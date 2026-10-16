विजय थलापति 1 करोड़ देंगे! तमिलनाडु सीएम के नाम पर बुजुर्ग से 7.52 लाख की ठगी
जबलपुर में फेसबुक लिंक से शुरू हुआ ठगी का खेल, रकम जमा कराने के बाद 60 हजार और मांगे, गोरखपुर पुलिस ने दर्ज की FIR. रिपोर्ट-विश्वजीत राजपूत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 10:36 AM IST|
Updated : October 16, 2026 at 10:47 AM IST
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जलबपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. बदमाशों ने ठगी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और दक्षिण भारत के फिल्म स्टार विजय थलापति के नाम का इस्तेमाल किया. साइबर ठगों ने फेसबुक पर कुछ ऐसे संदेश डाले कि वह सीधे विजय थलपति से लोगों को आर्थिक मदद करवा सकते हैं. जबलपुर के एक बुजुर्ग ने ऐसे ही एक लिंक को क्लिक किया और एक करोड़ की मदद के नाम पर 7,52000 की ठगी का शिकार हो गए.
विजय थलापति के नाम पर ठगी
जबलपुर के गोरखपुर पुलिस के पास 69 साल के बुजुर्ग प्रवेश धीर पहुंचे और उन्होंने बताया कि, उनके पास सोशल मीडिया पर एक मैसेज आया था जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलपति से मदद दिलवाने की बात कही गई थी. उन्होंने उसे लिंक पर क्लिक कर दिया और इसके बाद उनके साथ 7.5.2 लाख रुपए की ठगी हो गई.
पैसों की लालच में आ गया था बुजुर्ग
गोरखपुर पुलिस थाने के थाना प्रभारी नितिन कमल ने बताया कि, ''प्रवेश धीर को फेसबुक पर आर्थिक सहायता और ऋण उपलब्ध कराने से जुड़ा एक लिंक दिखाई दिया था. उन्होंने लिंक पर क्लिक किया तो कुछ समय बाद अलग-अलग मोबाइल नंबरों से फोन आने लगे. फोन करने वालों ने विजय थलापति से जुड़ा होने का दावा किया और प्रवेश को आर्थिक मदद दिलाने का भरोसा दिया. उनकी बातों में आकर प्रवेश ने आरोपियों पर विश्वास कर लिया.''
इसके बाद ठगों ने एक करोड़ रुपए की सहायता दिलाने के नाम पर उनसे अलग-अलग तरह की फीस मांगी. प्रवेश धीर को लगा कि यह प्रक्रिया का हिस्सा है इसलिए आरोपियों ने सात बार भुगतान के लिए स्कैनर भेजे और प्रवेश से अलग-अलग बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा ली. इस तरह कुल 7.52 लाख रुपए अलग-अलग खातों में पहुंच गए.
सात खातों में पहुंची ठगी की रकम
पुलिस के मुताबिक, रकम अलग-अलग खातों में जमा कराई गई. इनमें राइट टाउन स्थित मां कंप्यूटर के खाते में 3.40 लाख रुपए, मदनमहल स्थित अग्रवाल ऑनलाइन सर्विस के खाते में 1.67 लाख रुपए और कोलकाता स्वीट्स के खाते में 5 हजार रुपए भेजे गए. इसके अलावा समाकित पांडे के खाते में 14 हजार, बबलू यादव के खाते में 12 हजार, नेबर सिंधी के खाते में 25 हजार और आदर्श मुले फोटो कॉपी के खाते में 1.89 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए.
ठगी के बाद भी नहीं छोड़ा पीछा
रकम मिलने के बाद भी आरोपियों ने प्रवेश से संपर्क बनाए रखा. उन्होंने फोन पर कहा कि, वे उनके लिए सोना लेकर आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है. इसके बाद आरोपियों ने उन्हें छुड़ाने के नाम पर 60 हजार रुपए और मांगे. इस बार प्रवेश को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत कर दी.
इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि, पैसे जबलपुर शहर के ही अलग-अलग खातों में ट्रांसफर किए गए हैं. जबलपुर पुलिस के लिए यह पहला मामला है जब शहर के शहर में ही ठगों ने पैसे ट्रांसफर करवाए हैं. अब देखना है कि पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच पाती है कि नहीं.