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1942 का जेन जी आंदोलन! अंंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए छात्र, जबलपुर का गुलाब सिंह हंसते-हंसते शहीद

गुलाब सिंह की सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात इसी दौरान विद्यार्थी समिति के माध्यम से सहित गुलाब सिंह की मुलाकात सुभाष चंद्र बोस से हुई थी. गुलाब सिंह सुभाष चंद्र बोस से बहुत अधिक प्रभावित थे. जबलपुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक रैली भी निकली थी इसमें भी गुलाब सिंह शामिल हुए थे.

कांग्रेस के अधिवेशन में गुलाब सिंह सन 1939 में जबलपुर में कांग्रेस का 52 वां अधिवेशन होना था. इसी अधिवेशन में देश के कई बड़े नेता आ रहे थे. इसलिए विद्यार्थी समिति को अधिवेशन में व्यवस्थाएं करने का मौका मिला. गुलाब सिंह जबलपुर के गोरखपुर इलाके में रहते थे और महाराष्ट्र हाई स्कूल में पढ़ते थे. इस युवा लड़के में बहुत जोश था गुलाब सिंह विद्यार्थी समिति में बढ़-चढ़कर काम करते थे.

विद्यार्थी समिति 1938 में बनी शहीद गुलाब सिंह के गुरु बाला प्रसाद पवित्र की पत्रिका से इस पुस्तक में शहीद गुलाब सिंह के जीवन से जुड़े हुए किस्सों को प्रकाशित किया गया है. शहीद गुलाब सिंह के बारे में उनके गुरु बाला प्रसाद पवित्र ने अपनी एक पत्रिका में लिखा था कि 'विद्यार्थी समिति क्या थी.' गुरु बाला प्रसाद अपनी पत्रिका में लिखते हैं कि जबलपुर में हमने एक विद्यार्थी समिति बनाई थी. यह विद्यार्थी समिति 1938 में बनी और इसमें शहर के कई युवा छात्र जुड़े थे. यह विद्यार्थी समिति छात्रों के विकास के लिए बनाई गई थी. विद्यार्थी समिति का उद्देश्य राजनीतिक नहीं था. विद्यार्थी समिति लाठी चलाना भाला चलाना योग करना इन सब कार्यों के लिए काम करती थी. उसके साथ ही विद्यार्थी समिति प्रभात फेरिया भी निकाला करती थी.

शहीद गुलाब सिंह पर कई पत्रिकाएं निकली दरअसल, गुलाब सिंह को शहीद हुए 84 साल हो गए हैं. इसलिए उनके समय का कोई भी साथी जिंदा नहीं है. लेकिन अमर शहीद गुलाब सिंह पर उनके गुरु और उनके साथियों ने पत्रिकाएं निकाली थी. इनमें उनसे जुड़े हुए संस्मरण थे इन्हीं संस्मरणों को रोशन लाल गंगवार नाम के एक लेखक ने एक पुस्तक में संग्रहित किया. यह पुस्तक शहीद गुलाब सिंह का परिवार उनके बारे में जानने वाले लोगों को मुफ्त में देता है.

1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए गुलाब सिंह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले लक्ष्मण सिंह अपने परिवार के साथ जबलपुर में रहते थे. लक्ष्मण सिंह जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे. उनके बेटे गुलाब सिंह जबलपुर के महाराष्ट्र हाई स्कूल में दसवीं क्लास में पढ़ते थे. गुलाब सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बहुत प्रभावित थे. जबलपुर के गोरखपुर इलाके में पंसारी मोहल्ले में 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए शहीद गुलाब सिंह का पुश्तैनी मकान है. इस मकान में अब उनकी बहन विद्या कटिहार और उनके पति रोशन सिंह कटियार रहते हैं. दोनों ही बहुत बुजुर्ग हैं. जब हमने इनसे शहीद गुलाब सिंह के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने शहीद गुलाब सिंह से जुड़ी हुई संस्मरणों की एक पुस्तक हमें दी.

जबलपुर: भारत में जेन जी आंदोलन चर्चा में है. क्या आपको जरा भी इस बात की जानकारी है कि 1942 में भी इसी तरह देश स्वतंत्रता आंदोलन की कमान स्कूल जाने वाले छात्रों ने संभाली थी. जब देश के ज्यादातर नेता जेल में थे और महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 'भारत छोड़ो' और 'करो या मरो' का नारा दिया था. नारे लगाते हुए कई युवा और किशोरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था. किसी आंदोलन में जबलपुर के दसवीं क्लास के छात्र गुलाब सिंह आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और उन्हें अंग्रेजों ने गोली मार दी थी.

शहादत के बाद परिवार ने पूरे जीवन किया संघर्ष (ETV Bharat)

महात्मा गांधी से मिले गुलाब सिंह

फरवरी में 1941 को महात्मा गांधी का जबलपुर आना हुआ था. तब भी गुलाब सिंह उनसे मिलने के लिए अपने दोस्त कन्हैयालाल पांडा के साथ भेड़ाघाट पहुंचे थे. गुलाब सिंह का जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ लगातार उठना बैठना था. उस समय जबलपुर में सुभद्रा कुमारी चौहान सेठ गोविंद दास पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भवानी प्रसाद तिवारी जॉर्ज डी डिसेल्वा जैसे बड़े क्रांतिकारी थे. इन सब के आयोजनों में विद्यार्थी समिति अपना पूरा योगदान देती थी.

महात्मा गांधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन

7 और 8 अगस्त 1942 को मुंबई में एक बड़ा आंदोलन हुआ. जिसमें महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था. इसके बाद मुंबई में नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और इनमें से कुछ नेताओं को जबलपुर जेल में भी लाया गया था.

जबलपुर में बना है शहीद का स्टेच्यू (ETV Bharat)

जबलपुर के सभी नेता जेल में

9 अगस्त को जबलपुर में भी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर रहे भवानी प्रसाद तिवारी, द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास, कुंजीलाल दुबे, लक्ष्मण सिंह चौहान जैसे दो दर्जन नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था. जब इन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हो गई तो उस समय के दो युवा संगठन नेशनल बॉयज स्क्वाड संगठन और जैन बॉयज स्काउट संगठन ने एक गुप्त बैठक की और जबलपुर में बड़े फुहारा में आंदोलन और कमानिया गेट पर तिरंगा झंडा फहराने का फैसला लिया. लेकिन अंग्रेजों को इस बात की जानकारी लग गई और उन्होंने इन दोनों ही संगठनों के ज्यादातर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया.

विद्यार्थी समिति ने तिरंगा फहराने की घोषणा की

जबलपुर के तमाम वरिष्ठ नेता और युवा नेता जेल में बंद थे. लेकिन आंदोलन होना तय था इसलिए विद्यार्थी समिति ने तय किया कि वे 11 अगस्त को जुलूस निकालेंगे और कमानिया गेट पर तिरंगा फहराएंगे. उस समय के सैकड़ों स्कूल जाने वाले किशोर और युवा जबलपुर शहर के घमंडी चौक और कमानिया गेट के आसपास इकट्ठे हो गए. इस आंदोलन का नेतृत्व गुलाब सिंह कर रहे थे. गुलाब सिंह पूरे जोश से वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे.

सरकार ने भुलाई गुलाब सिंह की शहादत (ETV Bharat)

जुलूस के नेतृत्व कर रहे गुलाब सिंह पर गोली

इस आंदोलन में शामिल हुए गुलाब सिंह के दोस्त कन्हैयालाल ने अपने संस्मरण में लिखा था कि, ''हमारा नारा था की ,"खून भी देंगे जान भी देंगे भारत को आजाद कराकर रहेंगे." 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' और 'भारत माता की जय' जैसे ही गुलाब सिंह ने यह नारा लगाया तो उस वक्त देवी सिंह बख्श नाम का एक सिटी मजिस्ट्रेट इस पूरे आंदोलन को देख रहा था. उसने अचानक एक पुलिस वाले को इशारा किया और पुलिस वाले ने आंदोलन का नेतृत्व कर रहे गुलाब सिंह पर गोली चला दी.''

गोली चलने के बाद भी लहराया तिरंगा

यह गोली गुलाब सिंह की कनपटी पर लगी, तुरंत गुलाब सिंह जमीन पर गिर गए और धरती लहूलुहान हो गई. इसके बाद उन्हें लेकर कुछ साथी सरकारी अस्पताल की तरफ बढ़े लेकिन गुलाब सिंह उस समय भी यह कहते रहे कि जब तक कमानिया गेट पर झंडा ना फहराया जाए तब तक आंदोलन बंद नहीं करना. गुलाब सिंह को विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती किया गया. लेकिन गोली चलने की वजह से क्रोधित हुए जैन बॉयज स्काउट संगठन के छात्रों ने कमानिया गेट पर तिरंगा लहरा दिया.

पूरे महाकौशल में छात्रों के आंदोलन कई छात्र हुए थे शहीद (ETV Bharat)

पूरे महाकौशल में छात्रों के आंदोलन कई छात्र हुए थे शहीद

लगातार तीन दिनों तक चले इलाज के बाद गुलाब सिंह शहीद हो गए, 14 अगस्त को उनकी मृत्यु हो गई. लेकिन इस घटना के बाद महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा और अधिक बढ़ गया. 16 अगस्त 1942 को मंडला में इसी तरह के आंदोलन में 16 साल के विद्यार्थी उदय चंद्र जैन को अंग्रेजों ने गोली मार दी कुछ ऐसा ही वाक्य 19 अगस्त 1942 को बैतूल में हुआ. जहां विरसा गौंड को आंदोलन में हिस्सा लेते हुए गोली लगी और 23 अगस्त को नरसिंहपुर जिले के चीचली में मंसाराम और छात्र भौराबाई को तिरंगा ले जाते हुए अंग्रेजों ने गोली मार दी थी. लेकिन महाकौशल के पहले शहीद गुलाब सिंह थे.

शहादत के बाद परिवार ने पूरे जीवन किया संघर्ष

शहीद गुलाब सिंह की बहन विद्या कटियार इस बात से बेहद दुखी होते हुए बताती हैं कि, ''उनके भाई की शहादत के बाद उन्हें बहुत संघर्षों से जीवन काटना पड़ा.'' शहीद गुलाब सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट के रहने वाले थे. वह उस समय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करते थे. लेकिन गुलाब सिंह की शहादत के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बहुत परेशान किया उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया. कुछ दिनों बाद उनकी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई. गुलाब सिंह के परिवार उनकी विधवा मां बेटी बाई ने गुलाब सिंह के भाई बहनों को पशुपालन करके पालना पड़ा.''

सरकार ने भुलाई गुलाब सिंह कि शहादत

गुलाब सिंह के जीजा रोशन सिंह कटियार बताते है कि, ''शहीद गुलाब सिंह की मां को स्वतंत्रता के लगभग 30 साल बाद मात्र ₹20 की पेंशन मिलना शुरू हुआ था. जबलपुर में शहीद गुलाब सिंह के नाम पर एक वार्ड का नाम रखा गया है और एक मूर्ति लगाई गई है. बीच में कई मुख्यमंत्रियों ने शहीद गुलाब सिंह के नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की स्मारक बनाने की घोषणा की लेकिन यह घोषणाएं केवल घोषणाएं ही रह गई और जबलपुर इस शहीद को भूल गया.''

दिल्ली में जेन जी का एक आंदोलन हुआ, तो 1942 के उन स्कूल जाने वाले छात्र शहीदों की याद आ गई. जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अपनी जान गवा दी थी. 1942 के आंदोलन से अंग्रेजों की सत्ता इतनी कमजोर हो गई थी कि, 1947 आते-आते अंग्रेजों को देश छोड़कर भागना पड़ा. लेकिन हमें इस बात में शर्मिंदगी महसूस होती है कि, जिन युवाओं ने देश के नाम अपनी जान गवा दी. सत्ता की फसल काटने वाले उन वीरों को भूल गए.