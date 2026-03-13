ETV Bharat / state

महिला को लगाया करीब 1 करोड़ का चूना, पुलिसकर्मी, वकील और दलालों ने बेची संपत्ति

जबलपुर के शारदा नगर में सरोज देवी गुप्ता रहती हैं. सरोज देवी गुप्ता के पास अपनी ससुराल का 1960 वर्ग फीट मकान है. बाजार में इस मकान की कीमत 1 करोड़ के लगभग है. आरोप है कि सरोज देवी गुप्ता के इस मकान पर उनकी ननद विमला और भांजे आशीष की भी नजर है. इसलिए वह आए दिन मकान को लेकर विवाद करते रहते हैं.

जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में एक बुजुर्ग महिला सरोज देवी के साथ में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. धोखाधड़ी करने वालों ने सरोज देवी को लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया है. आरोप है कि सरोज देवी को चूना लगाने वालों में एक पुलिसकर्मी महिला, एक वकील और तीन संपत्ति के दलाल शामिल हैं. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सरोज देवी आए दिन होने वाले पर विवाद की वजह से परेशान थी. जिसके बाद जबलपुर के माढ़ोताल पुलिस थाना चौकी में उन्होंने शिकायत करने का मन बनाया. सरोज देवी थाने पहुंची तो यहां पर उनकी मुलाकात पिंकी साहू नाम की एक आरक्षक से हुई. पिंकी साहू ने सरोज देवी के साथ हमदर्दी जताई और उनका भरोसा जीत लिया. उनसे कहा कि वह जल्द ही उनकी संपत्ति का यह विवाद खत्म करवा देगी. सरोज देवी का कहना है कि "उन्होंने पिंकी साहू को ₹15000 रिश्वत के रूप में दिए.

पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवाई और संपत्ति पर लिया लोन

पिंकी साहू ने सरोज देवी गुप्ता की मुलाकात दो एडवोकेट से करवाई. इन दोनों ही एडवोकेट ने भरोसा दिलाया कि वह उनकी संपत्ति का विवाद खत्म करवा देंगे. वकीलों ने सरोज देवी से पावर ऑफ अटॉर्नी लिखवा ली और अपने एक परिचित दलाल गफूर खान के माध्यम से इस संपत्ति को बेच दिया. यहां तक की संपत्ति पर 30 लाख रुपए का लोन भी ले लिया.

आरोपियों ने कमाए 73 लाख

आरोपियों ने इस मामले में 73 लाख रुपए कमाए और सरोज देवी को एक भी पैसा नहीं दिया. जब सरोज देवी को लगा कि उनके साथ ठगी हो गई है, तो उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने इस मामले को रखा. अब इस मामले की जांच माढोताल पुलिस थाना के प्रभारी वीरेंद्र पवार कर रहे हैं. जबलपुर पुलिस के एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा का कहना है कि "इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. इनमें एक एडवोकेट के साथ महेश दत्त, गफूर खान, दानिश अफरीदी और एक अन्य को आरोपी बनाया गया है. फिलहाल सभी आरोपों फरार हैं. मामले में महिला सिपाही पिंकी साहू के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है."