इसमें काफी लोग इकट्ठे हुए. महाआरती में शामिल होने के लिए 16 साल के शौर्य चिनपुरिया भी पहुंचे. शौर्य के दोस्तों ने बताया "हम लोग पंडाल के किनारे खड़े थे. शौर्य गलती से पंडाल के किनारे लगे हुए लोहे के खंभे के संपर्क में आ गया. इस खंभ में करंट आ रहा था. देखते ही देखते वह करंट की चपेट में आ गया."

Ganesh pandal student death
करंट से 11वीं के छात्र शौर्य चिनपुरिया की मौत (ETV BHARAT)

खंभे में कई दिन से आ रहा था करंट

करंट लगने गंभीर हुए शौर्य को जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी. आस-पड़ोस के लोगों का कहना है " 2 दिन से पंडाल के पास लगे हुए इस खंभे में करंट की सूचना थी. बीच-बीच में चिंगारी निकल रही थी. लोगों ने इसकी शिकायत भी की थी लेकिन इसके बावजूद इसे ठीक नहीं किया गया." शौर्य के पिता की भी 5 साल पहले मृत्यु हो चुकी थी और वह अपनी मां के साथ अकेला रहता था.

शिकायत के बाद भी गंभीरता से नहीं लिया

शौर्य के बड़े पिता डॉ. शिशिर चनपुरिया ने बताया "शौर्य की उम्र 16 वर्ष थी और वह लिटिल वर्ल्ड स्कूल में कक्षा 11वीं का छात्र था. आस पड़ोस के लोगों ने इस लापरवाही की शिकायत की थी लेकिन इसके बावजूद गणेश पंडाल लगाने वालों ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इस लापरवाही की वजह से उनके भतीजे की जान चली गई." धनवंतरी नगर चौकी प्रभारी दुर्गेश मरावी का कहना है "घटना की जांच कर रहे हैं. यदि किसी की लापरवाही है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी."

जबलपुर में पिछले साल भी हादसा

जबलपुर में पिछले साल भी इसी तरह की एक घटना घटी थी. इसके बाद जबलपुर की बिजली कंपनी ने कई टीमें बनाई थीं. इसमें प्रशासन की टीमों को भी शामिल किया गया था. लगातार इस बात की हिदायत दी जा रही थी कि गणेश पंडाल में बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए. यदि कहीं पर भी लापरवाही होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. लेकिन इसके बावजूद ना तो बिजली कंपनी की टीमों ने और ना ही पुलिस प्रशासन ने इस बात का ध्यान रखा कि गणेश पंडाल में जाकर हिदायत दें.

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