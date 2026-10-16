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विजय थलापति 1 करोड़ देंगे! तमिलनाडु सीएम के नाम पर बुजुर्ग से 7.52 लाख की ठगी

जबलपुर में विजय थलापति के नाम पर ठगी ( Poster )

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जलबपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बदमाशों ने ठगी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दक्षिण भारत के फिल्म स्टार विजय थलापति के नाम का इस्तेमाल किया. साइबर ठगों ने फेसबुक पर कुछ ऐसे संदेश डाले कि वह सीधे विजय थलपति से लोगों को आर्थिक मदद करवा सकते हैं. जबलपुर के एक बुजुर्ग ने ऐसे ही एक लिंक को क्लिक किया और एक करोड़ की मदद के नाम पर 7,52000 की ठगी का शिकार हो गए.

विजय थलापति के नाम पर ठगी