जबलपुर के फनिंगो गेम जोन में भीषण आग, युवक जलकर कंकाल, शिनाख्ती मुश्किल
जबलपुर में फनिंगो एडवेंचर एरीना के फन गेम जोन में उठी आग की लपटें. वेल्डिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से भड़की आग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 11:59 AM IST|
Updated : March 26, 2026 at 2:07 PM IST
जबलपुर : शहर के बरगी थाना क्षेत्र के तहत जबलपुर-नागपुर हाईवे पर मानेगांव स्थित फनिंगो एडवेंचर एरीना के फन गेम जोन में भीषण आग लगने एक युवक की जलकर मौत हो गई. हादसा बुधवार शाम करीब 7 बजे का है. आग लगते ही गेम जोन में अफरा-तफरी मच गई. लोग कुछ सोच समझ पाते, इससे पहले देखते ही देखते पूरे गेम जोन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान गेम जोन के अंदर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई.
देर रात सर्चिंग के दौरान मिला शव
भीषण आग की चपेट में एक युवक आ गया. उसकी जलकर मौत हो गई. युवक के जले हुए कंकाल को आग बुझने के बाद देर रात बरामद किया गया. ये युवक कौन है, इसकी पहचान नहीं हो सकी. हालांकि दमकल विभाग ने किसी और के हताहत होने से इंकार किया है. देर रात पुलिस और दमकल विभाग की टीमें गेम जोन की सर्चिंग करती रहीं.
गेम जोन की दो बार ली गई तलाशी
आग भड़कने की सूचना मिलने पर नगर निगम जबलपुर के दमकल विभाग की 6 गाड़ियां और पानी के टैंकर मौके पर पहुंचे. 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. आग बुझने के बाद गेम जोन की तलाशी ली गई. लेकिन पहली बार की सर्चिंग में युवक का शव नहीं मिला था. जब देर रात दूसरी बार सर्चिंग की गई तो युवक का जला हुआ कंकाल मिला. गेम जोन के संचालक का कहना है "जो युवक वेल्डिंग कर रहा था, वह मिसिंग है." इसके बाद फिर से तलाशी ली गई.
डीएनए के बाद ही होगी शिनाख्त
मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और एफएसएल फॉरेंसिक साइंस की टीम भी पहुंची. टीमों ने साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद मिले नरकंकाल को मेडिकल कॉलेज भेज दिया. अब पोस्टमार्टम के बाद डीएनए टेस्ट कराया जाएगा, तभी युवक की शिनाख्त संभव हो सकेगी. पुलिस के मुताबिक घटना के समय गेम जोन के अंदर कर्मचारी और एक वेल्डर और अन्य लोग मौजूद थे.
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फनिंगो गेम जोन में एडवेंचर के कई खेल होते थे
जबलपुर का ये फन पार्क फैमिली के मनोरंजन के लिए मशहूर है. गेम जोन में 50 से अधिक एडवेंचर और खेलकूद की सुविधाएं हैं. बरगी थाना प्रभारी नीलेश दोहरे ने बताया "मामले की जांच जारी है. गुरुवार को भी सर्च ऑपरेशन चलाया गया." बरगी सीएससी अजुंल अयंक मिश्रा का कहना है "सर्चिंग के दौरान मलबे में एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ है."